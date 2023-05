Le Comité spécial du Conseil d'administration de Liminal Biosciences sollicite les services d'un conseiller financier indépendant en réponse à une proposition de transaction non sollicitée et non contraignante

LAVAL, Québec, et CAMBRIDGE, Angleterre, 9 mai 2023 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (NASDAQ: LMNL) (« Liminal BioSciences » ou la « Société »), confirme que le conseil d'administration de la Société a déjà établi un comité spécial des membres indépendants du conseil d'administration de la Société (le « Comité spécial ») en ce qui concerne la proposition non sollicitée et non contraignante, annoncée précédemment, de Structured Alpha LP (« SALP »), visant à acquérir la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de la société que SALP ne détient pas actuellement, et ce, pour 7,50 dollars américains en espèces par action ordinaire (la « proposition »). Le Comité spécial a sollicité les services de BMO Capital Markets à titre de conseiller financier indépendant et doit fournir une évaluation officielle des actions ordinaires de la société conformément à la norme multilatérale 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières.

Le Comité spécial évaluera la proposition et toutes les solutions de rechange viables qui pourraient être offertes à la Société. Aucune décision ou recommandation n'a été prise par le comité spécial concernant les transactions qui font l'objet de la proposition à l'heure actuelle. À ce stade, les actionnaires n'ont aucune mesure à prendre concernant la proposition.

Nonobstant le processus décrit ci-dessus, il ne peut y avoir aucune assurance que la proposition donnera lieu à une offre officielle ou qu'une telle offre donnera lieu à une transaction. L'entreprise prévoit de fournir des mises à jour à ce sujet si cela s'avère nécessaire ou quand cela s'avérera nécessaire, conformément aux lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

À propos de Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences est une société biopharmaceutique en phase de développement qui se concentre sur la découverte et le développement de nouvelles petites molécules thérapeutiques distinctives qui modulent les voies des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG). La société conçoit de nouvelles petites molécules thérapeutiques candidates exclusives dans l'intention de développer les meilleurs/premiers produits thérapeutiques de leur catégorie pour le traitement des maladies métaboliques, inflammatoires et fibrotiques dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits, en utilisant sa plateforme intégrée de découverte de médicaments, son expertise en chimie médicinale et sa compréhension approfondie de la biologie des RCPG. Le pipeline de la société est actuellement composé de trois programmes. Le candidat sélectionné pour le développement clinique, LMNL6511, un antagoniste sélectif du récepteur GPR84, devrait commencer un essai clinique de phase 1 au second semestre 2023. La société développe également des antagonistes potentiels de l'OXER1 et des agonistes du GPR40, tous deux au stade préclinique. En plus de ces programmes, la société continue d'explorer d'autres opportunités de développement pour enrichir son pipeline.

Liminal BioSciences exerce des activités commerciales au Canada et au Royaume-Uni.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Certaines de ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs. Les déclarations qui ne sont pas des faits établis, comprenant les mots « anticiper », « s'attendre à », « suggérer », « planifier », « croire », « avoir l'intention », « estimer », « cibler », « projeter », « devrait », « pourrait », « serait », « peut », « sera », « prévoir » et d'autres expressions similaires sont destinées à identifier les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives englobent, entre autres, la proposition elle-même. Ces déclarations sont de nature « prospective » puisqu'elles sont fondées sur nos attentes actuelles à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer sensiblement de ceux prévus dans le cadre de ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Parmi les facteurs susceptibles d'entraîner des différences importantes entre les résultats réels et ceux décrits ou projetés dans le présent document, on peut citer, sans s'y limiter, les risques associés aux changements généraux des conditions économiques. Vous trouverez une évaluation plus détaillée de ces risques, incertitudes et autres risques qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de nos attentes actuelles dans les dépôts et rapports que la société effectue auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, y compris dans le rapport annuel sur le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi que dans d'autres dépôts et rapports que Liminal BioSciences peut effectuer de temps à autre. En raison de ces risques, nous ne pouvons pas garantir la réalisation de toute déclaration prospective. Les investisseurs actuels et potentiels sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives et estimations, qui ne sont valables qu'à la date du présent document. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué en raison d'une nouvelle information, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et règlements sur les valeurs mobilières en vigueur. SOURCE : Liminal BioSciences Inc.

Contact au sein de l'entreprise, Shrinal Inamdar, directrice associée, relations avec les investisseurs et communications, [email protected], +1 450.781.0115 ; contact avec les médias, Kaitlin Gallagher, [email protected], +1 212.253.8881