De Montréal à Bucarest : Holand Automotive Group acquiert le seul concessionnaire Ferrari de Roumanie

MONTRÉAL, 20 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Holand Automotive Group, un chef de file dans la vente au détail d'automobiles de luxe et propriétaire de Ferrari Québec à Montréal, ainsi que de Ferrari of South Bay et Ferrari of Rancho Mirage en Californie, est fier d'annoncer son expansion en Europe avec l'acquisition de Forza Rossa, le seul concessionnaire Ferrari de Roumanie. La Ferrari de Bucarest, qui sera bientôt rebaptisée, marque la première incursion du groupe sur le marché européen et consolide sa présence mondiale dans le secteur de l'automobile de luxe.

Holland Automotive Group Logo

Idéalement situé dans la capitale roumaine, l'unique concessionnaire Ferrari du pays est réputé pour servir une clientèle aisée. « La Roumanie est un joyau caché », déclare Gad Bitton, président-directeur général de Holand Automotive Group. « Sa proximité avec les principaux marchés européens et sa richesse croissante en font un lieu idéal pour la croissance de l'industrie automobile de luxe, avec un accès stratégique aux régions voisines ».

Un nouveau chapitre dans la distribution automobile de luxe

L'arrivée de Ferrari of Bucharest témoigne de la volonté de Holand Automotive Group d'améliorer l'expérience des clients et de faire progresser le marché de l'automobile de luxe. « La Roumanie présente un immense potentiel, et nous sommes ravis d'apporter notre expertise éprouvée et les meilleures pratiques du secteur pour améliorer le parcours client chez Ferrari of Bucharest », ajoute Gad Bitton.

Renforcer l'héritage de l'excellence

Depuis son siège à Montréal, Holand Automotive Group s'est imposé comme un acteur clé dans le monde de l'automobile de luxe et exotique. Le groupe exploite un impressionnant portefeuille de franchises haut de gamme et ultra-luxe, dont Ferrari Québec, Ferrari of South Bay, Ferrari of Rancho Mirage, Rolls-Royce Motor Cars Québec, Lamborghini Palm Beach et McLaren Ville de Québec. Ses activités s'étendent au Canada, aux États-Unis et, désormais, à l'Europe. L'accueil de Ferrari of Bucharest marque une étape importante dans l'histoire de Holand Automotive Group, qui se positionne comme un leader mondial sur le marché de l'automobile de luxe.

Le groupe est également propriétaire du célèbre circuit automobile de Mont-Tremblant au Canada, qui propose des événements et des expériences exclusives en matière de sport automobile.

Avec cette dernière acquisition, le Holand Automotive Group continue de démontrer son ambition mondiale et sa volonté d'apporter l'excellence de l'automobile de luxe à de nouveaux marchés. Pour plus d'informations, consultez le site holandleasing.com .

Information - Europe : Bogdan Jambori, directeur général, Ferrari of Bucharest, [email protected] ; Information - North America : Rocco Franze, Finance Controller, Senior Sales Assistant, Ferrari Quebec, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2593886/Holand_Automotive_Group_From_Montreal_to_Bucharest_%C2%A0Holand_Autom.jpg