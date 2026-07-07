Texas Southern University lanza un plan maestro integral para el campus

El marco para el crecimiento del campus, el éxito estudiantil, la preparación de la fuerza laboral y la expansión de la investigación identifica aproximadamente $ 1.7 mil millones en prioridades de capital a largo plazo

HOUSTON, 7 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Texas Southern University ha lanzado un Plan Maestro del Campus que establece un marco para el desarrollo del campus, la mejora de las instalaciones, la mejora de la entrega del aprendizaje y el entorno de aprendizaje, y la inversión en infraestructura de capital a medida que la Universidad avanza en Ascend 2030 y se prepara para su Centenario.

El plan describe una inversión de aproximadamente $ 1.7 mil millones en el campus y más de 20 proyectos en fases durante la próxima década. Alinea las futuras inversiones de capital con las prioridades estratégicas de la Universidad, proporcionando un enfoque de crecimiento inteligente intencional para apoyar el éxito de los estudiantes, la preparación de la fuerza laboral, la expansión de la investigación, la participación comunitaria y la eficacia institucional duradera.

"A medida que Texas Southern University avanza, es importante que las inversiones en instalaciones e infraestructura respalden los resultados proyectados", dijo el presidente J. W. Crawford III. "El Plan Maestro alinea el desarrollo físico con las prioridades estratégicas institucionales, proporcionando un marco estable que puede ampliarse con el tiempo".

Desarrollado a través del compromiso con la familia de Texas Southern University y las partes interesadas de la comunidad, el Plan Maestro sirve como un mapa hacia el futuro al tiempo que preserva el carácter histórico de la Universidad, avanza en la misión y mantiene la flexibilidad a medida que cambian los tiempos y las circunstancias.

El Plan Maestro identifica una serie de proyectos de capital por fases que se cruzan y que apoyan el éxito de los estudiantes, la preparación de la fuerza laboral, la expansión de la investigación y la participación de la comunidad. Las prioridades futuras incluyen instalaciones centradas en los estudiantes, infraestructura académica y de investigación, servicios residenciales y recreativos, y espacios que fortalezcan las conexiones entre la Universidad y la comunidad en general.

Varios proyectos importantes ya están avanzando. Se espera que la construcción de tres nuevas instalaciones académicas y de investigación: el Catalizador para la Transformación Urbana interconectado, el Centro de Ciencias de Nabrit y el Centro de Salud y Bienestar, comience a finales de este año. Con el apoyo de más de $ 95 millones en fondos estatales, se espera que las tres instalaciones abran durante el año del Centenario de la Universidad. Además, en colaboración con la Comisión de Instalaciones de Texas, la Universidad está ejecutando una asignación de $ 10 millones de la Legislatura de Texas para la planificación y el diseño de un Centro de Leyes Thurgood Marshall propuesto para reemplazar la escuela de leyes envejecida.

Durante la próxima década, el Plan Maestro guiará un enfoque gradual y holístico para el desarrollo del campus, reimaginando Texas Southern físicamente, tal como lo hace Ascend 2030 académica y operacionalmente. Ambos planes garantizarán que las inversiones futuras estén alineadas con las prioridades institucionales y respondan a las necesidades cambiantes de la Universidad según lo dicte la demanda de los estudiantes y socios.

"Houston y Texas continúan creciendo, y Texas Southern debe adelantarse a ese crecimiento", dijo Crawford. "El Plan Maestro proporciona un marco para alinear las inversiones futuras con la misión de la Universidad, fortaleciendo nuestra capacidad para educar a los estudiantes, ampliar la investigación y contribuir a la vida económica y cívica de las comunidades a las que servimos".

Puede encontrar información adicional, representaciones y detalles del proyecto en: https://tsu.edu/about/administration/facilities/master-plan.php.

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FUENTE Texas Southern University