David Wang de Huawei : En route vers la 5.5G, la base de l'avenir

BANGKOK, 28 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Au cours du Global MBB Forum 2022, David Wang, directeur exécutif du conseil d'administration de Huawei et président du conseil d'administration de l'infrastructure des TIC, a prononcé un discours intitulé Stride to 5.5G: The foundation of the future (En route vers la 5.5G, la base de l'avenir). David Wang a souligné comment, grâce à des efforts concertés, l'industrie a fait des progrès significatifs et est prête à faire le saut vers la 5.5G. Pour franchir cette étape, Wang a appelé tous les acteurs du secteur à se préparer sur tous les fronts, afin que nous puissions avancer plus rapidement vers l'ère de la 5.5G et finalement construire ensemble un monde meilleur et intelligent.

David Wang delivering the keynote

À l'approche du monde intelligent, les changements rapides que nous allons connaître s'accompagneront tous d'exigences croissantes en matière d'infrastructure numérique. Le prochain jalon que nous devons franchir sur la voie du monde intelligent est la 5.5G. La 5G offrira des expériences à 10 Gbit/s, prendra en charge des centaines de milliards de connexions et nous aidera à atteindre l'intelligence native.

Wang a souligné qu'après deux ans d'efforts concertés dans l'ensemble du secteur, la 5.5G a connu d'énormes progrès et trois choses sont devenues claires.

Premièrement, la normalisation de la 5.5G a été lancée et est en bonne voie, ce qui en fait plus qu'une simple vision.

Deuxièmement, l'industrie a fait des percées dans les technologies clés pour la 5.5G, et la bande passante ultra-large et l'ELAA peuvent maintenant offrir une expérience de 10 Gbit/s.

Troisièmement, le secteur a une vision claire du paysage de l'IoT. Trois types de technologies IoT prises en charge par la 5.5G, à savoir NB-IoT, RedCap et IoT passif, se développent rapidement et prendront en charge de nombreuses connexions IoT.

« Le secteur des communications est en constante évolution. 5.5G est passée à la vitesse supérieure. Pour l'avenir, notre tâche consiste à nous attaquer à ces cinq nouveaux domaines : normes, spectre, produits, écosystèmes et applications. Ensemble, avançons vers la 5.5G et construisons un monde meilleur et intelligent », a souligné M. Wang.

Premièrement, nous devons fixer des normes et promouvoir la recherche technologique essentielle.

Les normes orientent le secteur des communications mobiles et guideront l'industrie de la 5.5G sur une voie clairement définie. Nous devons faire en sorte que la version 18 soit gelée d'ici le premier trimestre 2024, comme prévu, et qu'elle permette aux réseaux 5.5G d'offrir des performances dix fois supérieures. En ce qui concerne la version 19 et au-delà, nous devrions nous réunir pour explorer les capacités que la 5.5G exigera afin de prendre en charge de nouveaux services et scénarios, tout en continuant à affiner les normes 5.5G. Cela permettra à la fois de maximiser le potentiel de la 5.5G et de prolonger son cycle de vie.

Deuxièmement, nous devons préparer davantage de spectre pour la bande passante ultra-large.

Nous devons utiliser pleinement les ressources des fréquences inférieures à 100 GHz pour créer une bande passante ultra-large. Les ondes millimétriques sont une bande de fréquences essentielle pour la 5.5G. Les opérateurs devront acquérir plus de 800 MHz de spectre dans cette bande s'ils veulent réaliser des expériences à 10 Gbits/s. La bande 6 GHz est également une bande ultralarge potentielle pour la 5.5G. Lorsque les 6 GHz seront promus en tant que bande IMT lors de la CMR-23, il est probable que les pays devront mettre aux enchères le spectre des 6 GHz.

Troisièmement, nous devons nous préparer à la 5.5G avec des réseaux, des dispositifs et des puces matures.

Tant nos réseaux que nos appareils doivent être mis à niveau pour offrir des expériences à 10 Gbit/s. Plus précisément, nos produits s'appuieront sur les technologies ELAA qui peuvent prendre en charge plus de 1 000 réseaux d'antennes adaptés aux bandes de moyennes et hautes fréquences, et le MIMO massif sera nécessaire pour prendre en charge une capacité de 128T. En outre, il faudra innover davantage en ce qui concerne les puces et les appareils 5.5G pour les rendre plus intelligents, capables de prendre en charge 3T8R, voire plus de canaux, et capables de regrouper plus de quatre porteuses.

Quatrièmement, nous devons travailler ensemble pour construire un écosystème 5.5G prospère.

Cet écosystème florissant permettra de mieux répondre aux exigences numériques dans tous les scénarios. Prenons l'exemple de l'écosystème IoT basé sur la 5.5G. Les opérateurs et les fournisseurs d'équipements devront améliorer leurs plans pour les réseaux 5.5G afin de mieux connecter les personnes et les objets, tandis que les fournisseurs d'appareils devront adapter les coûts et les capacités modulaires aux scénarios d'application. En outre, l'industrie et les développeurs d'applications devront agir immédiatement pour commencer à incuber de nouvelles applications.

Cinquièmement, nous devons poursuivre nos travaux sur les applications révolutionnaires.

À mesure que nos normes, notre spectre, nos produits et notre écosystème arriveront à maturité, la 5.5G deviendra une réalité, permettant l'émergence d'un nombre encore plus grand d'applications. Les interactions multisensorielles vont transformer notre façon de communiquer. Les véhicules intelligemment connectés sont appelés à devenir un troisième espace mobile et à être largement adoptés, tandis que les connexions intelligentes entre les industries conduiront à la dissolution des silos d'information, ce qui favorisera la modernisation industrielle. Une nouvelle génération d'applications innovantes est en train d'émerger, et notre vision du monde intelligent se précise. C'est pourquoi tous les acteurs du secteur doivent travailler ensemble à l'exploration et à la création de ces applications.

