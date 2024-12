DAZN WIRD WELTWEIT EXKLUSIVER ÜBERTRAGUNGSPARTNER DER FIFA-KLUB-WELTMEISTERSCHAFT 2025™ UND ZEIGT ALLE 63 SPIELE FOR FREE

DAZN überträgt die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2025™ exklusiv und weltweit – alle 63 Spiele live und kostenlos auf DAZN verfügbar

Das Turnier startet am 15. Juni 2025 in den USA – aus Deutschland kämpfen der FC Bayern München und Borussia Dortmund um den Titel des besten Fußball-Klubs der Welt – aus Österreich ist der FC Salzburg qualifiziert

Insgesamt treten in 29 Tagen 32 Mannschaften aus sechs Konföderationen gegeneinander an – Top-Klubs wie Real Madrid, Manchester City, Boca Juniors, Al Hilal und Inter Miami sind dabei

Die besten Spieler der Welt, darunter Messi, Vinicius Jr., Mbappé, Haaland und viele mehr treffen in einem bis dato nie dagewesenen Turnier-Format aufeinander

Der Countdown startet bereits am Donnerstag, den 5. Dezember 2024 um 18:45 Uhr, wenn DAZN die Gruppenauslosung live aus dem DAZN-Studi überträgt – mit Max Siebald , Freddy Harder und Diletta Leotta

Die Partnerschaft umfasst auch die Integration des hauseigenen Streaming-Produkts der FIFA, FIFA+ – umfangreiches Archivmaterial aus u.a. Weltmeisterschaften, Dokumentationen und Live-Spielen über DAZN verfügbar

Nur auf DAZN ist jeder Tag Spieltag, u.a. mit dem besten Live-Fußball an einem Ort, mit der Bundesliga, UEFA Champions League, UEFA Women's Champions League, Google Pixel Frauen-Bundesliga und den internationalen Top-Ligen LALIGA, Serie A und Ligue 1

LONDON, 4. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- DAZN, die weltweit führende Sport-Entertainment-Plattform, wird die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ exklusiv und weltweit übertragen. Mit dieser Vereinbarung untermauert DAZN seine Position als Heimat des Fußballs für Fans auf der ganzen Welt.

Die 32 besten Klubs der Welt mit dem FC Bayern, BVB und FC Salzburg – 63 Spiele live und for free auf DAZN

Das neu geschaffene Turnier, das am 15. Juni 2025 beginnt und in zwölf Stadien in den USA ausgetragen wird, vereint 32 der erfolgreichsten Fußballvereine aus den sechs internationalen FIFA-Konföderationen. Darunter befinden sich neben internationalen Top-Klubs wie Real Madrid, Man City, Juventus, Boca Juniors, Inter Miami und Al Hilal, auch die beiden deutschen Vertreter FC Bayern München und Borussia Dortmund. Für Österreich geht der FC Salzburg an den Start. Über einen Zeitraum von 29 Tagen werden alle 63 Spiele live und for free auf DAZN übertragen.

Um Zugriff auf das kostenlose Angebot zu erhalten, benötigen Fans lediglich einen DAZN-Account, aber kein kostenpflichtiges Abo. Wer noch keinen bestehenden Account hat, kann ganz einfach einen neuen auf dazn.com/home erstellen.

Die größten Stars des Klub-Fußballs in einem Turnier – Auslosung diesen Donnerstag, 18:45 Uhr, live auf DAZN

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ verspricht Fußball auf allerhöchstem Niveau, mit den besten Spielern der Welt wie Lionel Messi, Harry Kane, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Neymar und vielen mehr, die alle im selben Turnier gegeneinander antreten. Der Countdown bis zum Turnierstart am 15. Juni beginnt bereits diesen Donnerstag, den 5. Dezember 2024, mit der Gruppenauslosung – live auf DAZN!

