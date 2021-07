DAZN y YouTube Cierran Un Acuerdo Pionero Para Ofrecer La UEFA Women´s Champions League A Todos Los Aficionados Del Mundo, En Directo Y Gratis

Este acuerdo plurianual otorga a DAZN los derechos exclusivos a nivel mundial, exceptuando Oriente Medio y África del Norte, donde sí se incluyen clips y resúmenes, así como China y sus territorios. Se trata de uno de los mayores acuerdos de retransmisión en la historia del fútbol femenino. Además, supone un nuevo paso disruptivo de DAZN con el que refuerza su compromiso global a largo plazo con el fútbol femenino, centrado en hacer crecer la UEFA Women´s Champions League y en convertir a más jugadoras y equipos en nombres conocidos para que sirvan de inspiración a próximas generaciones de jugadoras. Y para conseguir todo esto, primero hay que lograr que más gente de todo el mundo pueda ver los partidos.





En ese sentido, DAZN ha lanzado hoy una campaña bajo el título "We All Rise With More Eyes" ("Todos ganamos con más visibilidad"), con la que estrena su nuevo canal UEFA Women's Champions League en YouTube. Dirigida por la multi-premiada Alyssa Boni y con la voz en off de la rapera inglesa FLOHIO, el cortometraje transmite, de forma poderosa y en menos de dos minutos, la visión a largo plazo de DAZN sobre el imparable impacto que una mayor visibilidad tendrá sobre la competición femenina, elevándola a una nueva dimensión. En concreto, explica el indudable efecto dominó que provocará que haya más ojos puestos en la competición.

James Rushton, Co-CEO, DAZN Group: "DAZN está encantada de convertirse en el nuevo broadcaster global de la UEFA Women´s Champions League y con muchas ganas de empezar a trabajar con YouTube y Google para acercar la competición a los aficionados y hacer brillar a sus jugadoras como nunca antes. DAZN se creó con la visión de hacer más accesible el deporte de primer nivel y, ¿qué es más accesible que centralizar, por primera vez, los derechos y ofrecerlos gratuitamente en YouTube? Esto hará que, de un día para otro, el mejor fútbol femenino se pueda ver fácilmente y por primera vez desde cualquier lugar del mundo. Al mismo tiempo, también queremos invertir más en elevar la producción en directo, incorporando nuevos títulos a las producciones originales de DAZN y creando nuevos programas que muestren la grandeza del fútbol femenino".

Cécile Frot-Coutaz, Head of EMEA, YouTube: "YouTube es el sitio global donde encontrar contenido premium, diverso y relevante. La pandemia ha generado mucha incertidumbre en el deporte, y especialmente en el deporte femenino. Por ello, es para nosotros un honor poder asociarnos con DAZN y UEFA para ofrecer los partidos de UWCL a los aficionados de todo el mundo, en directo y gratis en YouTube. Estamos emocionados de brindar el poder de la plataforma YouTube a la UEFA Women´s Champions League, para que el fútbol femenino pueda conectar con los aficionados de todo el mundo, tanto con los actuales como con los nuevos que llegarán".

Nadine Kessler, Chief of Women's Football, UEFA: "Este acuerdo marca un antes y un después para el fútbol femenino, ya que la asociación entre UEFA y DAZN y YouTube asegura que todos los aficionados y toda la gente que ama esta competición puedan seguir la UEFA Women´s Champions League desde cualquier lugar del mundo. Esta visibilidad cambia todo por completo y hace que las mejores jugadoras y los mejores equipos femeninos del mundo puedan inspirar a más jóvenes, a niños y niñas que acabarán amando este deporte. Juntos vamos a acercar el fútbol femenino al mundo y todos los que se conecten para seguirlo estarán contribuyendo a hacer más grande la competición".

Guy-Laurent Epstein, Marketing Director, UEFA: "Estamos encantados de haber encontrado socios tan innovadores como DAZN y YouTube, que darán la oportunidad a los aficionados de todo el mundo de acceder gratuitamente a la mejor competición de clubes de fútbol femenino del mundo. Es justo lo que deseábamos cuando decidimos centralizar los derechos y renovar el formato de la competición. Fue una decisión muy fácil para UEFA, ya que DAZN y YouTube hicieron la oferta más convincente, complementada con las enormes oportunidades de promoción que esta asociación puede aportar a la competición y al fútbol femenino en general".

