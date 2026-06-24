De la vulnérabilité à la viabilité : Un nouvel accord permettra aux pays vulnérables au changement climatique d'accéder à des financements abordables

Le « Compact », une initiative conjointe du Fonds de l'OPEP, du gouvernement de la Barbade, de la présidence du Forum des pays vulnérables au changement climatique (CVF) et de ses ministres des Finances du V20 (CVF-V20), , vise à mobiliser les flux de financement du développement indispensables et à en garantir l'accessibilité financière pour les économies qui ont le moins contribué aux émissions mondiales mais qui en subissent les conséquences de manière disproportionnée. Réunissant 74 économies vulnérables au changement climatique et plus de 15 institutions financières de développement partenaires, notamment des membres du Groupe de coordination arabe, de la Banque africaine de développement (BAD), de la Banque asiatique de développement (BAD), de la Banque de développement des Caraïbes, de la Banque de développement de l'Amérique latine et des Caraïbes (CAF), la Banque interaméricaine de développement (BID), le Fonds international de développement agricole (FIDA) et le Groupe de la Banque mondiale, le Pacte V2V offre une plateforme permettant d'aligner les financements, l'expertise et les priorités définies par les pays eux-mêmes.

Le programme V2V Compact se concentre sur trois secteurs essentiels à la résilience à long terme et à la sécurité humaine : l'eau, l'éducation et la santé. En associant des financements plus abordables et plus prévisibles à la mobilisation de capitaux privés et à des outils permettant de faire face aux chocs, ce cadre vise à aider les pays à maintenir leurs services essentiels avant, pendant et après les crises.

La Première ministre de la Barbade, l'honorable Mia Amor Mottley, a déclaré : « Nos pays construisent des réseaux d'approvisionnement en eau, des écoles et des infrastructures médicales qui serviront nos populations pendant des générations, et pourtant on nous demande de les financer par un emprunt qui arrivera à échéance d'ici une décennie. Le V2V Compact s'attaque de front à cette injustice. Cela repose sur un principe simple : Les pays montrent la voie, et les institutions financières emboîtent le pas. Elle remplace l'ancienne relation donateur-bénéficiaire par un véritable co-investissement et un partage des responsabilités. Pour les 1,7 milliard de personnes qui vivent dans les pays regroupés au sein du CVF-V20, cet accord vise non seulement à garantir leur survie, mais aussi leur viabilité et leur prospérité. Nos pays méritent des voies de développement durables, et cela ne peut se faire qu'en mobilisant des capitaux à des conditions abordables. »

Le président du Fonds de l'OPEP, Abdulhamid Alkhalifa, a déclaré : « Le pacte V2V incarne la raison d'être du Fonds de l'OPEP : solidarité, partenariat et actions concrètes. Au cours des cinq dernières décennies, notre institution a accordé une aide de 17 milliards de dollars américains aux pays du groupe V20, et nous sommes déterminés à renforcer ce partenariat. En associant l'appropriation nationale à un soutien financier au développement, le Pacte offre à chacun une chance plus équitable d'investir, de se développer et de protéger les vies et les moyens de subsistance. »

Parallèlement au lancement du système V2V qui a eu lieu aujourd'hui, les travaux se poursuivent à plein régime pour rendre le Compact opérationnel. Un livre blanc consacré aux mécanismes concrets de mise en œuvre de cette initiative devrait être présenté lors des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international , qui se tiendront à la mi-octobre à Bangkok.

Le V2V Compact est conçu comme une plateforme ouverte destinée à évoluer au fil du temps. D'autres institutions de financement du développement sont invitées à se joindre à cette initiative, en alignant leur soutien sur les priorités définies par les pays eux-mêmes afin d'élargir l'accès à des financements abordables, de réduire la fragmentation et d'obtenir des résultats à grande échelle pour les pays vulnérables au changement climatique.

À propos du Fonds OPEP

Le Fonds OPEP pour le développement international (le Fonds OPEP) est la seule institution de développement mandatée au niveau mondial qui fournit des financements de pays membres exclusivement à des pays non membres. L'organisation travaille en coopération avec les pays en développement partenaires et la communauté internationale du développement pour stimuler la croissance économique et le progrès social dans les pays à revenu faible et intermédiaire du monde entier. Le Fonds OPEP a été créé en 1976 dans un but précis : favoriser le développement, renforcer les communautés et autonomiser les populations. Notre travail est axé sur les personnes et se concentre sur le financement de projets qui répondent à des besoins essentiels, tels que l'alimentation, l'énergie, les infrastructures, l'emploi (en particulier en ce qui concerne les MPME), l'eau potable et l'assainissement, les soins de santé et l'éducation. À ce jour, le Fonds de l'OPEP a alloué plus de 32 milliards de dollars américains à des projets de développement dans plus de 125 pays. Ces projets représentent une valeur totale supérieure à 240 milliards de dollars américains, ce qui équivaut à environ 7,50 dollars américains mobilisés pour chaque dollar américain engagé par le Fonds de l'OPEP. Le Fonds OPEP est noté AA+/Outlook Stable par Fitch et AA+, Outlook Stable par S&P. Notre vision est celle d'un monde où le développement durable est une réalité pour tous.

À propos du CVF-V20

Le CVF-V20 représente 1,7 milliard de personnes réparties dans 74 pays membres, parmi lesquels figurent les petits États insulaires en développement (PEID), les pays les moins avancés (PMA), pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFI), pays en développement sans littoral (PDSL) et États fragiles et touchés par des conflits (ETTC). En travaillant ensemble, le CVF-V20 vise à instaurer la justice climatique grâce à la mise en œuvre de « plans de prospérité climatique », qui comprennent des stratégies ambitieuses de résilience économique et financière destinées à attirer les investissements et les ressources nécessaires à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), l'initiative « 30×30 » pour la biodiversité mondiale, et contribuer à maintenir les températures mondiales moyennes en dessous du seuil de sécurité de 1,5 °C fixé par l'Accord de Paris.

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