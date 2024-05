De GLI Group neemt alle uitstaande aandelen van Trisigma over

LAKEWOOD, N.J., 2 mei 2024 /PRNewswire/ -- De GLI Group heeft alle uitstaande aandelen verworven van Trisigma, een toonaangevend, wereldwijd laboratorium voor testen, keuringen, certificering en audits van kansspelen, dat zowel online als landgebonden gereguleerde klanten bedient.

Trisigma zal zijn netwerk van testlaboratoria onafhankelijk blijven exploiteren en zijn activiteiten coördineren met het groter aantal verkoop-, operationele en back-officemedewerkers van GLI wereldwijd. Dankzij deze overeenkomst kunnen Trisigma's klanten service van wereldklasse blijven ontvangen en profiteren van GLI's internationale netwerk van laboratoria en relaties met regelgevende instanties over de hele wereld. Esther Ballart zal de kantoren Trisigma Geldermalsen Nederland en Trisigma Barcelona Spanje blijven leiden en managen.

"Trisigma zal het Trisigma-merk blijven dragen en blijven opereren zoals het de afgelopen 14 jaar heeft gedaan, nu versterkt door de kracht van GLI's wereldwijde netwerk. We zijn blij dat Esther Ballart doorgaat als Managing Director en dat alle Trisigma-teams actief blijven en een licentie krijgen in de jurisdicties waarin ze werken. Mijn dank gaat uit naar Rob Hubregtse en Frank Otte voor hun jarenlange uitstekende leiderschap en service voor Trisigma," aldus James R. Maida, GLI President/CEO.

"Nadat Rob en ik het bedrijf in de afgelopen 14 jaar hebben opgericht, heeft Trisigma een uitstekende positie verworven in de wereld van het testen van kansspelen. We hebben genoten van het leiderschap, de mensen, de klantrelaties. We zijn er trots op dat Trisigma het volgende niveau kan bereiken met versnelde groei en het versterken van zijn positie wereldwijd. Trisigma heeft de afgelopen jaren zelfstandig veel succes geboekt, maar met de steun van de GLI Group hebben we er alle vertrouwen in dat het bedrijf zich nog verder zal ontwikkelen, en dit komt onze mensen en klanten ten goede," aldus Frank Otte.

Over Gaming Laboratories International

Gaming Laboratories International (GLI®) is toegewijd aan het leveren van de hoogste kwaliteit landgebonden test- en keuringsdiensten voor loterijen en iGaming wereldwijd. GLI biedt leveranciers, operators en regelgevende instanties deskundige begeleiding bij het navigeren door de toekomst van kansspelen. Het bedrijf zorgt ervoor dat innovaties in kansspelen met zekerheid aan de wettelijke normen voldoen. Sinds 1989 heeft GLI bijna 2 miljoen producten gecertificeerd en apparatuur getest voor meer dan 710 rechtsgebieden. GLI heeft een wereldwijd netwerk van laboratoriumlocaties verspreid over zes continenten, met Amerikaanse en internationale certificeringen in overeenstemming met de naleving van ISO/IEC-normen voor technische competentie in de gok-, weddenschappen- en loterijbranche. GLI is uitgeroepen tot "Best Laboratory" bij de SAGSE Awards, "Best Test Lab in the Baltics" en "Best Test Lab in the Nordics" bij de Baltic and Scandinavian Gaming Awards, en "Compliance Solution & Partner of the Year" bij de SBC Awards 2023. Ga voor meer informatie naar gaminglabs.com .

Over Trisigma

Trisigma is een wereldwijd toonaangevend laboratorium voor testen, keuringen, certificering en audits van zowel online kansspelen als landgebonden gereguleerde goksystemen. Het bedrijf is actief sinds 2010. Het personeel van Trisigma is deskundig opgeleid en ervaren en voert keuringen en testresultaten grondig uit. Klanten ontvangen regelmatig de gedocumenteerde projectrapporten. Ga voor meer informatie naar trisigma.com .

Mediacontacten:

Voor GLI Group

Christie Eickelman, Vice President Global Marketing

+1-702-914-2220

[email protected]

Voor Trisigma

Esther Ballart, Managing Director

+34 938 364 213

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2403323/GLI_TRI_Logo.jpg