Digital-Asset-Mining-Betriebe von Hut 8 schürfen zu 100 Prozent selbst

„Der Kapazitätszuwachs wird einen sofortigen Hashrate-Vorteil bieten, da die ASIC-Miner bereits vor Ort sind, installiert und Hashing betreiben", sagte Jaime Leverton, Chief Executive Officer von Hut 8. „In den vergangenen 18 Monaten haben wir eine Strategie verfolgt, die in unserem Umfeld einzigartig ist: Neben dem Digital Asset Mining unterstützen wir Kunden mit High Performance Computing, Cloud Hosting und Kollokationsdiensten in unseren fünf kanadischen Rechenzentren, damit sie in den aufstrebenden Blockchain- und Web 3.0-Branchen erfolgreich sein können."

Sobald die Übernahme abgeschlossen ist, wird in den Betrieben von Hut 8 an allen Mining-Standorten zu 100 % selbst geschürft.

Informationen zum Unternehmen:

Hut 8 ist einer der größten innovationsorientierten Digital Asset Miner Nordamerikas. Das Unternehmen wird von einem Team von Business-Building-Technologen geleitet, die Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 und der Überbrückung der aufstrebenden und traditionellen High-Performance-Computing-Welten optimistisch gegenüberstehen. Hut 8 betreibt zwei Mining-Standorte für digitale Assets im Süden Albertas und eine dritte Niederlassung in North Bay, Ontario, alle in Kanada, verfügt über eine der höchsten Kapazitätsraten in der Branche und einen der höchsten Bestände an selbst geschürften Bitcoin überhaupt Krypto-Miner oder börsennotiertes Unternehmen weltweit. Mit 36.000 Quadratfuß an geodiverser Rechenzentrumsfläche und Cloud-Kapazität, die in erheblichem Umfang mit erneuerbaren und emissionsfreien Ressourcen betrieben werden, revolutioniert Hut 8 die konventionellen Anlagen, um das erste Hybrid-Rechenzentrumsmodell zu schaffen, das sowohl der traditionellen Hochleistungsberechnung (Web 2.0) als auch den aufstrebenden Digital Asset Computing-Sektoren, Blockchain-Gaming und Web 3.0 dient. Hut 8 wurde als erster kanadischer Digital Asset Miner in den Nasdaq Global Select Composite Index aufgenommen und ist das erste Blockchain-Unternehmen, das 2021 in den S&P/TSX Composite Index aufgenommen wurde. Die Business-Building-Technologen bei Hut 8 setzen auf dezentrale Systeme, verwalten leistungsstarke branchenführende Lösungen und sind Innovationstreiber im Bereich Digital Asset Mining und High-Performance-Computing mit Fokus auf ESG-Ausrichtung. Durch Innovation, Vorstellungskraft und Leidenschaft trägt Hut 8 dazu bei, die Revolution der digitalen Anlagen zu definieren, um Werte und positive Auswirkungen für seine Aktionäre und künftige Generationen zu schaffen.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" und „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der jeweiligen kanadischen Wertpapiergesetze und der US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammen „zukunftsgerichtete Informationen"). Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen erwartet oder erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, einschließlich solcher Dinge wie zukünftige Geschäftsstrategie, Wettbewerbsstärke, Ziele, Expansion und das Wachstum der Geschäfte, Operationen, Pläne und anderer derartiger Angelegenheiten des Unternehmens sind zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Informationen werden oft mit den Begriffen „kann", „würde", „könnte", „sollte", „wird", „beabsichtigen", „planen", „vorsehen", „glauben", „schätzen", „davon ausgehen" oder ähnlichen Wörtern ausgedrückt und umfassen unter anderem Aussagen zur erwarteten Erweiterung der aktuell installierten Hashrate, der erwarteten inkrementellen Produktion von Bitcoin, die sich aus dem Kauf ergibt, und die Fähigkeit des Unternehmens, seine Strategie sowohl als Digital Asset Miner als auch als Rechenzentrumsanbieter auszubauen, der Kunden mit Hochleistungscomputing-, Cloud-Hosting- und Kollokationsdiensten in den fünf kanadischen Rechenzentren unterstützt.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Meinungen, Annahmen und Schätzungen, die zwar von Hut 8 zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken wie unter anderem geopolitische Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren" des Jahresberichts des Unternehmens vom 17. März 2022, der auf www.sedar.com verfügbar ist, ausführlicher beschrieben sind. Diese Faktoren stellen keine vollständige Liste der Faktoren dar, die sich auf Hut 8 auswirken könnten; sie sollten jedoch sorgfältig berücksichtigt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Hut 8 lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, oder die ihnen zugrunde liegenden Faktoren oder Annahmen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

