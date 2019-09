Dawn Foods completa la venta de centro de distribución en Puerto Rico a Able Sales Company

JACKSON, Míchigan, 23 de septiembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Dawn Foods, empresa global que fabrica y suministra productos e ingredientes de panadería, anunció hoy que ha vendido su operación de distribución en Puerto Rico a la empresa con sede en Puerto Rico Able Sales Company, el principal suministrador de edulcorantes e ingredientes a los sectores alimenticio y farmacéutico de Puerto Rico.

Como parte de la transacción, los miembros del equipo local de Dawn en Puerto Rico se incorporarán a Able Sales Company. Dawn continuará manteniendo una presencia en el mercado mediante un vendedor local que seguirá siendo un empleado de Dawn Foods. Able Sales asumirá el pleno control de la planta de Dawn, situada en el Central Plaza Industrial Park de Cataño, Puerto Rico, en octubre de 2019.

"Este acuerdo les permite a Dawn y a Able Sales concentrarse en sus respectivas capacidades fundamentales en el mercado", declaró Eric Metzendorf, director de Asuntos Corporativos y Alianzas Estratégicas de Dawn. "Además, continuaremos suministrando la amplia gama de productos e ingredientes de dulces de panadería a Able Sales para asegurar que nuestros clientes locales y el mercado tengan acceso a los productos de Dawn que conocen y en los que confían".

"Estamos emocionados por las sinergias que se crean al formar una alianza con Dawn", expresó Luis Silva, presidente de Able Sales Company. "La calidad de sus productos y sus capacidades para la innovación son importantes incorporaciones a nuestra cartera de productos, a la vez que su sobresaliente personal local ampliará nuestras capacidades de servicio. El sector de los productos de panadería de Puerto Rico crecerá como resultado de esta colaboración".

Dawn Foods, empresa global que fabrica y suministra productos e ingredientes de panadería, se ha convertido en el principal proveedor de servicios de panadería, e inspira a diario el éxito en las panaderías. Comprometida a deleitar a sus clientes en todas partes del mundo, Dawn Foods aporta la alianza, las perspectivas, las innovaciones, los productos y la experticia en panadería que les permite alcanzar sus aspiraciones. Con sede corporativa en Jackson, Míchigan, Dawn Foods ha formado alianzas con más de 40,000 panaderías artesanales y minoristas, empresas líderes en el servicio de alimentos y fabricantes situados en más de 100 países, y su equipo cuenta con 5,000 miembros en todo el mundo. Durante casi 100 años, Dawn Foods ha sido un asesor confiable de sus clientes y ha ayudado a sus negocios a prosperar. Para más información sobre la empresa, sus productos y su cultura, le rogamos visitar www.dawnfoods.com.

Empresa fundada en 1972, Able Sales es el principal suministrador de edulcorantes y materias primas a los sectores alimenticio y farmacéutico de Puerto Rico. Su marca, Dulce Caña, es la #1 en ventas de azúcar y está presente en la mayoría de las panaderías y plantas de fabricación en la isla, así como en la mayoría de los hogares. Para Able Sales, sus clientes son socios estratégicos, y ha realizado cuantiosas inversiones en logística y nuevas tecnologías para permitirles a los fabricantes locales competir en el mercado global. Gracias a los esfuerzos de sus más de 130 comprometidos empleados, Able Sales se ha ganado la confianza de sus clientes, pues ha forjado una sólida reputación por su confiabilidad. Para más información sobre la empresa, le rogamos visitar www.ablesales.com.

Ashley Currie Jonathan Aplin Zeno Group para Dawn Foods Vicepresidente de Comunicaciones Globales 312-396-9763 517-780-4370 Ashley.Currie@zenogroup.com jonathan.aplin@dawnfoods.com

