De empresa emergente a impulsor económico de USD 600 millones: la directora ejecutiva de North End Teleservices recibe una proclamación y la llave de la ciudad como reconocimiento

OMAHA, Nebraska, 6 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En una iniciativa que reconoce una década de impacto económico transformador en el Medio Oeste, el alcalde de Omaha, John Ewing, otorgó a Carmen Tapio, fundadora y directora ejecutiva de North End Teleservices, una proclamación y la llave de la ciudad de Omaha, declarando el 5 de febrero de 2026 como el Día de Carmen Tapio. El honor fue otorgado durante el Evento Anual de la Cámara de Comercio de Omaha, en reconocimiento a la labor de Tapio, quien demostró que la innovación y la escala económica inclusiva pueden prosperar en el corazón de Estados Unidos.

Desde su creación en 2015, North End Teleservices ha pasado de ser una empresa emergente a convertirse en la mayor empresa de propiedad afroamericana de Nebraska. Bajo el liderazgo de Tapio, la empresa ha inyectado más de USD 600 millones en la economía regional, ganando un lugar en la lista Inc. 5000 de las empresas privadas de más rápido crecimiento cinco veces y el reconocimiento como una de las empresas de mayor impacto de Real Leaders 2025.

Al situar su empresa en una zona económica subrepresentada y hacerla crecer hasta convertirla en una de las 100 principales pequeñas empresas de EE. UU. (Cámara de Comercio de EE. UU., 2024), ha creado un plan escalable para revitalizar las economías locales.

"El mandato de Carmen Tapio ha demostrado que cuando un líder posee un corazón para la comunidad, su negocio se convierte en un vehículo para la victoria colectiva, creando un efecto dominó de familias más fuertes y una economía más inclusiva", dijo el alcalde John Ewing en su proclamación.

La influencia de Tapio se extiende mucho más allá de la excelencia operativa. Es la única persona que se ha desempeñado como presidenta de la Junta Directiva de la Cámara del Gran Omaha durante dos años consecutivos, pasando de miembro a mentora de la próxima generación de líderes empresariales.

Su compromiso con el desarrollo de la fuerza laboral incluye la reciente concesión de becas por USD 60,000 a 12 estudiantes universitarios, lo que garantiza que la cartera de talentos en Silicon Prairie siga siendo sólida y diversa. Además, su nueva empresa, Forever North Real Estate, está realizando actualmente la mayor inversión privada en el norte de Omaha, reimaginando el área como un centro donde las personas pueden trabajar, vivir y jugar.

"Creo en el espíritu humano y en que todo es posible", dice Tapio. "Recibir la llave de la ciudad no es solo un honor para mí, sino también un testimonio de lo que sucede cuando abrimos las puertas a los demás. Estamos demostrando que Heartland no es solo un lugar para mantener los negocios, sino también para revolucionarlos".

Acerca de North End Teleservices

North End Teleservices LLC es un proveedor global omnicanal de servicios subcontratados de centros de contacto para sectores gubernamentales y comerciales. La empresa está comprometida con la creación de puestos de trabajo y el cambio de vidas. Fue nombrada como una de las 100 principales pequeñas empresas de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos para 2024. North End es una empresa certificada como propiedad de mujeres, minorías, HUBZone y Enterprise Zone que actúa como una extensión de las marcas y el modelo de prestación de servicios de sus clientes. Al trabajar con agencias B2B, B2C y gubernamentales pequeñas y grandes, North End personaliza las operaciones del centro de contacto para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente.

FUENTE North End Teleservices