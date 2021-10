DAZN et YouTube lancent la diffusion en direct de la Ligue des champions féminine de l'UEFA mondialement

Grâce à ce partenariat avec DAZN et YouTube, l'UEFA centralise pour la première fois la diffusion des matchs de la Ligue des champions féminine de l'UEFA. En permettant aux fans du monde entier de suivre tous les matchs de la saison gratuitement sur une plateforme unique. DAZN rend le meilleur du football féminin plus facile à regarder que jamais. Cet accès universel et cette visibilité accrue tant attendue joueront un rôle essentiel dans la croissance de la compétition, et feront en sorte que le football féminin en général accède à la place qu'il mérite dans les médias grand public.

« Je suis très heureuse de ce partenariat. Rendre nos matchs accessibles aux fans où qu'ils soient est un grand pas dans la bonne direction et une étape qui aurait dû être franchie il y a bien longtemps. Le contenu prévu par DAZN pour mettre en vedette les joueuses et la scène footballistique mondiale élèveront le sport à de nouveaux sommets, a déclaré Ada Hegerberg, meilleure buteuse de l'histoire de la Ligue des champions féminine de l'UEFA, superstar de l'Olympique Lyonnais et première ambassadrice mondiale de DAZN pour le football féminin qui va bientôt faire son retour tant attendu sur les pelouses. Le coup d'envoi de l'UEFA Women's Champions League approche et j'ai hâte que cette saison commence pour montrer au monde ce dont nous sommes capables ! »

Dans le cadre de son engagement de longue date envers le sport féminin et de sa mission à long terme de faire croître le football féminin, DAZN a également dévoilé sa première vague de contenu, son programme de diffusion, son équipe de chroniqueurs ainsi que ses plans en matière de contenu social, lesquels apporteront encore plus de visibilité aux joueuses, aux clubs et à la compétition d'élite elle-même.

La série « We All Rise » – Une narration plus approfondie

Le premier contenu publié par DAZN sur sa chaîne YouTube consacrée à Ligue des champions féminine de l'UEFA était le film de campagne « We ALL Rise With More Eyes », qui exprimait la conviction inébranlable de la marque quant à l'effet d'entraînement qu'une plus grande visibilité aurait sur le sport féminin. En s'appuyant non seulement sur ce film, mais aussi sur sa mission commune avec l'UEFA et YouTube visant à donner plus de visibilité aux athlètes et à inspirer la prochaine génération de joueuses, DAZN dévoile le prochain épisode de « We All Rise » : une série spéciale en six épisodes explorant la scène footballistique féminine dans six grandes villes d'Europe. Les épisodes mettront en avant divers aspects du sport, du football local et amateur jusqu'au niveau professionnel.

DAZN publiera un nouvel épisode lors de chaque semaine de match de la phase de groupes. Ces épisodes de courte durée seront diffusés à la mi-temps de tous les matchs et présenteront la scène footballistique de chaque ville du point de vue de diverses figures locales, notamment des footballeuses professionnelles, des entraîneurs, des joueuses amateurs, des clubs et des arbitres, entre autres. Collectivement, les voix uniques et les expériences puissantes de ces personnalités offrent un récit de première main du riche patrimoine footballistique de chaque ville, tout en montrant que le football féminin commence enfin à gagner en popularité.

La tournée des six villes commence demain par un épisode dédié au Royaume-Uni intitulé « We All Rise : London ». Au programme de l'épisode : des entrevues avec des membres du club anglais Dulwich Hamle et du club communautaire de football féminin Hackney Laces, ainsi qu'avec la première arbitre musulmane du football britannique JJ Roble, l'ancien entraîneur de l'équipe féminine d'Arsenal Vic Akers O.B.E., le maire de Londres Sadiq Khan, des joueuses vedettes du présent et du passé (y compris Katie Chapman), et bien d'autres personnes.

Ensuite, la série se poursuivra en France avec « We All Rise : Paris ». Ce deuxième épisode mettra en vedette la footballeuse freestyle et membre de Common Goal Lisa Zimouche, la joueuse du PSG Kadidiatou Diani, la star montante de l'Académie du PSG Laurina Fazer, la légende du PSG et membre de Common Goal Arianna Criscione, le collectif de footballeuses musulmanes Les Hijabeuses, l'équipe de football féminin amateur inclusif Cacahuètes, et bien d'autres. Après sa première diffusion, chaque épisode pourra être visionné individuellement sur DAZN et YouTube.

