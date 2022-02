De nieuwe golf in vloerreinigingstechnologie: de obode P8 auto zelfreinigende dweil- en stofzuigerrobot

De P8 is een combi dweil- en stofzuiger die in staat is zijn dweilpads zelf te reinigen om schimmel en slechte geuren te voorkomen. Als de ultieme alles-in-één oplossing voor vloerreiniging met 3 standen voor vegen, stofzuigen, dweilen en gecombineerde reiniging. De P8 is uitgerust met dubbeldraaiende moppen en een zeer krachtige stofzuigermotor met een zuigkracht van 2000 Pa. De slimme hefrolborstel kan tijdens de dweilbeweging worden verhoogd tot 7 mm. Het systeem verzamelt gemakkelijk vuil en haar van zowel harde vloeren als tapijten. De P8 gebruikt een geavanceerde ultrasone sensor om oppervlaktetypes te bepalen en indien nodig de juiste stofzuigen, dweilen, randreiniging en volledige mapping toe te passen. Hij beweegt naadloos door de kamer en schakelt intelligent tussen vegen en dweilen voor een veilige, effectieve reiniging van elk type vloer.

"Veel mensen hebben de overstap gemaakt naar robotstofzuigers voor het gemak thuis. De afgelopen jaren hebben technologieën zoals robotnavigatie en oppervlaktesensoren echter enorme vorderingen gemaakt. Voor P8 hebben we deze next-gen technologieën toegepast om de ultieme robotstofzuiger met dweilfuncties te creëren. Het resultaat is het meest geavanceerde apparaat voor vloerreiniging voor meerdere oppervlakken met superieure mapping, intelligente identificatie van oppervlakken en reiniging in meerdere modi voor alle huishoudelijke vloeren. De P8 reinigt op intelligente wijze en beschikt over programmeerbare functies die het huishouden uit handen nemen. Hij houdt uw vloeren efficiënt en grondig schoon, zodat u dat niet hoeft te doen. Hij is de perfecte aanvulling voor een moderne huishouding." Yuan Chen, oprichter van obode.

Terwijl het de meest efficiënte en effectieve reinigingsroute door het huis bepaalt, gebruikt de P8 het navigatie-algoritme van de zesde generatie in combinatie met ToF Lidar en meer dan 30 sets navigatiesensoren om hogesnelheidskaarten op centimeterniveau te bereiken om obstakels en barrières te vermijden. Met een ingebouwde 6200mAh-batterij kan de P8 tot 2,5 uur ononderbroken schoonmaken, genoeg om het hele huis te doen, voordat hij automatisch terugkeert naar de basis om op te laden. De P8 is ook uitgerust met 4,6 l en 4,7 l watertanks. Een voor vuil water, een voor schoon water. Voor een superieure reiniging heeft de P8 een terugspoelende dweildoek met het reinigingsmiddel om secundair vegen te voorkomen en keert automatisch terug naar de basis om de dweil schoon te maken en warm te drogen om deze na elke reinigingssessie te desinfecteren.

Handige bediening van de P8 wordt bereikt met spraakopdrachten via Alexa of Google Home. Het systeem heeft de obode Life-app voor planning, aangepaste reiniging, het instellen van virtuele no-go-zones en 'niet storen'-modi.

De P8 is nu te koop met speciale aanbiedingen en prijzen voor vroege kopers.

Over obode

Obode is een eco-merk met AIoT-technologie dat de toekomst brengt aan drukke, trendy mensen in de werkende leeftijd om hen meer vrijheid en een positieve leefomgeving te geven. Thuis, in de wereld om hen heen, met slimme, stijlvolle, gebruiksvriendelijke AIoT-producten. We willen mensen helpen hun tijd terug te winnen, met behulp van slimme technologie die voor hun wereld zorgt en hun levensstijl verbetert.

https://obodetech.com/

Over Midea Robozone Technology

Robozone is een tech-bedrijf dat zich richt op kunstmatige intelligentie, slimme robotproducten en slimme oplossingen. Robozone, gevestigd in Suzhou, met R&D-centra in de VS en China, heeft een portfolio met meerdere merken, waaronder Midea en obode, die meer dan 100 wereldwijde markten bestrijkt. Robozone Technology is een dochteronderneming van Midea Group.

