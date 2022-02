De European Insolvency Practitioners Association kondigt de vernieuwing aan van de raad van bestuur, waarbij Ivo-Meinert Willrodt het voorzitterschap van het EIP zal bekleden

MADRID, 15 februari 2022 /PRNewswire/ -- De European Insolvency Practitioners Association (EIP) heeft tijdens de jaarlijkse vergadering, die online heeft plaatsgevonden, de vernieuwing van de raad van bestuur aangekondigd. Deze verandering is bedoeld als een weerspiegeling van de volgende fase voor de vereniging, welke zal helpen bij het voortzetten van haar missie om het belang te onderstrepen van de rol van de insolventiebeoefenaars in insolventieprocedures over heel Europa, wat de efficiëntie ervan zal verbeteren.

In dit kader heeft Ivo-Meinert Willrodt, een advocaat gespecialiseerd in het faillissementsrecht, die al meer dan 17 jaar werkzaam is bij PLUTA en al meer dan 250 faillissementen heeft meegemaakt, het voorzitterschap van het EIP overgenomen. Het is ook belangrijk om te benadrukken dat Ivo-Meinert lid is van INSOL International, INSOL Europe en het American Bankruptcy Institute (ABI).

Als onderdeel van deze vernieuwing zal voormalig president, Béatrice Dunogué-Gaffié, die de afgelopen twintig jaar als curator in minnelijke, civiele en gerechtelijke procedures optrad, de rol van vice-president bekleden. Luis Martín, partner van Abencys Reestructuraciones en actief lid van het EIP, met uitgebreide ervaring op het gebied van insolventieprocedures, is eveneens benoemd tot hoofd van de commissie voor goede praktijken en ethiek van de European Insolvency Practitioners Association (EIP).

Bij dezelfde vergadering werd ook besloten om Rubén García-Quismondo, algemeen directeur van Quabbala Abogados y Economistas, een toonaangevende Spaanse partij die zich richt op herstructurering en insolventie, aan te stellen als penningmeester van het EIP. Verder is bekend gemaakt dat Christophe Thevenot, oprichtingspartner van Thevenot Partners Insolvenci Practitiones, is aangesteld als de nieuwe Legal Framework Officer en dat Ieva Broka, de eerstverantwoordelijke partner van advocatenkantoor Ieva Broka & Partners, met meer dan 15 jaar ervaring in juridische diensten, de rol van secretaris-generaal van het EIP op zich heeft genomen. Ook is Tomas Malinauskas uit Litouwen, oprichtingspartner van KAB Consulting, dat zich voornamelijk richt op herstructureringsprocessen voor insolvente bedrijven, als adjunct-secretaris-generaal van het EIP benoemd.

Daarnaast heeft Daniel Fritz, partner bij de vestiging van Dentons in Frankfurt, uitgebreide ervaring op het gebied van insolventieadministratie en het vertegenwoordigen van bedrijven, samen met Nadège Lanzetta herkozen tot juridisch harmonisatiefunctionaris en wervingsfunctionaris van de European Insolvency Practitioners Association (EIP).

