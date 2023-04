De ICC en TradeFlow Capital Management onthullen plannen om het ICC SME TradeFlow Fund te lanceren om de toegang tot handelsfinanciering voor mkb's in de grondstoffensector te verbeteren

SINGAPORE, 11 april 2023 /PRNewswire/ -- De ICC en TradeFlow Capital Management onthullen plannen om het ICC SME TradeFlow Fund te lanceren om de toegang tot handelsfinanciering voor midden- en kleinbedrijven (mkb's) in de grondstoffensector te verbeteren, met vestiging in Europa.

Deze lancering is het resultaat van meer dan anderhalf jaar inspanningen van de ICC en TradeFlow Capital Management om dit unieke aanbod op de markt te brengen, dat bedoeld is om mkb's toegang te geven tot handelsfinanciering.

Het wordt een fonds dat wordt geadviseerd door de oprichters van TradeFlow Capital Management, dr. Tom James en John Collis, specifiek gericht op het faciliteren van bedrijven in de grondstoffensector over de hele wereld en in samenwerking met het TradeNow-programma van de ICC.

Voortbouwend op vijf jaar succes met CEMP USD TradeFlow-fondsen zullen John en Tom hun methode naar het ICC SME TradeFlow Fund brengen om de liquiditeit in de grondstoffenmarkten van mkb's te helpen ontgrendelen en de financiële inclusie in de hele grondstoffensector te vergroten.

In de afgelopen vijf jaar hebben fondsen van TradeFlow Capital Management meer dan $ 1,5 miljard aan transacties mogelijk gemaakt voor mkb's in de grondstoffensector en hebben bijgedragen tot de promotie van mkb's en de grondstoffenhandel naar elk continent op de planeet. Ze hebben gedurende de hele periode aanhoudende positieve rendementen behaald met een lage volatiliteit voor hun investeerders.

Door te werken met de ICC krijgt TradeFlow Capital Management de mogelijkheid om de voordelen van zijn methode naar nog meer mkb's in de grondstoffensector over de hele wereld te brengen.

Over TradeFlow Capital Management (Tradeflow)

TradeFlow is 's werelds eerste door fintech aangedreven grondstoffenhandelactivator gericht op mkb's. TradeFlow bestaat uit een divers team van experts met als doel de toenemende handelsfinancieringskloof aan te pakken waarmee wereldwijde mkb's die als producent/handelaar/eindgebruiker actief zijn in de bulkgrondstoffenhandel, te maken hebben. Door een faciliterende rol te vervullen in internationale handel en globalisering creëert TradeFlow groeikansen voor bedrijven en economieën.

Tot op heden heeft TradeFlow met succes geïnvesteerd in meer dan 1,5 miljard dollar aan fysieke grondstoffenhandel via meer dan 1000 transacties in meer dan 15 landen en meer dan 27 soorten grondstoffen, waarbij meer dan 800 mkb-tegenhangers een KYC-beoordeling ondergingen. Als onderdeel van het unieke bedrijfsmodel werden The TradeFlow Funds*, geadviseerd door TradeFlow, in 2016 bedacht en gelanceerd in 2018.

TradeFlow is een partner van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) om kapitaal te mobiliseren en de toegang tot handelsfinanciering voor mkb's wereldwijd te verbeteren via de platforms "'ICC Trade Now" en "ICC Digital Trade Standards Initiative".

TradeFlow Capital Management Pte Ltd

UEN: 201920511H

www.tradeflow.capital

Over de Internationale Kamer van Koophandel

De Internationale Kamer van Koophandel (ICC) is de institutionele vertegenwoordiger van meer dan 45 miljoen bedrijven in meer dan 100 landen. De kernmissie van de ICC is om zaken voor iedereen te laten werken, elke dag en overal. Door middel van een unieke mix van belangenbehartiging, oplossingen en het zetten van standaarden bevorderen we internationale handel, verantwoord zakelijk gedrag en een wereldwijde benadering van regelgeving, naast het leveren van toonaangevende diensten voor geschillenbeslechting. Tot onze leden behoren vele van 's werelds toonaangevende bedrijven, mkb's, bedrijfsverenigingen en lokale kamers van koophandel.

