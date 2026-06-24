Von der Anfälligkeit zur Lebensfähigkeit: Neues Abkommen wird klimagefährdeten Ländern den Zugang zu erschwinglichen Finanzmitteln ermöglichen

Das „Compact", eine gemeinsame Initiative des OPEC-Fonds und der Regierung von Barbados, dem Vorsitz des Climate Vulnerable Forum und dessen V20-Finanzministern (CVF-V20), , zielt darauf ab, dringend benötigte Entwicklungsfinanzierungsmittel für Volkswirtschaften zu mobilisieren und deren Erschwinglichkeit zu gewährleisten – Volkswirtschaften, die am wenigsten zu den globalen Emissionen beigetragen haben, aber unverhältnismäßig stark darunter leiden. Der V2V-Pakt vereint 74 klimagefährdete Volkswirtschaften und über 15 Partner-Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen, darunter Mitglieder der Arabischen Koordinierungsgruppe, der Afrikanischen Entwicklungsbank (AfDB), der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB), der Karibischen Entwicklungsbank, der Entwicklungsbank für Lateinamerika und die Karibik (CAF), der Interamerikanischen Entwicklungsbank (IaDB), des Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD) und der Weltbankgruppe, bietet der V2V-Pakt eine Plattform für die Abstimmung von Finanzmitteln, Fachwissen und den von den Ländern selbst festgelegten Prioritäten.

Der Schwerpunkt des V2V Compact liegt auf drei Bereichen, die für die langfristige Widerstandsfähigkeit und die Sicherheit der Menschen von zentraler Bedeutung sind: Wasser, Bildung und Gesundheit. Durch die Kombination von erschwinglicherer und berechenbarer Finanzierung mit der Mobilisierung von Privatkapital und Instrumenten zur Bewältigung von Krisen soll das Rahmenwerk den Ländern dabei helfen, wesentliche Dienstleistungen vor, während und nach Krisen aufrechtzuerhalten.

Die Premierministerin von Barbados, die ehrenwerte Mia Amor Mottley, erklärte: „Unsere Länder bauen Wasserversorgungssysteme, Schulen und medizinische Infrastruktur auf, die unseren Menschen über Generationen hinweg zugutekommen werden, doch wir werden aufgefordert, diese mit Schulden zu finanzieren, die bereits innerhalb eines Jahrzehnts fällig werden. Der V2V Compact geht dieses Unrecht direkt an. Es basiert auf einem einfachen Prinzip: Die Länder geben die Richtung vor, und die Finanzinstitute richten sich danach. Es ersetzt die alte Geber-Empfänger-Beziehung durch echte gemeinsame Investitionen und geteilte Verantwortung. Für die 1,7 Milliarden Menschen, die in den Ländern leben, die unter dem Dach der CVF-V20 zusammengefasst sind, geht es bei diesem Abkommen nicht nur darum, das Überleben zu sichern, sondern auch um Lebensfähigkeit und Wohlstand. Unsere Länder verdienen nachhaltige Wege zur Entwicklung, und das kann nur gelingen, wenn erschwingliches Kapital freigesetzt wird."

Der Präsident des OPEC-Fonds, Abdulhamid Alkhalifa, erklärte: „Der V2V-Pakt spiegelt wider, wofür der OPEC-Fonds gegründet wurde: Solidarität, Partnerschaft und konkretes Handeln. In den vergangenen fünf Jahrzehnten hat unsere Institution den Ländern der V20-Gruppe Unterstützung in Höhe von 17 Milliarden US-Dollar gewährt, und wir sind entschlossen, diese Partnerschaft weiter auszubauen. Indem der Pakt die Eigenverantwortung der Länder mit der Unterstützung durch Entwicklungsfinanzierung verknüpft, bietet er allen eine gerechtere Chance, zu investieren, zu wachsen und Leben sowie Lebensgrundlagen zu schützen."

Parallel zur heutigen Einführung von V2V laufen die Arbeiten zur Inbetriebnahme des Compact auf Hochtouren weiter. Ein Weißbuch über praktische Mechanismen zur Umsetzung der Initiative soll Mitte Oktober in Bangkok anlässlich der Jahrestagungen der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds vorgestellt werden.

Der V2V Compact ist als offene Plattform konzipiert, die im Laufe der Zeit weiter ausgebaut wird. Andere Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen sind eingeladen, sich anzuschließen und ihre Unterstützung auf die von den Ländern selbst festgelegten Prioritäten auszurichten, um den Zugang zu erschwinglichen Finanzmitteln zu erweitern, die Fragmentierung zu verringern und in großem Maßstab Ergebnisse für klimagefährdete Länder zu erzielen.

Informationen zum OPEC-Fonds

Der OPEC-Fonds für internationale Entwicklung (OPEC-Fonds) ist die einzige Entwicklungsinstitution mit weltweitem Mandat, die ausschließlich Finanzmittel aus Mitgliedsländern für Nicht-Mitgliedsländer bereitstellt. Die Organisation arbeitet mit den Partnern in den Entwicklungsländern und der internationalen Entwicklungsgemeinschaft zusammen, um das Wirtschaftswachstum und den sozialen Fortschritt in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen auf der ganzen Welt zu fördern. Der OPEC-Fonds wurde 1976 mit einem bestimmten Ziel gegründet: Entwicklung voranzutreiben, Gemeinschaften zu stärken und Menschen zu befähigen. Unsere Arbeit ist auf den Menschen ausgerichtet und konzentriert sich auf die Finanzierung von Projekten zur Deckung grundlegender Bedürfnisse wie Ernährung, Energie, Infrastruktur, Beschäftigung (insbesondere in Bezug auf KKMU), sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen, Gesundheitsversorgung und Bildung. Bis heute hat der OPEC-Fonds mehr als 32 Milliarden US-Dollar für Entwicklungsprojekte in über 125 Ländern bereitgestellt. Diese Projekte haben einen Gesamtwert von über 240 Milliarden US-Dollar, was bedeutet, dass für jeden vom OPEC-Fonds zugesagten US-Dollar etwa 7,50 US-Dollar mobilisiert wurden. Der OPEC-Fonds wird von Fitch mit AA+/Ausblick stabil und von S&P mit AA+, Ausblick stabil bewertet. Unsere Vision ist eine Welt, in der nachhaltige Entwicklung für alle Wirklichkeit ist.

Über den CVF-V20

Die CVF-V20 vertritt 1,7 Milliarden Menschen in 74 Mitgliedsländern, darunter kleine Inselentwicklungsstaaten (SIDS), am wenigsten entwickelte Länder (LDCs), Länder mit niedrigem bis mittlerem Einkommen (LMICs), Binnenentwicklungsländer (LLDCs) sowie fragile und von Konflikten betroffene Staaten (FCS). Durch gemeinsame Anstrengungen zielt die CVF-V20 darauf ab, Klimagerechtigkeit durch die Umsetzung von „Climate Prosperity Plans" zu erreichen. Diese enthalten ehrgeizige Strategien zur wirtschaftlichen und finanziellen Widerstandsfähigkeit, die darauf ausgelegt sind, Investitionen und Ressourcen anzuziehen, welche die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) vorantreiben, die globale Biodiversitätsinitiative „30×30" fördern und dazu beitragen, die globalen Durchschnittstemperaturen unter der im Pariser Abkommen festgelegten Sicherheitsschwelle von 1,5 °C zu halten.

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