Game of the Week – Encore plus de contenu en libre accès

Dans le cadre de sa mission de mettre en avant le meilleur du football féminin, DAZN diffusera tout au long de la Ligue des champions féminine de l'UEFA l'émission Game of The Week, qui se rendra chaque semaine dans une ville différente pour offrir un aperçu détaillé du sport au public de DAZN et de YouTube. Game of The Week sera présenté par un panel tournant de figures emblématiques du football, du monde sportif et du divertissement. Au-delà des matchs eux-mêmes, l'émission invitera les spectateurs à explorer le sport sur le terrain et en dehors en compagnie de leurs joueuses préférées.

Le premier épisode de Game of The Week sera diffusé le 5 octobre lors du match entre Barcelone et Arsenal, tandis que le deuxième coïncidera avec la rencontre entre Juventus et Chelsea le 13 octobre. Les deux épisodes seront animés par une équipe de premier ordre, dont les chroniqueurs sont bientôt annoncés.

Équipe de talents à l'antenne – Plus d'expertise, plus de portée

En vue du lancement demain de son programme de diffusion en direct, DAZN est fier de former la plus grande équipe de chroniqueurs jamais réunie par un seul diffuseur pour couvrir le football féminin. L'équipe comptera des dizaines de commentateurs professionnels venant du monde entier, des anciens joueurs et des chroniqueurs de football renommés d'Angleterre, de France, d'Espagne, d'Allemagne, d'Italie, du Danemark, d'Islande, de Suède, du Portugal et d'Ukraine.

Avec cette équipe sans précédent, DAZN garantit au public du monde entier la possibilité de regarder chaque match en trois langues : la langue de l'équipe jouant à domicile, la langue de l'équipe en déplacement et l'anglais (si ce n'est pas une des deux premières langues). Jamais auparavant les matchs de la Ligue des champions féminine de l'UEFA n'avaient été retransmis mondialement dans autant de langues. Il s'agit donc d'une première qui marque un pas en avant majeur vers la croissance du public potentiel et la promotion de la compétition en général.

La nouvelle équipe de présentateurs de DAZN sera constituée de grands noms comme :

Pien Meulensteen (Angleterre) : chroniqueuse sportive chevronnée et footballeuse professionnelle travaillant actuellement pour Manchester United TV, Premier League Productions et BBC Radio.

(Angleterre) : chroniqueuse sportive chevronnée et footballeuse professionnelle travaillant actuellement pour Manchester United TV, Premier League Productions et BBC Radio. Romain Balland ( France ) : journaliste renommé couvrant de longue date le football féminin et présentateur du football féminin sur Eurosport depuis 2014.

( ) : journaliste renommé couvrant de longue date le football féminin et présentateur du football féminin sur Eurosport depuis 2014. Sandra Riquelme (Espagne) : ancienne footballeuse professionnelle, actuelle commentatrice de Vamos sur Movistar, et présentatrice de El Patio, chaîne YouTube dédiée au football féminin.

(Espagne) : ancienne footballeuse professionnelle, actuelle commentatrice de Vamos sur Movistar, et présentatrice de El Patio, chaîne YouTube dédiée au football féminin. Pierluigi Pardo (Italie) : chroniqueur légendaire universellement considéré comme « la » voix du football en Italie.

(Italie) : chroniqueur légendaire universellement considéré comme « la » voix du football en Italie. Verena Schweers (Allemagne) : ancienne vedette du Bayern Munich et de Wolfsburg ainsi que de l'équipe nationale allemande.

Contenu social – Encore plus de football en continu

Au-delà de la diffusion de la compétition, DAZN s'engage à garder les fans au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football en publiant en continu sur les réseaux sociaux du contenu témoignant de l'ampleur et la complexité du football féminin.

Sur YouTube, les fans peuvent s'attendre à des centaines d'éléments de contenu en différé par an, notamment un flux constant de vidéos montrant non seulement les moments forts de chaque joueuse et chaque club, mais aussi tous les buts marqués au cours de la saison. De plus, DAZN proposera une bibliothèque toujours plus grande de contenu qui comportera notamment la nouvelle série « We All Rise », des extraits de Game of the Week, des interviews, des profils de joueuses, une retransmission des meilleurs buts et des moments forts de chaque équipe, etc. En outre, DAZN prévoit bien plus de contenu encore, dont une nouvelle série intitulée « This Is », qui offrira un aperçu de chaque équipe de la compétition.

