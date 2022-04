De digitale mijnbouwactiviteiten van Hut 8 worden voor 100 procent zelf gedolven

"De incrementele capaciteit zal een onmiddellijk hashrate-voordeel opleveren, aangezien ASIC-mijnwerkers al ter plaatse zijn, geïnstalleerd en hashen", aldus Jaime Leverton, Chief Executive Officer van Hut 8. "In de afgelopen 18 maanden hebben we een strategie gevolgd die uniek is in onze peer-group: naast digital asset mining, ondersteunen we klanten met high-performance computing, cloudhosting en collocatiediensten in onze vijf Canadese datacenters, zodat ze slagen in de snelgroeiende Blockchain- en Web 3.0-industrieën."

Zodra de overname is voltooid, zullen de activiteiten van Hut 8 op alle mininglocaties voor 100% worden toegewezen aan zelfontginning.

Over het bedrijf:

Hut 8 is een van Noord-Amerika's grootste innovatiegerichte miners van digitale activa. Het bedrijf staat onder leiding van een team van ondernemende technologen, die allemaal optimistisch zijn over bitcoin, blockchain, Web 3.0 en het overbruggen van de opkomende en traditionele hoogwaardige computerwerelden. Met twee vestigingen waar digitale activa worden gemined in het zuiden van Alberta en een derde vestiging in North Bay, Ontario, allemaal in Canada, heeft Hut 8 een van de hoogste capaciteitsniveaus in de sector en een van de hoogste inventarissen van zelf-gedolven bitcoin van alle crypto-miners en beursgenoteerde bedrijven ter wereld. Met 11.000 vierkante meter aan geo-diverse datacenterruimte en cloudcapaciteit, aangesloten op elektrische netwerken die worden aangedreven door aanzienlijke hernieuwbare energie en emissievrije energiebronnen, zorgt Hut 8 voor een revolutie in conventionele activa door het eerste hybride datacentermodel te creëren dat zowel de traditionele hoogwaardige compute (Web 2.0) als de opkomende digitale activacomputingsectoren, blockchain gaming en Web 3.0 dient. Hut 8 was de eerste Canadese 'digital asset miner' die genoteerd stond aan de Nasdaq Global Select composite index en het eerste blockchain-bedrijf dat in 2021 aan de S&P/TSX Composite Index werd toegevoegd. De ondernemende technologen van Hut 8 geloven in gedecentraliseerde systemen, krachtige, toonaangevende oplossingen en innovatie op het gebied van de winning van digitale activa en hoogwaardige computing, met een focus op ESG-afstemming. Door middel van innovatie, verbeelding en passie helpt Hut 8 bij het definiëren van de digitale activarevolutie. Het bedrijf creëert waarde en positieve effecten voor de aandeelhouders en de komende generaties.

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte informatie

Dit persbericht bevat "op de toekomst gerichte informatie" in de betekenis van de Canadese effectenwetgeving en "toekomstgerichte verklaringen" zoals beschreven in de Amerikaanse effectenwetgeving (samen "op de toekomst gerichte informatie"). Alle informatie, anders dan verklaringen van historische feiten, die in dit persbericht zijn opgenomen en die betrekking heeft op activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen die het bedrijf verwacht of in de toekomst zal of kan verwachten, waaronder zaken als toekomstige bedrijfsstrategie, concurrentiekracht, doelstellingen, uitbreiding en groei van de activiteiten, transacties, plannen en andere dergelijke zaken van het bedrijf, is op de toekomst gerichte informatie. Toekomstgerichte informatie wordt vaak aangeduid met de woorden "kan", "zou", "zou", "zouden", "zullen", "van plan zijn", "plannen", "anticiperen", "geloven", "schatten", "verwachten" of soortgelijke uitdrukkingen en omvat onder meer verklaringen met betrekking tot de verwachte uitbreiding van de huidige geïnstalleerde hashrate, de verwachte incrementele productie van Bitcoin als gevolg van de aankoop, en het vermogen van het bedrijf om voort te bouwen op zijn strategie als zowel een digitaal actief miner en datacenterprovider die klanten ondersteunt met high-performance computing, cloudhosting en collocatieservices in de vijf Canadese datacenters.

Toekomstgerichte informatie is noodzakelijkerwijs gebaseerd op een aantal meningen, veronderstellingen en schattingen die, hoewel ze door Hut 8 als redelijk worden beschouwd op de datum van dit persbericht, onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico's, waaronder geopolitieke risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, het activiteitsniveau, de prestaties of prestaties wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte informatie, inclusief maar niet beperkt tot de factoren die in meer detail worden beschreven in de "Risicofactoren" sectie van het jaarlijkse informatieformulier van het bedrijf gedateerd 17 maart 2022, dat beschikbaar is op www.sedar.com. Deze factoren zijn niet bedoeld als een volledige lijst van factoren die van invloed kunnen zijn op Hut 8; u dient deze factoren echter zorgvuldig te overwegen. Er bestaat geen zekerheid dat dergelijke schattingen en veronderstellingen juist zijn. De toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht zijn opgesteld op de datum van dit persbericht, en Hut 8 wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om wijzigingen aan te brengen in de toekomstgerichte verklaringen of de onderliggende factoren of veronderstellingen, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden, of anderszins, behalve indien dit is vereist door de wet.

