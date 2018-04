De nouvelles données indiquent qu'un nettoyage intestinal de haute qualité améliore la détection des lésions dans le cadre d'une coloscopie par rapport à un nettoyage adéquat[i]

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/597589/Norgine_Logo.jpg )

Le taux de détection des adénomes (TDA) est l'une des principales mesures de la qualité d'une coloscopie et est un indicateur de la probabilité d'un cancer colorectal subséquent chez le patient.

Ces données ont été présentées devant la Société européenne d'endoscopie digestive (ESGE), exposé oral, OP251, 21 avril 2018, de 11 h 36 à 11 h 48.

Cette analyse post-hoc a révélé une corrélation entre le score sur l'échelle de Boston (BBPS*) et le taux de détection des adénomes et des polypes chez les patients qui présentent des scores identiques dans chacun des trois segments du côlon, à partir des données combinées de trois études de phase 3 multicentriques et randomisées de conception similaire : NOCT, MORA et DAYB.





Taux Haute Rapport des cotes globaux de qualité: Adéquat: détection Haute Adéquat Faible qualit Adéquat Faible qualité des lésions (IC 95 %) (IC 95 %) qualité(N= 166) (N=950) (N=54) [valeur-P] [valeur-P] 1,60 0,90 (1,14-2,24) (0,50-1,60) TDP, n (%) 91 (54,8) 396 (41,7) 22 (40,7) [0,0067] [0,7104] 1,97 0,75 TDA, n (%) 71 (42,8) 247 (26,0) 15 (27,8) (1,39-2,80) (0,39-1,43) [0,0001] [0,3829] Analyse par régression logistique de l'association entre un 0,0239 groupe uniforme de scores BBPS et le TDP, valeur-p Analyse par régression logistique de l'association entre un 0,0006 groupe uniforme de scores BBPS et le TDA, valeur-P

Tableau 1. TDP et TDA par score BBPS uniforme

Des résultats similaires ont été obtenus avec l'échelle d'Harefield** - un score plus élevé sur l'échelle d'Harefield est associé à une meilleure détection des lésions : analyse post-hoc de trois essais cliniques de phase 3 randomisés et évalués par un centre de lecture indépendant, exposé oral, OP249, 21 avril 2018, de 11 h 12 à 11 h 24.[ii]

Le Dr Cesare Hassan, du service de gastroentérologie et d'endoscopie à l'hôpital Nuovo Regina Margherita de Rome, en Italie, a déclaré : « Pour la première fois, l'usage de deux échelles de nettoyage indépendantes et validées démontre qu'une meilleure qualité de nettoyage des segments du côlon est associée à des taux de détection des lésions plus élevés. Par conséquent, les patients ont intérêt à utiliser une préparation colique de haute qualité afin de faciliter la détection précoce et l'élimination des anomalies et de prévenir le cancer colorectal. »

La coloscopie est une procédure de dépistage vitale permettant de détecter et d'éliminer les adénomes et les polypes qui pourraient autrement causer un cancer colorectal.

Le cancer colorectal est la deuxième cause de mortalité liée au cancer en Europe, avec plus de 447 000 nouveaux diagnostics chaque année.[iii] Le cancer colorectal est en grande partie évitable, une détection précoce étant associée à un taux de guérison de 90 %.[iv]

*L'échelle de Boston (BBPS, pour Boston Bowel Preparation Scale) est une échelle de dix points permettant d'évaluer la préparation colique une fois toutes les manœuvres de nettoyage effectuées par l'endoscopiste.[v]

**L'échelle d'Harefield est un outil robuste, fiable et constant qui a le potentiel d'améliorer la standardisation effective de l'évaluation de la préparation colique, dans la pratique clinique comme dans la recherche.[vi]