», qui offrira un aperçu de chaque équipe de la compétition. Sur Instagram et Twitter , @DAZNfootball publiera les meilleures histoires et les moments forts de la compétition, ainsi que des clips et des réactions, offrant ainsi aux passionnés de football du monde entier la possibilité de profiter du meilleur du football féminin et masculin à l'aide d'une seule chaîne sur les deux plateformes.

Réduire l'écart de couverture dans le sport féminin – Plus d'initiatives pour le secteur

Un nouveau rapport de recherche publié aujourd'hui par DAZN et The Female Quotient souligne la vision et la mission sous-jacente de l'accord et des plans de partenariat de la Ligue des champions féminine de l'UEFA. Intitulé « The Coverage Gap », le rapport contient de nouvelles données collectées dans huit pays, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, la France et l'Espagne. Il présente des résultats clés concernant le manque de couverture régulier du sport féminin (« couverture » étant définie ici comme la diffusion, les nouvelles et le contenu social) et la façon dont cela se traduit par des obstacles permanents à l'accès à ce sport, et explique pourquoi une plus grande visibilité est essentielle pour réduire et combler cet écart.

La version complète du rapport peut être consultée et téléchargée ICI . Voici quelques-unes des principales conclusions du rapport :

Parmi les consommateurs, 64 % disent qu'ils ne regardent pas de sports féminins par manque de connaissances sur les athlètes et les équipes, en raison du nombre limité d'options de diffusion, ou parce qu'ils ne savent pas où ils peuvent regarder les matchs qui sont retransmis.

Il y a un écart de 30 % entre les amateurs de sports qui regardent les sports masculins (93 %) et ceux qui regardent les sports féminins (seulement 63 %).

La promotion minimale des événements, les disparités en matière de diffusion et le manque de couverture dans les médias et sur les réseaux sociaux créent un obstacle important pour le public.

Afin de combler l'écart et d'aider le sport à croître encore plus, DAZN et ses partenaires l'UEFA et YouTube invitent les principales parties prenantes du secteur à s'engager à rendre le football féminin plus facile à regarder et à suivre pour les fans, non seulement en augmentant la visibilité et la couverture du football et du sport féminins, mais aussi en offrant une couverture aussi vaste et approfondie que celle proposée pour les sports masculins.

Après tout, qui dit plus de couverture dit plus de spectateurs, et plus il y a de spectateurs, plus il y a de passion dans le sport.

Avec le coup d'envoi, demain, de la Ligue des champions féminine de l'UEFA, 16 des plus grands clubs européens s'affronteront dans la course au trophée, en direct sur DAZN et sur YouTube. Vous pouvez consulter le calendrier complet de la compétition ci-dessous (toutes les heures sont indiquées en heure d'été d'Europe centrale) et pouvez en apprendre plus sur la compétition ICI .

1re journée

Mardi 5 octobre

Hoffenheim vs HB Køge (18 h 45), Häcken vs Lyon (18 h 45)

Barcelone vs Arsenal (21 h), Benfica vs Bayern München (21 h)

Mercredi 6 octobre

Servette vs Juventus (18 h 45), WFC Kharkiv vs Real Madrid (18 h 45)

Chelsea vs Wolfsburg (21 h), Breidablik vs Paris Saint-Germain (21 h)

2e journée

Mercredi 13 octobre

Wolfsburg vs Servette (18 h 45), Paris Saint-Germain vs WFC Kharkiv (18 h 45)

Juventus vs Chelsea (21 h), Real Madrid vs Breidablik (21 h)

Jeudi 14 octobre

HB Køge vs Barcelone (18 h 45), Bayern München vs Häcken (18 h 45)

Arsenal vs Hoffenheim (21 h), Lyon vs Benfica (21 h)

3e journée

Mardi 9 novembre

Servette vs Chelsea (18 h 45), WFC Kharkiv vs Breidablik (18 h 45)

Paris Saint-Germain vs Real Madrid (21 h), Juventus vs Wolfsburg (21 h)

Mercredi 10 novembre

Barcelone vs Hoffenheim (18 h 45), HB Køge vs Arsenal (18 h 45)

Benfica vs Häcken (21 h), Lyon vs Bayern München (21 h)

