德克萨斯南方大学推出全面的校园总体规划

校园发展、学生成功、劳动力准备和研究扩张的框架确定了约17 $的长期资本优先事项

休斯顿2026年7月7日 /美通社/ -- 随着德克萨斯南方大学推进Ascend 2030并为其百年纪念做准备，该大学已启动校园总体规划，为校园发展、设施改善、增强学习交付和学习环境以及资本基础设施投资建立框架。

该计划概述了未来十年约17亿美元的园区投资和20多个分阶段项目。 它使未来的资本投资与大学的战略优先事项保持一致，提供有意的智能增长方法，以支持学生的成功、劳动力准备、研究扩展、社区参与和持久的机构效率。

德克萨斯南方大学校长J. W. Crawford III表示： “随着德克萨斯南方大学的发展，设施和基础设施投资支持预期成果非常重要。” “总体规划将身体发展与机构战略优先事项保持一致，提供可随时间扩展的稳定框架。”

总体规划是通过与德克萨斯南方大学家庭和社区利益相关者合作制定的，在保留大学历史特色，推进使命，并随着时间和环境的变化保持灵活性的同时，作为未来的地图。

总体规划确定了一系列交叉的分阶段资本项目，以支持学生的成功、劳动力准备、研究扩展和社区参与。 未来的优先事项包括以学生为中心的设施、学术和研究基础设施、住宅和娱乐设施，以及加强大学与更广泛社区之间联系的空间。

几个重大项目已经开始推进。 预计将于今年晚些时候开始建设三个新的学术和研究设施--互联的城市转型催化剂（ Catalyst for Urban Transformation ）、纳布里特科学中心（ Nabrit Science Center ）和健康与保健中心（ Health and Wellness Center ）。 在超过9500万$的国家资金的支持下，这三个设施预计将在该大学的百年纪念年期间开放。 此外，该大学与德克萨斯州设施委员会合作，正在执行德克萨斯州立法机构的1000万美元拨款，用于规划和设计拟议的Thurgood Marshall法律中心，以取代老化的法学院。

未来十年，总体规划将指导分阶段、全面的校园发展方法，从物理上重新构想德克萨斯州南部，就像Ascend 2030在学术和运营上所做的那样。 这两个计划将确保未来的投资与机构优先事项保持一致，并根据学生和合作伙伴的需求响应大学不断变化的需求。

克劳福德说： “休斯顿和德克萨斯州继续增长，德克萨斯州南部必须超越这一增长。” “总体规划提供了一个框架，使未来的投资与大学的使命保持一致，加强我们教育学生的能力，扩大研究，为我们所服务社区的经济和公民生活做出贡献。”

如需了解更多信息、效果图和项目详情，请访问： https://tsu.edu/about/administration/facilities/master-plan.php。

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