De Montreal a Bucarest: Holand Automotive Group adquiere el único concesionario Ferrari de Rumanía

MONTREAL, 20 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Holand Automotive Group, un líder en el comercio minorista de automóviles de lujo y propietario de Ferrari Quebec en Montreal, así como de Ferrari of South Bay y Ferrari of Rancho Mirage en California, anuncia con orgullo su expansión a Europa con la adquisición de Forza Rossa, el único concesionario Ferrari de Rumania. El Ferrari of Bucharest, que pronto cambiará de nombre, marca la primera incursión del Grupo en el mercado europeo y consolida su presencia global en la industria de automoción de lujo.

El único concesionario Ferrari del país, con una ubicación ideal en la capital de Rumanía, es famoso por atender a una clientela adinerada. "Rumanía es una joya escondida", afirmó Gad Bitton, presidente y consejero delegado de Holand Automotive Group. "Su proximidad a los principales mercados europeos y su creciente riqueza la convierten en un lugar ideal para el crecimiento del sector automovilístico de lujo, con acceso estratégico a las regiones vecinas".

Un nuevo capítulo en el comercio minorista de automóviles de lujo

La incorporación de Ferrari of Bucharest refleja la dedicación de Holand Automotive Group a mejorar las experiencias de los clientes y hacer avanzar el mercado de automóviles de lujo. "Rumania presenta un potencial inmenso y estamos entusiasmados de aportar nuestra experiencia comprobada y las mejores prácticas líderes en la industria para mejorar la experiencia del cliente en Ferrari of Bucharest", agregó Gad Bitton.

Ampliando un legado de excelencia

Desde su sede en Montreal, Holand Automotive Group se ha consolidado como un actor clave en el mundo de los automóviles exóticos y de lujo. El Grupo opera una impresionante cartera de franquicias premium y de ultralujo, entre las que se incluyen Ferrari Quebec, Ferrari of South Bay, Ferrari of Rancho Mirage, Rolls-Royce Motor Cars Quebec, Lamborghini Palm Beach y McLaren Ville de Québec. Sus empresas abarcan Canadá, Estados Unidos y, ahora, Europa. La incorporación de Ferrari of Bucharest marca un hito importante en la historia de Holand Automotive Group, que posiciona a la empresa como líder mundial en el mercado de automóviles de lujo.

El Grupo también es propietario del famoso circuito de carreras Circuit Mont-Tremblant en Canadá, que ofrece eventos y experiencias exclusivas de deportes de motor.

Con esta última adquisición, Holand Automotive Group sigue demostrando su ambición global y su dedicación a llevar la excelencia de automoción de lujo a nuevos mercados. Para obtener más información, visite holandleasing.com .

