DE LA SICILE AVEC AMOUR - MARTINI ramène Simona Tabasco en Sicile pour l'ultime #EuroSummer

Depuis plus de 160 ans, MARTINI est synonyme de style, d'élégance et d'artisanat italiens, et où mieux vivre cet héritage qu'en Sicile, une île où l'histoire, la beauté et la passion pour un style de vie élégant se rencontrent. Cet été, MARTINI vous invite à découvrir la magie de la Sicile à travers les yeux de Simona - de l'authentique aperitivo dans des lieux emblématiques comme BamBar aux journées ensoleillées à La Plage, tout en sirotant la boisson de la saison : le MARTINI Spritzato.

"La Sicile tient une place spéciale dans mon cœur, c'est un endroit magique où il fait bon être en été", a déclaré Simona. "J'ai passé tant de moments agréables à partager l'aperitivo avec des amis sur la magnifique terrasse du Morgana Bar, ou à m'imprégner de l'énergie du BamBar, mon endroit préféré pour un granité rafraîchissant et un Spritzato MARTINI en plein air."

Un mariage au paradis de l'Aperitivo

Un toast à l'Italie emblématique - MARTINI et Simona Tabasco incarnent tous deux une sophistication ludique et une fraîcheur italienne sans effort à laquelle il est impossible de résister. Pour capturer l'essence de leur style commun, MARTINI a réuni Simona et la célèbre mixologue Maura Milia, anciennement du légendaire Connaught Bar de Londres, pour créer un cocktail sur mesure : le MARTINI Simona Spritz. Le mélange parfait entre le sucré et le piquant ; la douceur subtile de la vanille du MARTINI Bianco et les notes de pêche et d'agrumes du Prosecco sont magnifiquement équilibrées par le piquant des piments. Cette version épicée du classique Bianca Spritz est aussi vibrante et inoubliable que Simona elle-même.

Maura Milia a déclaré : "C'était un rêve de travailler avec Simona sur cette boisson emblématique, une nouvelle recette pour MARTINI avec une touche d'épices est très excitante. Cette année, ce sont les cocktails épicés qui ont le vent en poupe, la tendance à l'ardeur gagnant du terrain, les professionnels du bar ayant recours aux piments, à la sauce piquante et à d'autres ingrédients percutants pour créer un véritable impact".

Votre été sicilien commence maintenant

Vivez votre #Eurosummer de la bonne manière - suivez l'exemple de Simona et découvrez les secrets de l'été italien parfait : [Vidéo avec Simona, lié ici]. Ce que votre commande italienne devrait désormais être - un MARTINI Spritzato, grazie !; quoi porter, y compris des tenues qui font tourner la tête, conçues par les designers italiens emblématiques, jusqu'aux endroits les plus chauds de Taormina, Simona vous montre comment faire de cet été le plus stylé que vous ayez jamais connu.

Les endroits préférés de Simona Tabasco en Sicile :

Bam Bar, Taormina - Lemeilleur endroit pour un MARTINI Spritz estival ou un Granita rafraîchissant.

La Plage, Isola Bella - J'aime passer l'après-midi ici, à me prélasser sur les chaises longues.

- Morgana, Taormina - Siroter des cocktails avec des amis sur le toit-terrasse animé.

San Domenico Palace Hotel - O n des premiers lieux historiques à servir MARTINI en 1908, cet hôtel luxueux est mon lieu de séjour préféré.

Piazza XI Aprile, Taormina - Elle est si belle et unique avec ses vues à couper le souffle sur la côte.

Un look et une boisson à la hauteur de l'événement

Cet été, MARTINI nous montre comment adopter le style magnétique et les saveurs italiennes pour rehausser les rassemblements à la maison avec leur collection de cocktails exquis. Le MARTINI Spritzato est disponible dès maintenant dans les restaurants et les bars de toute l'Europe. Et pourquoi ne pas essayer d'injecter un peu d'épices italiennes dans votre apéritif à la maison avec le MARTINI Simona Spritz ? Parce que chaque été italien inoubliable mérite une boisson tout aussi emblématique.

Les looks siciliens de Simona Tabasco - par Ramona Tabita, styliste et amie de longue date,

Look 1 : Top et jupe deux pièces en denim imprimé marmoréen et lunettes rouges de Pucci

Look 2 : Combinaison à pois Dolce & Gabbana, Lunettes Alexander McQueen

Look 3 : Robe Mikado à pois de Vivetta, lunettes de Jplus, chaussures d'AGL

MARTINI Simona Spritz

50ml MARTINI Bianco

50ml Prosecco

50ml Soda

Pincée de teinture de chili

Garniture : Brin de menthe, rondelle de citron et piments frais tranchés

Méthode : Verser dans un verre à Spritz avec beaucoup de glace, remuer doucement, garnir et déguster.

