La nuova tecnologia per la pulizia dei pavimenti: robot aspirapolvere lavapavimenti autopulente obode P8

P8 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti combinato, in grado di pulire autonomamente i cuscinetti lavanti per prevenire muffe e cattivi odori. Si tratta della migliore soluzione di pulizia per pavimenti tutto in uno, con 3 modalità per spazzatura, aspirazione, lavaggio e pulizia combinata. P8 è dotato di cuscinetti a doppia rotazione e di un motore aspirante per impieghi gravosi con 2000 Pa di potenza di aspirazione. Inoltre, la spazzola a rullo con sollevamento intelligente può essere alzata a 7 mm in fase di lavaggio. Il sistema raccoglie facilmente detriti e peli sia su pavimenti duri che su tappeti. P8 utilizza un sensore ad ultrasuoni avanzato per riconoscere i tipi di superfici e selezionare aspirazione, lavaggio, pulizia dei bordi e mappatura completa in base alle necessità. Si muove senza problemi all'interno della stanza e passa in modo intelligente da spazzamento a lavaggio, per una pulizia sicura ed efficace di qualsiasi tipo di pavimento.

"Molte persone sono passate agli aspirapolvere robotici per comodità. Tuttavia, negli ultimi anni, tecnologie come la navigazione robotica e i sensori di superficie hanno fatto grandissimi progressi. Per P8, abbiamo applicato queste tecnologie di nuova generazione per creare un imbattibile aspirapolvere robot con funzione di lavaggio. Il risultato è il più avanzato dispositivo di pulizia multi-superficie con mappatura superiore, identificazione intelligente delle superfici e pulizia multimodale per tutti i pavimenti di casa. P8 pulisce in modo intelligente e dispone di funzioni programmabili che eliminano il fastidio dalle attività domestiche. Efficiente e preciso, mantiene i pavimenti puliti al posto nostro. È l'aggiunta perfetta per ogni casa moderna". Yuan Chen, fondatore di obode.

P8 utilizza l'algoritmo di navigazione di sesta generazione combinato con ToF Lidar e oltre 30 set di sensori di navigazione per ottenere una mappatura ad alta velocità precisa al centimetro, in modo da evitare ostacoli e barriere, stabilendo il percorso di pulizia più efficiente ed efficace all'interno della casa. Con una batteria integrata da 6200 mAh, P8 sostiene fino a 2,5 ore di pulizia continua, sufficienti per l'intera casa, prima di tornare automaticamente alla base per la ricarica. P8 è anche dotato di serbatoi d'acqua da 4,6 l e 4,7 l: uno per l'acqua sporca e uno per quella pulita. Per una pulizia di qualità superiore, P8 è dotato di un panno di controlavaggio con agente detergente per evitare macchie secondarie e torna automaticamente alla base per pulire e asciugare a caldo il panno, disinfettandolo dopo ogni sessione di pulizia.

P8 si controlla comodamente con comandi vocali tramite Alexa o Google Home e dispone dell'app obode Life per la programmazione, la pulizia personalizzata, l'impostazione di zone di divieto virtuale e le modalità "non disturbare".

P8 è ora disponibile con offerte speciali e prezzi vantaggiosi per i primi clienti.

Informazioni su obode

Obode è un marchio ecologico della tecnologia AIoT che porta il futuro agli utenti più indaffarati, in età lavorativa e alla moda, per dare loro maggiore libertà e un ambiente di vita positivo: a casa, nel mondo che li circonda, con prodotti AIoT intelligenti, eleganti e facili da usare. Vogliamo aiutare le persone a recuperare il proprio tempo, utilizzando una tecnologia smart che si prende cura del loro mondo e migliora il loro stile di vita.

https://obodetech.com/

Informazioni su Midea Robozone Technology

Robozone è una società high-tech che si focalizza su intelligenza artificiale, prodotti smart robot e soluzioni smart. Robozone, con sede a Suzhou e centri di ricerca e sviluppo negli Stati Uniti e in Cina, ha un portafoglio multi-marchio che include Midea e obode, coprendo oltre 100 mercati globali. Robozone Technology è una controllata di Midea Group.

