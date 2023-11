De Lingang au monde : La zone d'exposition de Lin-gang fait ses débuts à la 6e CIIE

SHANGHAI, 9 novembre 2023 /PRNewswire/ -- La sixième exposition internationale des importations en Chine (CIIE) se tient à Shanghai du 5 au 10 novembre. Pour la première fois, la région de Lin-gang a assumé un nouveau rôle en tant que partenaire de recrutement des exposants du hall dédié à l'industrie intelligente et aux technologies de l'information (Hall 3) de la CIIE, qui est la zone technologique la plus intensive du plus grand salon annuel de l'importation en Chine.

Lin-gang Exhibition Area at the Intelligent Industry & Information Technology Hall German company Lenze in Lin-gang Special Area

La zone d'exposition de Lin-gang, d'une superficie de de 2 700 mètres carrés a été organisée conjointement par le comité administratif de la zone spéciale de Lin-gang de la zone pilote de libre-échange de Chine (Shanghai) (« zone spéciale de Lin-gang ») et par Shanghai Lingang Economic Development (Group) Co, Ltd (« Lingang Group »).

Près de 100 entreprises étrangères, dont la plupart opèrent dans des parcs exploités par le groupe Lingang, présentent les nouvelles technologies, les nouveaux formats et les nouveaux modèles commerciaux que ces entreprises ont apportés en Chine et qui ont contribué à un développement de qualité tant pour eux-mêmes que pour le pays.

Présentation des dernières réalisations en matière de coopération sino-étrangère

Avec pour thème « Lier le monde par l'ouverture, façonner l'avenir par la coopération », la zone d'exposition de Lin-gang est la première zone d'exposition complète permettant aux entreprises de participer à la CIIE par le biais de groupements industriels, où près de 100 entreprises à capitaux étrangers ont fait une apparition collective.

La zone présente les réalisations remarquables du comité administratif de la zone spéciale de Lin-gang et du groupe de Lingang ces dernières années, y compris la concrétisation de l'esprit de coopération internationale (entreprises liées à la zone de coopération économique Chine-Laos Mohan-Boten), l'accélération du développement durable (comme le reconditionnement de la zone transfrontalière — en référence à la reconstruction d'un produit selon les spécifications du produit manufacturé d'origine en utilisant une combinaison de pièces réutilisées, réparées et neuves — et les industries de l'énergie de l'hydrogène), la promotion de l'ouverture des industries de services (tels que le commerce numérique, le commerce technologique et les secteurs de la réassurance) et l'amélioration de l'environnement commercial.

Points forts de la zone d'exposition de Lin-gang

La zone d'une superficie de 2 700 mètres carrés a été divisée en quatre : une zone d'exposition spéciale pour les entreprises, une zone d'exposition semi-ouverte, une zone d'exposition standard pour les entreprises et une zone fonctionnelle.

La zone d'exposition spéciale pour les entreprises a regroupé 48 entreprises autour de neuf thèmes, y compris la zone de la marque de sport allemande Isdera, de l'industrie de l'énergie hydrogène et d'autres groupements industriels. La zone d'exposition standard pour les entreprises affiche principalement les réalisations en matière de développement des entreprises dans les parcs industriels de Lingang et les entreprises coopératives liées à la chaîne industrielle. Plus de 30 entreprises sont présentes dans cette zone.

La zone d'exposition semi-ouverte dispose de sept stands séparés, qui peuvent également être utilisés pour les discussions commerciales. La zone fonctionnelle est ouverte aux exposants pour accueillir divers types d'événements, tels que des conférences de presse, des cérémonies de lancement, des séminaires et des diffusions en direct.

Au cours de cette CIIE, la zone d'exposition de Lin-gang accueillera près de 100 événements de haut niveau, y compris des cérémonies de signature, des lancements de résultats, des échanges internationaux, des séminaires industriels et des tournées mondiales. Parmi les plus notables figurent la cérémonie de signature de l'accord de coopération stratégique de Johnson Controls — Hitachi Air Conditioning Group, le sommet nord-américain de coopération en matière de technologies propres et de neutralité carbone de Shanghai et Together Hands Towards the Future -- le Forum AXA sur le développement durable. La zone spéciale de Lin-gang annoncera également de nouvelles stratégies importantes et de nouvelles politiques en matière de talents lors de la CIIE.

Tirer parti de la politique d'ouverture, réussir en Chine

Depuis sa fondation, Lingang Group s'est efforcé de devenir une passerelle d'ouverture et de croissance pour les entreprises étrangères. Dans ce territoire situé au bord de la mer de Chine orientale, de nombreuses multinationales ont trouvé leur propre « mot de passe pour le développement » et « mot de passe pour la réussite ».

Tesla s'est installé à Lingang en 2018. Depuis, « Tesla speed » a trouvé une synergie avec « China speed ». En 2019, sa Gigafactory a franchi trois étapes remarquables — la pose de la première pierre, le début de l'exploitation et la livraison de l'usine — en l'espace d'un an. En 2023, Tesla a annoncé qu'elle ouvrirait une usine de batteries Megapack à Lingang, ce qui démontre une fois de plus qu'elle est persuadée de stimuler sa croissance en se développant à Lingang.

L'entreprise allemande Lenze est un leader mondial de l'automatisation de l'ingénierie mécanique. Elle s'est installée à Lingang en 2007. Depuis 2019, grâce à la création de la zone spéciale de Lin-gang, cette base est devenue son siège en Asie de l'Est. En tant que nouveau « haut lieu de l'ouverture de la Chine », Lingang a alimenté la croissance de nombreuses entreprises étrangères en Chine.

« La zone d'exposition de Lin-gang d'une superficie de 2 700 mètres carrés est devenue une scène collective pour présenter les réalisations de haute qualité des entreprises étrangères à Shanghai, en particulier celles de la zone spéciale de Lin-gang. C'est également un pont pour la coopération sino-étrangère qui permettra aux entreprises étrangères de se connecter avec le monde depuis Lingang », a déclaré Yang Jing, directeur financier du groupe Lingang et directeur du bureau de préparation de la zone d'exposition de Lin-gang.

Légende : Zone d'exposition de Lin-gang dans le hall dédié à l'industrie intelligente et aux technologies de l'information

Légende : L'entreprise allemande Lenze dans la zone spéciale de Lin-gang

