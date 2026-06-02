Von Transsilvanien zu Gold: Vibre Hotel gewinnt Rumäniens höchste Auszeichnung für unabhängige Boutique-Hotels

CLUJ-NAPOCA, Rumänien, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ -- In einer Branche, die von internationalen Hotelmarken und großen Hotelkonzernen dominiert wird, hat ein unabhängiges Boutique-Hotel aus Siebenbürgen eine der höchsten Auszeichnungen des rumänischen Gastgewerbes erhalten.

Das Vibre Hotel wurde zum Gold Winner - Hotel of the Year, Independent Hotel, 5 Stars bei den 2026 TopHotel Awards, Rumäniens führendem Wettbewerb für Gastgewerbe, ernannt.

Das Vibre Hotel in Cluj-Napoca, Siebenbürgen, Rumänien, erhielt bei den TopHotel Awards 2026, Rumäniens führendem Hotelwettbewerb, die Auszeichnung in Gold für das „Hotel des Jahres - Unabhängiges Hotel, 5 Sterne“.

Die Auszeichnung ist das dritte Jahr in Folge, in dem das Hotel bei den TopHotel Awards geehrt wurde, und stellt den bisher größten Erfolg auf seinem Weg dar.

Weniger als drei Jahre nach seiner Eröffnung hat sich das Vibre Hotel von einem ehrgeizigen Newcomer zu einer der meist ausgezeichneten unabhängigen Hotelmarken Rumäniens entwickelt. Die Anerkennung kommt, da Reisende zunehmend Authentizität, Personalisierung und bedeutungsvolle Erfahrungen gegenüber standardisiertem Luxus suchen.

Das Vibre Hotel befindet sich in Cluj-Napoca, einem der am schnellsten wachsenden Technologie-, Geschäfts- und Kulturzentren Osteuropas. Es verbindet modernes Design, nahtlose Technologie und eine besondere Gastfreundschaft für Geschäfts- und Urlaubsreisende.

Unterstützt durch kontinuierliche Investitionen und eine langfristige Vision für exzellente Gastfreundschaft, hat das Hotel weiterhin in Gästeerfahrung, Gastronomie, Technologie und Design investiert und sich als mehr als ein Hotel positioniert: ein sich entwickelndes Ökosystem im Gastgewerbe.

Heute verfügt das Hotel über 49 Zimmer und Suiten, Veranstaltungsräume, Wellness-Einrichtungen, das Leda Restaurant und das C'est la Vie Rooftop Restaurant & Bar, das für seinen Panoramablick auf die Stadt, seine gehobene Gastronomie und seine ausgefallenen Lifestyle-Erlebnisse bekannt ist.

„Der Gewinn der Goldmedaille ist eine unglaubliche Ehre, aber sie steht für etwas noch viel Wichtigeres", sagte Marius Stan, General Manager des Vibre Hotels. „Es bestätigt die Überzeugung, dass unabhängige Gastgewerbemarken auf höchstem Niveau konkurrieren können, wenn sie eine klare Identität, ein außergewöhnliches Team und ein echtes Engagement für das Gästeerlebnis haben".

Da Reisende immer mehr Wert auf authentische Erlebnisse und einen ausgeprägten Sinn für den Ort legen, repräsentiert das Vibre Hotel eine neue Generation von Hotelmarken aus Mittel- und Osteuropa, die sich nicht durch Größe, sondern durch Charakter, Originalität und eine tiefe Verbundenheit mit ihrem Zielort auszeichnen.

Vibre Hotel

Das Vibre Hotel ist ein unabhängiges Fünf-Sterne-Boutique-Hotel in Cluj-Napoca, Siebenbürgen, Rumänien. Das Hotel wurde nach den Grundsätzen von ruhigem Luxus und persönlicher Gastfreundschaft gebaut und bietet 49 Zimmer und Suiten, Veranstaltungsräume, Wellnesseinrichtungen, das Leda Restaurant und das C'est la Vie Rooftop Restaurant & Bar. Im Jahr 2026 erhielt das Vibre Hotel bei den TopHotel Awards die Auszeichnung in Gold für das Hotel des Jahres Unabhängiges Hotel, 5 Sterne.

www.vibrehotel.ro

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