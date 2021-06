DAZN Et YouTube Ont Conclu Un Partenariat Inédit Pour Faire Découvrir la Ligue Des Champions Féminine De l'UEFA Aux Fans Du Monde Entier, En Direct Et Gratuitement

À l'heure où le sport féminin professionnel lutte pour une plus grande visibilité, ce nouveau partenariat procurera une notoriété sans précédent aux joueuses, aux clubs et à la compétition de haut niveau elle-même en rendant les matches de toute la saison accessibles aux fans du monde entier. Au cours des deux premières saisons (2021-2023), les fans pourront suivre les 61 matches de la phase de groupes, en direct et à la demande sur DAZN, et gratuitement sur la chaîne YouTube de DAZN. Au cours des deux saisons suivantes (2023-25), les 61 matches seront diffusés en direct sur DAZN, tandis que 19 matches seront disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube de DAZN.

Cet accord pluriannuel confère à DAZN des droits exclusifs partout dans le monde, à l'exception de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) – où les droits incluent des clips vidéo et les temps forts – ainsi que de la Chine et de ses territoires. Cet accord est l'un des plus importants contrats de diffusion de l'histoire du football féminin et marque une nouvelle étape concernant l'engagement mondial de DAZN en faveur du sport féminin, dont la mission est de promouvoir la Ligue des champions féminine de l'UEFA, de faire connaître davantage de joueuses et d'équipes, et d'inspirer la prochaine génération de joueuses. Pour y parvenir, il convient d'augmenter le nombre de personnes dans le monde qui regardent cette compétition.

À cette fin, DAZN a publié aujourd'hui une campagne vidéo intitulée « We All Rise With More Eyes », qui s'inscrit comme le premier contenu de sa nouvelle chaîne YouTube consacrée à la Ligue des champions féminine de l'UEFA. Réalisé par Alyssa Boni, lauréate de plusieurs prix, et avec la voix du rappeur britannique FLOHIO, le court-métrage exprime avec force, en un peu moins de deux minutes, la vision à long terme de DAZN sur les conséquences inéluctables de cette nouvelle visibilité, qui permettra à la compétition féminine d'atteindre de nouveaux sommets. Plus précisément, ce court-métrage montre l'incroyable effet de ricochet que ces millions de regards supplémentaires auront sur le sport.

James Rushton, co-président-directeur général du groupe DAZN, a déclaré : « DAZN est ravi de devenir le nouveau diffuseur mondial de la Ligue des champions féminine de l'UEFA, et a hâte de travailler avec YouTube et Google pour rapprocher les fans du jeu et mettre en avant ses stars comme jamais auparavant. Depuis sa création, DAZN s'efforce de rendre le sport premium plus accessible, et quoi de plus accessible que de centraliser les droits pour la première fois tout en rendant tous les matchs gratuits sur YouTube ? Du jour au lendemain, le meilleur du football féminin deviendra plus facile à suivre que jamais auparavant. Nous sommes impatients de développer la production des contenus en direct, de renforcer les franchises de DAZN existantes et de dévoiler de nouvelles émissions qui permettront de mettre en valeur l'étendue et l'excellence du football féminin. »

Cécile Frot-Coutaz, Directrice EMEA, YouTube, a déclaré : « YouTube est la destination mondiale incontournable pour regarder des contenus haut de gamme, diversifiés et pertinents. Nous sommes ravis de nous associer à DAZN et à l'UEFA pour offrir les matchs de l'UWCL aux fans du monde entier, en direct et gratuitement sur YouTube. La pandémie a suscité beaucoup d'incertitudes pour le sport, en particulier pour le sport féminin. Il est plus important que jamais que nous trouvions de nouvelles façons de permettre aux fans de profiter de cette compétition de classe mondiale. Nous sommes ravis de pouvoir intégrer la Ligue des champions féminine de l'UEFA à la plateforme et de permettre à ce sport de se rapprocher de ses fans du monde entier. »

Nadine Kessler, Directrice du football féminin, UEFA, a déclaré : « Cet accord est une première pour le football féminin, car ce partenariat entre l'UEFA, DAZN et YouTube permettra aux fans et à toutes les personnes qui aiment ce sport de suivre la Ligue des champions féminine de l'UEFA, partout dans le monde. Cette nouvelle visibilité change tout, car les meilleures joueuses et les meilleures équipes féminines au monde pourront inspirer davantage de jeunes filles et de garçons se passionner pour ce sport. Ensemble, nous faisons découvrir le football féminin au monde entier, et tous ceux qui nous regardent vont pouvoir contribuer à la réalisation de grandes choses. »