Um 18:45 Uhr startet die Sendung mit den Kommentatoren Max Siebald und Freddy Harder live aus dem DAZN-Studio. Nach einem kurzen Überblick zum Format, den Teilnehmern und dem Ablauf des Turniers wird um 19:00 Uhr nach Miami geschaltet, wo Lionel Messi persönlich die Gruppen der acht Turniergruppen zieht. Für Fans von Borussia Dortmund und dem FC Bayern München wird es besonders spannend, ob ihre Teams direkt auf die ganz großen Namen treffen. Direkt nach der Auslosung führt DAZN-Moderatorin Diletta Leotta durch einen exklusiven Talk mit einigen FIFA-Legenden, um das Turnier aus der Perspektive der Fußballgeschichte einzuordnen. Anschließend gibt es nochmals eine Schalte nach Miami , um erste Reaktionen – unter anderem von BVB-Vertreter Lars Ricken – einzufangen.

„Diese bahnbrechende Vereinbarung mit der FIFA ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg von DAZN, die ultimative Unterhaltungsplattform für Sportfans auf der ganzen Welt zu werden. Wir freuen uns sehr, die Exklusivrechte für dieses neue Kapitel des globalen Klubfußballs zu besitzen. Dies ist der Beginn unserer langfristigen Beziehung mit der FIFA und festigt unseren Status als Heimat des Fußballs. DAZN ist die einzige Sport-Streaming-Plattform, die eine wirklich globale Reichweite hat, mit weltweit führender Technologie und dem Ziel, allen Sportfans das beste digitale Erlebnis zu bieten. Wir setzen uns dafür ein, dass jeder Fan jeden Moment der spannenden Action dieses neuen erstklassigen Clubturniers sehen kann", so Shay Segev, CEO Global von DAZN.

FIFA-Präsident Gianni Infantino ergänzt: „Ich freue mich, ankündigen zu können, dass die FIFA in Zusammenarbeit mit DAZN und FIFA+ das Beste des Klubfußballs kostenlos in die ganze Welt bringen wird. Das bedeutet, dass jeder einzelne Fußballfan auf der ganzen Welt die besten Spieler der 32 besten Klubs bei der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft sehen kann, um den ersten offiziellen 'FIFA Club World Champion' zu ermitteln.

Die neue FIFA Klub-Weltmeisterschaft ist ein leistungsorientiertes, inklusives Turnier, das den Höhepunkt des globalen Klubfußballs darstellt und die Spieler und Fans auf der ganzen Welt in seinen Bann zieht. Durch diese Übertragungsvereinbarung können nun Milliarden von Fußballfans weltweit das am weitesten verbreitete Klubfußballturnier aller Zeiten verfolgen – und das FOR FREE. Football Unites the World."

Alice Mascia, DAZN DACH CEO: „Die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2025 ist ein Ereignis, das Fußballgeschichte schreiben wird und wir sind stolz, den Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Möglichkeit zu bieten, alle Spiele kostenlos auf DAZN zu erleben. Indem wir dieses besondere Event von Anfang an einer breiten Fanbasis zugänglich machen, leisten wir einen wichtigen Beitrag, um das Turnier nachhaltig zu etablieren und die Begeisterung für den internationalen Klubfußball weiter zu stärken."

Ein neues Kapitel in der globalen Fußballberichterstattung – DAZN integriert FIFA+ in eigene Plattform

Mit dieser Partnerschaft beginnt eine enge Zusammenarbeit zwischen DAZN und der FIFA, die weit über die Übertragungsrechte an der Klub-Weltmeisterschaft hinausgeht. So wird FIFA+, die umfangreiche Fußballbibliothek der FIFA mit legendären Momenten und ganzen Spielaufzeichnungen unter anderem aus vergangenen Weltmeisterschaften, Dokumentationen und zahlreichen Live-Spielen, auf der DAZN-Plattform integriert.

Nur auf DAZN ist jeder Tag Spieltag, u.a. mit dem besten Live-Fußball an einem Ort, mit der Bundesliga, UEFA Champions League, UEFA Women's Champions League, Google Pixel Frauen-Bundesliga und den internationalen Top-Ligen LALIGA, Serie A und Ligue 1. Darüber hinaus bietet nur DAZN für alle Fans auch neben dem Fußball das breiteste und beste Angebot an Spitzensport, u.a. den besten US-Sport mit der NFL und NBA, Handball mit der EHF Champions League und EHF European League, Darts mit der PDC, die DP World Tour und LPGA Tour im Golf oder Kampfsport mit der UFC, PFL und den größten Boxkämpfen – alles an einem Ort, nur auf DAZN.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2514800/DAZN_Logo.jpg