De la Transylvanie à l'or : L'hôtel Vibre remporte la plus haute distinction de Roumanie en matière d'hospitalité pour les hôtels-boutiques indépendants

CLUJ-NAPOCA, Roumanie, 2 juin 2026 /PRNewswire/ -- Dans un secteur dominé par les marques hôtelières internationales et les grands groupes hôteliers, un hôtel de charme indépendant de Transylvanie a obtenu l'une des plus hautes distinctions hôtelières de Roumanie.

L'hôtel Vibre a été nommé Gold Winner - Hôtel de l'année, hôtel indépendant, 5 étoiles lors des 2026 TopHotel Awards, le principal concours de l'hôtellerie en Roumanie.

L'hôtel Vibre, situé à Cluj-Napoca, en Transylvanie (Roumanie), a reçu la médaille d'or de l' « Hôtel de l'année - Hôtel indépendant, 5 étoiles » lors des 2026 TopHotel Awards, le principal concours de l'hôtellerie en Roumanie.

Cette distinction marque la troisième année consécutive où l'établissement est récompensé par les TopHotel Awards et représente la plus grande réussite de son parcours à ce jour.

Moins de trois ans après son ouverture, l'hôtel Vibre est passé du statut de nouveau venu ambitieux à celui d'une des marques d'hôtellerie indépendantes les plus récompensées de Roumanie. Cette reconnaissance intervient alors que les voyageurs recherchent de plus en plus l'authenticité, la personnalisation et des expériences significatives plutôt qu'un luxe standardisé.

Situé à Cluj-Napoca, l'un des centres technologiques, commerciaux et culturels les plus dynamiques d'Europe de l'Est, l'hôtel Vibre allie un design contemporain, une technologie sans faille et des expériences d'accueil privilégiées pour les voyageurs d'affaires et de loisirs.

Soutenu par des investissements continus et une vision à long terme de l'excellence hospitalière, l'hôtel a continué à investir dans l'expérience des clients, la gastronomie, la technologie et le design, se positionnant ainsi comme plus qu'un simple hôtel : un écosystème de l'hôtellerie et de la restauration en pleine évolution.

Aujourd'hui, l'établissement dispose de 49 chambres et suites, d'espaces événementiels, d'équipements de bien-être, du restaurant Leda et du restaurant et bar sur le toit C'est la Vie, réputé pour ses vues panoramiques sur la ville, sa gastronomie de haut niveau et ses expériences de style de vie.

« Gagner l'or est un honneur incroyable, mais cela représente quelque chose d'encore plus important », a déclaré Marius Stan, directeur général de l'hôtel Vibre. « Il confirme la conviction que les marques d'hôtellerie indépendantes peuvent être compétitives au plus haut niveau lorsqu'elles ont une identité claire, une équipe exceptionnelle et un véritable engagement en faveur de l'expérience des clients. »

Alors que les voyageurs continuent de privilégier les expériences authentiques et un fort sentiment d'appartenance, l'hôtel Vibre représente une nouvelle génération de marques d'hospitalité émergeant d'Europe centrale et orientale. Ces marques ne se définissent pas par leur taille, mais par leur caractère, leur originalité et un lien profond avec leur destination.

Hôtel Vibre

Le Vibre Hotel est un hôtel de charme indépendant cinq étoiles situé à Cluj-Napoca, en Transylvanie, en Roumanie. Construit autour des principes du luxe tranquille et de l'hospitalité personnalisée, l'établissement propose 49 chambres et suites, des installations pour les événements exécutifs, des équipements de bien-être, le restaurant Leda et le restaurant et bar sur le toit C'est la Vie. En 2026, l'hôtel Vibre a reçu la distinction Gold pour l'hôtel de l'année Independent Hotel, 5 Stars aux TopHotel Awards.

www.vibrehotel.ro

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