L'ICC et TradeFlow Capital Management dévoilent leurs plans pour lancer le Fonds TradeFlow de l'ICC pour les PME afin d'améliorer l'accès au financement commercial pour les PME du secteur des produits de consommation courante

SINGAPOUR, 11 avril 2023 /PRNewswire/ -- L'ICC et TradeFlow Capital Management dévoilent leurs plans pour lancer le Fonds TradeFlow de l'ICC pour les PME afin d'améliorer l'accès au financement commercial pour les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur des produits de consommation courante ; le fonds sera établi en Europe.

Ce lancement est l'aboutissement de plus d'un an et demi d'efforts déployés par l'ICC et TradeFlow Capital Management pour commercialiser cette offre unique visant à aider les PME à accéder au financement commercial.

Il s'agira d'un fonds conseillé par les fondateurs de TradeFlow Capital Management, Tom James et John Collis, spécifiquement ciblé pour aider les entreprises du secteur des produits de consommation courante du monde entier et qui fonctionnera conjointement avec le programme TradeNow de l'ICC.

Forts de 5 années de succès avec CEMP, le fonds en dollars américains de TradeFlow, John Collis et Tom James appliqueront leur méthode au Fonds TradeFlow de l'ICC pour les PME afin d'aider à débloquer des liquidités sur les marchés des PME de produits de consommation courante et d'accroître l'inclusion financière sur l'ensemble du secteur des biens de consommation courante.

Au cours des cinq dernières années, les fonds de TradeFlow Capital Management ont facilité les activités des PME de produits de consommation courante à hauteur de plus de 1,5 milliard de dollars et ont contribué à promouvoir les activités et le commerce de matières premières pour les PME sur tous les continents, dégageant ainsi des rendements positifs continus et peu volatiles pour leurs investisseurs.

Travailler avec l'ICC permet à TradeFlow Capital Management d'apporter les avantages de sa méthode à davantage de PME du secteur des produits de consommation courante dans le monde entier.

À propos de TradeFlow Capital Management (Tradeflow)

TradeFlow est le premier facilitateur de commerce des produits de consommation courante axé sur les fintechs qui s'adresse aux PME. TradeFlow se compose d'une équipe diversifiée d'experts ayant pour mission de combler le déficit de financement commercial croissant auquel font face les PME mondiales opérant en tant que producteurs/négociants/utilisateurs finaux dans le domaine du commerce de produits de consommation courante en vrac. En jouant un rôle de facilitateur dans le commerce international et la mondialisation, TradeFlow crée des possibilités de croissance pour les entreprises et les économies.

À ce jour, TradeFlow a investi avec succès dans plus de 1 000 transactions de marchandises à hauteur de plus de 1,5 milliard de dollars américains dans plus de 15 pays, couvrant plus de 27 types de produits de consommation courante, avec plus de 800 entités homologues de PME ayant fait l'objet d'une évaluation KYC. Suivant un modèle d'entreprise unique, les fonds de TradeFlow*, conseillés par TradeFlow, ont été conçus en 2016 et lancés en 2018.

TradeFlow est un partenaire de la Chambre de commerce internationale (ICC) pour mobiliser des capitaux et améliorer l'accès au financement commercial pour les PME du monde entier grâce aux plateformes « ICC Trade Now » et « ICC Digital Trade Standards Initiative ».

À propos de la Chambre de commerce internationale

La Chambre de commerce internationale (ICC) est le représentant institutionnel de plus de 45 millions d'entreprises dans plus de 100 pays. La mission principale de la CCI est de faire fonctionner les affaires pour tous, chaque jour, partout. Grâce à un mélange unique de plaidoyers, de solutions et d'établissement de normes, nous faisons la promotion du commerce international, d'une conduite responsable des affaires et d'une approche mondiale de la réglementation, en plus de fournir des services de règlement des différends de premier plan. Nous comptons parmi nos membres de nombreuses entreprises de premier plan, des PME, des associations professionnelles et des chambres de commerce locales.

