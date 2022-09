De anos a apenas um mês: o modelo de molécula de medicamentos Pangu da Huawei Cloud acelera a descoberta de novos medicamentos

BANGKOK, 19 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 19 de setembro, a HUAWEI CONNECT 2022 começou em Bangkok, na Tailândia. No evento, o Sr. Ken Hu, presidente rotativo e interino da Huawei, em sua palestra "Unleash Digital", falou sobre como a empresa está ajudando as organizações a tirar o máximo proveito da nuvem para o salto de desenvolvimento.

Durante seu discurso, o Sr. Ken Hu falou sobre como o Primeiro Hospital Afiliado da Faculdade de Medicina da Universidade de Xi'an Jiaotong utilizou IA para agilizar a P&D farmacêutica e a descoberta de novos medicamentos.

Ken Hu discursa na HUAWEI CONNECT 2022 (PRNewsfoto/HUAWEI CLOUD)

No setor farmacêutico, é necessário em média mais de USD 1 bilhão e dez anos para lançar um novo medicamento no mercado, desde o desenvolvimento até a aprovação. Durante o desenvolvimento de antibióticos, observou-se que bactérias resistentes algumas vezes são descobertas antes mesmo do encerramento dos estudos clínicos dos antibióticos recém-desenvolvidos.

Utilizando um serviço de desenvolvimento de medicamentos assistido por IA e de acordo com o modelo de molécula de medicamento Pangu da Huawei Cloud, o Professor Liu Bing, do Primeiro Hospital Afiliado da Faculdade de Medicina da Universidade de Xi'an Jiaotong e sua equipe desenvolveram um novo medicamento antimicrobiano de amplo espectro em apenas um mês, com uma redução de 70% nos custos de P&D.

Um grande desafio na descoberta de novos medicamentos é a triagem de centenas de milhões de moléculas de medicamento existentes. Tradicionalmente, a triagem de medicamentos era realizada por especialistas em laboratórios, o que era um processo dispendioso, lento e que apresentava altas taxas de falha.

O modelo de molécula de medicamento de Pangu, da Huawei Cloud foi treinado utilizando os dados de 1,7 bilhão de moléculas da vida útil dos medicamentos e pode prever as propriedades físico-químicas dos compostos medicamentosos e pontuá-los com base em sua semelhança com medicamentos. Os pesquisadores podem então fazer experimentos direcionados para verificar compostos de medicamentos que tenham as pontuações mais altas.

Além disso, o otimizador de estrutura molecular do modelo de molécula de medicamento Pangu pode ser usado para otimizar a estrutura de protótipos, minimizando os potenciais efeitos colaterais dos novos medicamentos sobre células humanas normais.

Atualmente, a nuvem passou a ser uma operadora importante para empresas digitais. A Huawei Cloud oferece quatro pipelines de desenvolvimento, como o ModelArts, um pipeline de desenvolvimento de IA, que clientes e parceiros de todos os setores podem acessar sob demanda, para que possam deixar para Huawei Cloud o lado técnico da inovação digital e concentrar-se mais no que é mais importante para eles.