Guy-Laurent Epstein, directeur marketing, UEFA, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir trouvé des partenaires aussi innovants que DAZN et YouTube qui permettront aux fans du monde entier d'avoir un accès permanent et en clair à la meilleure compétition de football féminin au monde. Cela correspond exactement à la vision des choses que nous avions lorsque nous avons décidé de centraliser les droits médiatiques et de réorganiser le format de la compétition. En fin de compte, cette décision a été facile à prendre pour l'UEFA, car l'offre de DAZN et YouTube était la plus convaincante, sans compter les vastes possibilités promotionnelles que ce partenariat peut apporter à la compétition et au football féminin en général. »

Ada Hegerberg, meilleure buteuse de tous les temps de la Ligue des champions féminine de l'UEFA et star de l'Olympique lyonnais, a déclaré : « Je suis très enthousiaste à l'idée de ce partenariat. Pendant des années, il était difficile pour le public de regarder nos matchs, quel que soit l'endroit où les gens vivaient. Maintenant, ils ont l'opportunité de les regarder n'importe où dans le monde s'ils le souhaitent. Le sport s'ouvre à des millions, voire des milliards de personnes, ce qui est sans précédent. Ce partenariat change la donne et ce n'est que justice pour la plus grande compétition de club du football féminin. On nous donne enfin ce que nous demandions depuis longtemps. Il était temps que le football féminin bénéficie d'une telle exposition ! »

Pour en savoir plus, DAZN, YouTube et l'UEFA invitent les médias et les fans à s'abonner rapidement à la toute nouvelle chaîne YouTube de DAZN consacrée à la Ligue des champions féminine de l'UEFA (qui est lancée aujourd'hui et sur laquelle tous les matches et le contenu seront diffusés), et à regarder notre événement d'annonce mondiale, au cours duquel toutes les personnes mentionnées ci-dessus et d'autres discuteront de l'accord et de ce qu'il signifie pour la compétition et le football féminin en général. Tout commence aujourd'hui à 9h30 EST / 14h30 BST / 15h30 CET et vous pouvez le regarder en direct ou à la demande ICI.

À propos du groupe DAZN

Le groupe DAZN est l'une des sociétés de médias sportifs à la croissance la plus rapide au monde. Nos entreprises, dont le siège se trouve au Royaume-Uni et qui comptent des employés dans plus de 25 pays, sont impliquées dans chaque aspect de l'engagement des fans dans le sport, de la production de contenu à sa distribution et sa commercialisation. Le groupe DAZN englobe DAZN, la principale plateforme mondiale de streaming sportif, DAZN News, un portail sportif populaire et DAZN Player, sa plateforme sportive et exclusive de vidéo à la demande pour les éditeurs. DAZN est à la pointe de la technologie pour donner aux fans de sport du monde entier l'accès au sport à tout moment et en tout lieu. DAZN garantit un accès abordable sur les appareils connectés, notamment les télévisions intelligentes, les décodeurs, les boxes de streaming, les smartphones, les tablettes, les PC et les consoles de jeux. DAZN est désormais disponible dans plus de 200 pays et territoires. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://media.dazn.com

À propos de YouTube

Lancé en mai 2005, la mission de YouTube est de donner la parole à chacun et de leur montrer le monde. Nous croyons que tout le monde mérite d'avoir une voix et que le monde est un meilleur endroit lorsque nous écoutons, partageons et construisons une communauté à travers nos histoires. YouTube est une société Google.

À propos de l'UEFA

L'UEFA, l'Union des associations européennes de football, est l'organe directeur du football européen. Il s'agit d'un regroupement d'associations, d'une démocratie représentative et de l'organisation clé de voûte de 55 associations nationales de football à travers l'Europe. Ses objectifs consistent, entre autres choses, à traiter toutes les questions relatives au football européen, à promouvoir le football dans un esprit d'unité, de solidarité, de paix, de compréhension et de fair-play, sans aucune discrimination d'ordre politique, racial, religieux, de genre ou autre, à préserver les valeurs du football européen, à promouvoir et protéger les normes éthiques ainsi que la bonne gouvernance dans le football européen, à entretenir des relations avec toutes les parties prenantes impliquées dans le football européen, et à soutenir et protéger ses associations membres pour le bien-être général du football européen.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1554155/DAZN_YouTube_UEFA.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1554353/DAZN_UWCL_YouTube_Logo.jpg