Ada Hegerberg, máxima goleadora de la historia de la UEFA Women´s Champions League y estrella del Olympique Lyonnais: "Estoy más que emocionada con este acuerdo. Durante años ha sido muy complicado para la gente poder ver nuestros partidos, independientemente de dónde vivieran. A partir de ahora, si lo desean, tienen la oportunidad única de ver todos los encuentros desde cualquier lugar del mundo. La competición se está abriendo a millones, potencialmente a miles de millones de aficionados, lo que es algo sin precedentes. Se trata de una asociación revolucionaria y es lo que se merece la mayor competición de clubes de fútbol femenino. Por fin se nos da algo que llevamos pidiendo durante mucho tiempo. ¡Ya era hora de que el fútbol femenino tuviera este tipo de exposición!".

Alexia Putellas, actual campeona de la UEFA Women´s Champions League y jugadora del FC Barcelona: "Centralizar los derechos en una única plataforma global como DAZN y que todo el mundo tenga la oportunidad de vernos desde cualquier lugar, es lo mejor que le ha pasado a la competición. Este acuerdo es un paso acertado y muy esperado, ya que DAZN no solo emitirá los partidos, sino que producirá mucho más contenido. Además, es una manera de educar y concienciar también a la sociedad, para que vean que no solo los hombres pueden ser profesionales del deporte".

Para obtener más información sobre el acuerdo, DAZN, YouTube y UEFA invitan a todos los medios y aficionados a suscribirse ya al nuevo canal de DAZN en YouTube dedicado a la UEFA Women´s Champions League , que se estrena hoy y donde se podrá ver todo el contenido y los partidos. Además, este canal permitirá seguir el evento presentación del acuerdo, en el que los protagonistas mencionados en esta nota y otras figuras del deporte conversarán sobre el acuerdo y lo que supone para la competición y para el fútbol femenino en general. El evento comenzará en breve, a las 15.30 h (hora local en España), y puede verse aquí en directo o bajo demanda.

Acerca de DAZN Group

DAZN Group es una de las empresas de medios deportivos con mayor crecimiento del mundo. Con sede en el Reino Unido y empleados en más de 25 países, su actividad abarca todos los aspectos de la interacción entre los aficionados y el deporte, desde la producción, hasta la distribución y comercialización del contenido. DAZN Group es el hogar de DAZN, el servicio líder global de streaming de deporte en directo y bajo demanda, DAZN News, el conocido portal de deporte y DAZN Player, la plataforma de contenido VOD de deporte específica para editores. DAZN está liderando el cambio para ofrecer a los aficionados de todo el mundo acceso al deporte en cualquier momento y lugar. DAZN garantiza un servicio sin permanencia y con una tarifa asequible en la mayoría de los dispositivos con conexión a internet, como smart TVs, set-top boxes, streaming sticks, smartphones, tabletas, PCs y videoconsolas. DAZN está presente en más de 200 países y territorios. Para más información, visita https://media.dazn.com

Acerca de YouTube

Lanzado en mayo de 2005, la misión de YouTube es dar voz a todos y mostrar a todos el mundo. Creemos que todos merecen tener voz y que el mundo es un lugar mejor cuando escuchamos, compartimos y construimos una comunidad a través de nuestras historias. YouTube es una empresa de Google.

Acerca de UEFA

UEFA -la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol- es el organismo rector del fútbol europeo. Es una asociación de asociaciones, una democracia representativa, y es la organización que agrupa a 55 asociaciones nacionales de fútbol de toda Europa. Sus objetivos son, entre otros, tratar todas las cuestiones relacionadas con el fútbol europeo, promover el fútbol en un espíritu de unidad, solidaridad, paz, comprensión y juego limpio, sin ninguna discriminación por motivos políticos, de raza, religión, género o cualquier otra razón, salvaguardar los valores del fútbol europeo, promover y proteger las normas éticas y la buena gobernanza en el fútbol europeo, mantener las relaciones con todas las partes interesadas que participan en el fútbol europeo, y apoyar y salvaguardar a sus asociaciones miembros para el bienestar general del juego europeo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1554155/DAZN_YouTube_UEFA.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1554353/DAZN_UWCL_YouTube_Logo.jpg

