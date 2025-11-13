De la frustración a la moda: cómo la demanda de un propietario de escuela está transformando los uniformes con Shiftwear

MIAMI, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Lo que comenzó como la frustración personal del propietario de una escuela se ha convertido en un movimiento para modernizar la forma en que se visten los profesionales de la salud y la educación.

Presentamos Shiftwear (www.shiftwear.com), una nueva marca que redefine los uniformes médicos y profesionales con una combinación de estilo, confiabilidad y orgullo. Respaldada por Salt Venture Partners (www.saltvp.com) e impulsada por la fuerza creativa de Bunji Growth (www.bunji.io), Shiftwear nació de la necesidad y se construyó con precisión.

Durante años, el fundador Robert Bonds dirigió escuelas en varias ciudades y se enfrentó al mismo problema recurrente: los matorrales siempre estaban atrapados en un armario o en tránsito. Los pedidos tardaron demasiado, se agotaron las existencias y, cuando finalmente llegaron, a los estudiantes ni siquiera les gustó usarlos.

"Vi a los estudiantes comenzar nuevas carreras con uniformes que no encajaban bien y no los hacían sentir orgullosos", dijo Robert. "si pudiera arreglar eso, podría cambiar la forma en que las personas se sienten al entrar en su primer día".

Los desafíos del mundo real de Robert desencadenaron la idea, pero con el equipo de Bunji Growth, convirtieron esa frustración en una oportunidad de negocio. Con una profunda experiencia en marketing, Bunji ayudó a transformar una simple necesidad en una marca de rápida expansión diseñada para cambiar la forma en que las instituciones manejan los uniformes.

Shiftwear se basó en la creencia de que un gran uniforme debería hacer más que cumplir con un código de vestimenta. Debe hacer que alguien se sienta seguro, capaz y orgulloso de su nuevo comienzo.

Con ajustes modernos, telas de primera calidad y un cumplimiento rápido y confiable para escuelas y hospitales, Shiftwear cierra la brecha entre la moda y la función. No más armarios masivos de exfoliantes sin usar. Se acabaron las semanas de espera para los reemplazos. Uniformes de calidad y asequibles, entregados a tiempo y diseñados para inspirar.

Confianza que puede usar

La misión de Shiftwear va más allá de la ropa. Se trata de la identidad. Se trata de transformar la forma en que los estudiantes y profesionales se ven a sí mismos cuando entran en sus carreras, no solo como trabajadores, sino como parte de algo más grande.

"Quería que nuestros uniformes dieran la misma energía que un piloto caminando por un aeropuerto", agregó Robert. -Confiado. Orgulloso. Listo para asumir un nuevo desafío.

Impulsado por Salt Venture Partners (www.saltvp.com) y dado vida por Bunji Growth (www.bunji.io), Shiftwear está posicionado para una rápida expansión en los EE. UU., entregando uniformes confiables y modernos a escuelas, hospitales y profesionales en todo el país.

Shiftwear ya está disponible en www.shiftwear.com y ofrece opciones de pedidos directos e institucionales en todo Estados Unidos.

