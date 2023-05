De bijzondere commissie van de raad van bestuur van Liminal Biosciences neemt een onafhankelijk financieel adviseur in dienst als reactie op ongevraagd, niet-bindend transactievoorstel

LAVAL, QC en CAMBRIDGE, Engeland, 9 mei 2023 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (NASDAQ: LMNL) ("Liminal BioSciences" of het "Bedrijf"), bevestigt opnieuw dat de raad van bestuur van het Bedrijf van de onafhankelijke leden ervan reeds een bijzondere commissie heeft samengesteld (de "Bijzondere commissie") met betrekking tot op het eerder aangekondigde ongevraagde, niet-bindende voorstel van Structured Alpha LP ("SALP") om alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen van het Bedrijf die SALP momenteel niet in bezit heeft, over te nemen voor 7,50 USD in contanten per gewoon aandeel (het "Voorstel"). De Bijzondere commissie heeft BMO Capital Markets aangesteld als onafhankelijk, financieel adviseur en om een formele waardering van de gewone aandelen van het Bedrijf te geven conform multilateraal instrument 61-101 – Bescherming van minderheidsaandeelhouders bij speciale transacties.

De Bijzondere commissie zal het Voorstel en alle levensvatbare alternatieven evalueren die het Bedrijf heeft. De Bijzondere commissie heeft op dit ogenblik geen beslissingen genomen of aanbevelingen gedaan met betrekking tot de transacties die het voorwerp uitmaken van het Voorstel. Aandeelhouders hoeven nu geen actie te ondernemen met betrekking tot het Voorstel.

Niettegenstaande het hierboven beschreven proces kan er geen garantie worden gegeven dat het Voorstel zal resulteren in een formeel bod of dat een dergelijk bod uiteindelijk zal resulteren in een voltooide transactie. Het Bedrijf is voornemens updates te verstrekken indien en wanneer nodig conform de toepasselijke effectenwetgeving.

Over Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences is een ontwikkelingsgericht biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe en onderscheidende therapeutica met kleine moleculen die G-eiwitgekoppelde receptorpaden (GPCR's) moduleren. Het Bedrijf ontwerpt eigen nieuwe therapeutische kandidaten met kleine moleculen met de bedoeling de beste/eerste therapeutica van zijn klasse te ontwikkelen voor de behandeling van metabolische, inflammatoire en fibrotische ziekten met aanzienlijke onvervulde medische behoeften, met behulp van zijn geïntegreerde platform voor geneesmiddelenontdekking, zijn expertise in de medicinale chemie en zijn grondige kennis van de GPCR-biologie. Er zitten momenteel drie programma's in de pijplijn van het Bedrijf. De voor klinische ontwikkeling geselecteerde kandidaat, LMNL6511, een selectieve antagonist voor de GPR84-receptor, zal naar verwachting in de tweede helft van 2023 met een Fase 1 klinische studie beginnen. Het Bedrijf ontwikkelt ook potentiële OXER1-antagonisten en GPR40-agonisten, die zich beide in het preklinische stadium bevinden. Naast deze programma's blijft het Bedrijf andere ontwikkelingsmogelijkheden onderzoeken om aan haar pijplijn toe te voegen.

Liminal BioSciences is actief in Canada en het Verenigd Koninkrijk.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van Sectie 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd. Sommige toekomstgerichte verklaringen zijn herkenbaar aan het gebruik van toekomstgerichte woorden. Verklaringen die niet historisch van aard zijn, met inbegrip van de woorden "anticiperen", "verwachten", "suggereren", "plannen", "geloven", "voornemen", "schatten", "doel", "project", "zouden moeten", "kunnen", "zouden", "kunnen", "zullen", "voorspellen" en andere soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen aan te duiden. Toekomstgerichte verklaringen omvatten onder andere het Voorstel. Deze verklaringen zijn "toekomstgericht" omdat zij gebaseerd zijn op onze huidige verwachtingen over de markten waarop wij actief zijn en op verschillende schattingen en veronderstellingen. De feitelijke gebeurtenissen of resultaten kunnen wezenlijk verschillen van die welke in deze toekomstgerichte verklaringen worden verwacht indien bekende of onbekende risico's onze activiteiten beïnvloeden, of indien onze schattingen of veronderstellingen onjuist blijken te zijn. Enkele van de factoren die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de hierin beschreven of geprojecteerde, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, risico's die verband houden met algemene veranderingen in economische omstandigheden. Een meer gedetailleerde beoordeling van deze risico's, onzekerheden en andere risico's die ertoe kunnen leiden dat feitelijke gebeurtenissen of resultaten wezenlijk afwijken van onze huidige verwachtingen vindt u in de deponeringen en rapporten die het Bedrijf bij de U.S. Securities and Exchange Commission en Canadian Securities Administrators indient, waaronder in het Jaarverslag op Form 20-F voor het jaar eindigend op 31 december 2022, alsmede in andere deponeringen en rapporten die Liminal Biosciences' van tijd tot tijd kan indienen. Als gevolg van zulke risico's kunnen we niet garanderen dat toekomstgerichte verklaringen werkelijkheid zullen worden. Bestaande en toekomstige investeerders worden gewaarschuwd om geen overmatig vertrouwen te stellen in deze toekomstgerichte verklaringen en schattingen, die alleen gelden op de datum van dit document. Wij nemen geen verplichting op ons om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken, ook niet als er nieuwe informatie beschikbaar komt, als gevolg van toekomstige gebeurtenissen of om enige andere reden, tenzij dit wordt vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving inzake effecten. BRON Liminal BioSciences Inc.

Contactpersoon, Shrinal Inamdar, Associate Director, Investor Relations and Communications, [email protected], +1 450.781.0115; Media Contact, Kaitlin Gallagher, [email protected], +1 212.253.8881

