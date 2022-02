L'Association européenne des praticiens en insolvabilité (European Insolvency Practitioners Association, EIP) annonce le renouvellement de son conseil d'administration : Ivo-Meinert Willrodt assurera la présidence de l'EIP

MADRID, 15 février 2022 /PRNewswire/ -- L'Association européenne des praticiens en insolvabilité (EIP) a annoncé, lors de son assemblée annuelle qui s'est tenue en ligne, le renouvellement de son conseil d'administration. Ce changement se veut le reflet de la prochaine étape de l'Association qui l'aidera à poursuivre sa mission : réaffirmer l'importance du rôle des praticiens de l'insolvabilité dans les procédures d'insolvabilité en Europe, en améliorant leur efficacité.

Dans ce contexte, Ivo-Meinert Willrodt, avocat spécialisé dans le droit de l'insolvabilité, qui travaille pour PLUTA depuis plus de 17 ans et a déjà supervisé plus de 250 procédures d'insolvabilité d'entreprises, a pris la présidence de l'EIP. Il est également important de souligner qu'Ivo-Meinert est membre de INSOL International, INSOL Europe et de l'American Bankruptcy Institute (ABI).

Dans le cadre de ce renouvellement, l'ancienne présidente, Béatrice Dunogué-Gaffié, qui a exercé la fonction d'administratrice judiciaire au cours des vingt dernières années dans des procédures amiables, civiles et judiciaires, assumera le rôle de vice-présidente. De même, Luis Martín, associé d'Abencys Reestructuraciones et membre actif de l'EIP, qui possède une grande expérience des procédures d'insolvabilité, a été nommé responsable du Comité des bonnes pratiques et de l'éthique de l'Association européenne des praticiens en insolvabilité (EIP).

Lors de la même assemblée, il a également été conclu que Rubén García-Quismondo, directeur général de Quabbala Abogados y Economistas, un cabinet espagnol de premier plan spécialisé dans la restructuration et l'insolvabilité, est devenu le trésorier de l'EIP. De même, Christophe Tevenot, associé fondateur de Thevenot Partners Insolvenci Practitiones, a été désigné comme nouveau responsable du cadre juridique, et Ieva Broka, associée principale du cabinet d'avocats Ieva Broka & Partners, qui a plus de 15 ans d'expérience dans les services juridiques, a pris le rôle de secrétaire générale de l'EIP. Tomas Malinauskas, de Lituanie, associé fondateur de KAB Consulting, qui se concentre principalement sur les processus de restructuration des entreprises insolvables, est devenu quant à lui secrétaire général adjoint de l'EIP.

Par ailleurs, Daniel Fritz, associé du bureau de Francfort de Dentons, qui possède une grande expérience de l'administration de l'insolvabilité et de la représentation d'entreprises, et Nadège Lanzetta ont été réélus respectivement responsable du droit de l'harmonisation et responsable du recrutement de l'Association européenne des praticiens en insolvabilité (EIP).