4e journée

Mercredi 17 novembre

Hoffenheim vs Barcelone (18 h 45), Häcken vs Benfica (18 h 45)

Bayern München vs Lyon (21 h), Arsenal vs HB Køge (21 h)

Jeudi 18 novembre

Wolfsburg vs Juventus (18 h 45), Breidablik vs WFC Kharkiv (18 h 45)

Real Madrid vs Paris Saint-Germain (21 h), Chelsea vs Servette (21 h)

5e journée

Mercredi 8 décembre

Servette vs Wolfsburg (18 h 45), WFC Kharkiv vs Paris Saint-Germain (18 h 45)

Chelsea vs Juventus (21 h), Breidablik vs Real Madrid (21 h)

Jeudi 9 décembre

HB Køge vs Hoffenheim (18 h 45), Häcken vs Bayern München (18 h 45)

Arsenal vs Barcelone (21 h), Benfica vs Lyon (21 h)

6e journée

Mercredi 15 décembre

Bayern München vs Benfica (18 h 45), Lyon vs Häcken (18 h 45)

Barcelone vs HB Køge (21 h), Hoffenheim vs Arsenal (21 h)

Jeudi 16 décembre

Real Madrid vs WFC Kharkiv (18 h 45), Paris Saint-Germain vs Breidablik (18 h 45)

Juventus vs Servette (21 h), Wolfsburg vs Chelsea (21 h)

Après la phase de groupes, les quarts de finale se disputeront au mois de mars, suivies des demi-finales en avril et de la finale en mai.

À propos de DAZN Group

Le groupe DAZN est l'une des entreprises de médias sportifs qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Basées au Royaume-Uni et employant des collaborateurs dans plus de 25 pays, nos entreprises touchent tous les aspects de la manière dont les fans s'engagent dans le sport, de la production à la distribution et à la commercialisation du contenu. Le groupe DAZN abrite DAZN, la principale plateforme mondiale de diffusion en continu de sports, DAZN News, le portail sportif populaire, et DAZN Player, la plateforme de VOD sportive exclusive pour les éditeurs. DAZN mène la charge pour donner aux amateurs de sport du monde entier un accès au sport à tout moment et partout. DAZN garantit un accès abordable sur les appareils connectés, notamment les téléviseurs intelligents, les décodeurs, les clés de lecture en continu, les smartphones, les tablettes, les PC et les consoles de jeu. DAZN est aujourd'hui présent dans plus de 200 pays et territoires. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.dazngroupl.com .

À propos de YouTube

Lancé en mai 2005, la mission de YouTube est de donner la parole à chacun et de leur montrer le monde. Nous croyons que tout le monde mérite d'avoir une voix et que le monde est un meilleur endroit lorsque nous écoutons, partageons et construisons une communauté à travers nos histoires. YouTube est une société Google.

À propos de l'UEFA

L'UEFA, l'Union des associations européennes de football, est l'organe directeur du football européen. Il s'agit d'un regroupement d'associations, d'une démocratie représentative et de l'organisation clé de voûte de 55 associations nationales de football à travers l'Europe. Ses objectifs consistent, entre autres choses, à traiter toutes les questions relatives au football européen, à promouvoir le football dans un esprit d'unité, de solidarité, de paix, de compréhension et de fair-play, sans aucune discrimination d'ordre politique, racial, religieux, de genre ou autre, à préserver les valeurs du football européen, à promouvoir et protéger les normes éthiques ainsi que la bonne gouvernance dans le football européen, à entretenir des relations avec toutes les parties prenantes impliquées dans le football européen, et à soutenir et protéger ses associations membres pour le bien-être général du football européen.

À propos de The Female Quotient (The FQ)

Changer l'équation. Combler les écarts. Alimenté par les idées, les ambitions, les innovations et l'empathie d'un réseau de 50 000 professionnelles du monde entier, The FQ est un effort collaboratif mondial visant à éliminer l'écart entre les sexes. Sous la direction de femmes, cette entreprise collective attire des leaders engagées et inspirées. Grâce à son éventail diversifié d'événements en direct, ses forums en ligne, ses efforts de recherche personnalisés, ses médias et ses services de conseil aux entreprises, The FQ cerne les défis, élabore des stratégies efficaces et crée de puissants réseaux, ce qui lui permet de réaliser, finalement, des progrès concrets. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : www.thefemalequotient.com .

