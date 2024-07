Desde Sicilia con amor - MARTINI trae a Simona Tabasco de vuelta a Sicilia para el mejor #EuroSummer

Durante más de 160 años, MARTINI ha sido sinónimo de estilo, elegancia y artesanía italiana y qué mejor lugar para experimentar ese legado que en Sicilia, una isla donde la historia, la belleza y la pasión por la vida con estilo se fusionan. Este verano, MARTINI le invita a descubrir la magia de Sicilia a través de los ojos de Simona, desde disfrutar de un auténtico aperitivo en lugares emblemáticos como BamBar hasta días soleados en La Plage, todo mientras saborea la bebida de la temporada: el MARTINI Spritzato.

"Sicilia ocupa un lugar especial en mi corazón, es un lugar mágico para estar en verano", afirmó Simona. "He pasado muchísimos momentos divertidos compartiendo un aperitivo con amigos en la impresionante terraza del Morgana Bar, o disfrutando de la energía del BamBar, mi lugar favorito para tomar un refrescante granizado y un MARTINI Spritzato al aire libre".

Una combinación perfecta para el aperitivo

Un brindis por la icónica Italia: MARTINI y Simona Tabasco encarnan una sofisticación lúdica y una frescura italiana sin esfuerzo a la que es imposible resistirse. Para capturar la esencia de su estilo compartido, MARTINI reunió a Simona con la aclamada mixóloga Maura Milia, anteriormente del legendario Connaught Bar de Londres, para crear un cóctel a medida: el MARTINI Simona Spritz. La combinación perfecta de dulce y picante; la sutil dulzura de vainilla de MARTINI Bianco y las notas de melocotón y cítricos del Prosecco se equilibran maravillosamente con el toque picante de los chiles. Esta versión picante del clásico Bianca Spritz es tan vibrante e inolvidable como la propia Simona.

Maura Milia, dijo: "Fue un sueño trabajar con Simona en esta bebida exclusiva, una nueva receta de MARTINI con un toque picante es muy emocionante. Este año, los cócteles picantes han estado liderando la carga con la tendencia ardiente ganando impulso a medida que los profesionales del bar recurren a chiles, salsa picante y otros ingredientes contundentes para realmente causar un impacto".

Su verano siciliano empieza ahora

Viva su #Eurosummer de la manera correcta: siga el ejemplo de Simona y descubra los secretos para un verano italiano perfecto: [video con Simona, enlazado aquí] Su pedido italiano de referencia ahora debería ser: un MARTINI Spritzato, grazie!; qué ponerse, incluidos llamativos conjuntos diseñados por los diseñadores italianos más icónicos, y los lugares más populares de Taormina. Simona le muestra cómo hacer que este verano sea el más elegante hasta ahora.

Los lugares favoritos de Simona Tabasco para visitar en Sicilia:

Bam Bar, Taormina – El mejor lugar para tomar un MARTINI Spritz de verano o una refrescante Granita

La Plage, Isola Bella – Me encanta pasar una tarde aquí, descansando en las tumbonas

– Morgana, Taormina – Bebiendo cócteles con amigos en la vibrante terraza de la azotea

San Domenico Palace Hotel – Uno de los primeros lugares históricos en servir MARTINI en 1908, este lujoso hotel es mi lugar favorito para hospedarme

Piazza XI Aprile, Taormina – Es tan hermoso y único con sus impresionantes vistas a la costa

Consiga el estilo y la bebida

Este verano, MARTINI nos muestra cómo adoptar el estilo y los sabores magnéticos italianos para realzar las reuniones en casa con su colección de cócteles exquisitos. El MARTINI Spritzato ya está disponible en restaurantes y bares de toda Europa. ¿Y por qué no probar a añadir un toque italiano a su aperitivo casero con el MARTINI Simona Spritz? Porque todo verano italiano inolvidable merece una bebida igualmente icónica.

Los estilos sicilianos de Simona Tabasco – por Ramona Tabita, estilista y amiga de toda la vida,

Estilo 1: Conjunto de dos piezas de top y falda de mezclilla con estampado de mármol y gafas rojas de Pucci

Estilo 2: Mono corto con estampado de lunares de Dolce & Gabbana, gafas de Alexander McQueen

Estilo 3: Vestido de mikado con lunares de Vivetta, gafas de Jplus, zapatos de AGL

* New York Post, diciembre 2022

MARTINI Simona Spritz

50ml MARTINI Bianco

50ml Prosecco

50ml Soda

Una pizca de tintura de chile

Decoración: ramita de menta, rodaja de limón y chiles frescos en rodajas

Preparación: servir en un vaso Spritz con abundante hielo, remover suavemente, decorar y disfrutar

Acerca de MARTINI

MARTINI®, una de las marcas más emblemáticas del mundo, es el nombre líder en la elaboración de vino italiano y proveedor de los vermuts y vinos espumosos de la más alta calidad. El galardonado sabor vibrante y agridulce de la gama MARTINI es el resultado de mezclas secretas de más de 40 ingredientes botánicos provenientes de los mejores lugares del mundo. Creada por primera vez en 1863 en Turín, Italia, la cartera de MARTINI incluye hoy: MARTINI Fiero, MARTINI Riserva Speciale Rubino, Ambrato & Bitter, MARTINI Bianco, Rosato, Rosso & Extra Dry, MARTINI Non-Alcoholic Vibrante & Floreale, MARTINI Asti, Prosecco & Rosé Extra Dry. Para obtener más información, visite www.martini.com

MARTINI, MARTINI DARE TO BE AND THE BALL & BAR LOGO SON MARCAS COMERCIALES. MARTINI forma parte de la cartera de Bacardi Limited, con sede en Hamilton, Bermudas. Bacardi Limited hace referencia al grupo de empresas Bacardi, incluida Bacardi International Limited.

Acerca de Bacardi Limited

Bacardi Limited, la mayor empresa privada internacional de bebidas espirituosas del mundo, produce y comercializa bebidas espirituosas y vinos reconocidos internacionalmente. La cartera de marcas de Bacardi Limited comprende más de 200 marcas y etiquetas, entre las que se incluyen el ron BACARDÍ®, el vodka GREY GOOSE®, el tequila PATRÓN®, el whisky escocés mezclado DEWAR'S®, la ginebra BOMBAY SAPPHIRE®, el vermut y los vinos espumosos MARTINI®, el tequila 100% agave azul CAZADORES® y otras marcas líderes y emergentes, entre las que se incluyen el whisky escocés WILLIAM LAWSON'S®, el licor de flor de saúco ST-GERMAIN® y el vodka ERISTOFF®. Fundada hace más de 162 años en Santiago de Cuba, la empresa familiar Bacardi Limited emplea actualmente a aproximadamente 9.000 personas, opera instalaciones de producción en 10 países y vende sus marcas en más de 160 mercados. Bacardi Limited se refiere al grupo de empresas Bacardi, incluida Bacardi International Limited. Visite http://www.bacardilimited.com o síganos en LinkedIn, Instagram o Twitter.

