Los nuevos datos muestran que la limpieza de alta calidad mejora la detección de lesiones durante la colonoscopia

Norgine B.V. ha anunciado hoy nuevos datos que muestran que hay una fuerte correlación entre las puntuaciones de limpieza más altas y mayores tasas de detección de pólipos (PDR) y tasas de detección de adenoma (ADR).

La tasa de detección de adenoma (ADR) es una de las principales medidas de calidad de la colonoscopia y un indicador de la probabilidad de posterior cáncer colorrectal del paciente.

Los datos se presentaron en la European Society for Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) 2018, presentación oral, OP251, 21 de abril de 2018, de 11:36 a 11:48 am.

Este análisis post hoc determinó la relación entre las puntuaciones de BBPS* y las tasas de detección de adenomas y pólipos en pacientes que tuvieron puntuaciones idénticas en cada uno de los tres segmentos de colon, utilizando datos sacados de tres ensayos de fase 3, multicentro y aleatorios diseñados de manera parecida: NOCT, MORA y DAYB.

Tasas de Alta Proporción de detección calidad: probabilidades de lesiones Alta Adecuada Baja calidad Adecuada Adecuada: de colon calidad (N=950) (N= 54) (95% CI) Baja calidad (N=166) (95% CI) [P-valor] [P-valor] 1,60 0,90 (1,14-2,24) (0,50-1,60) PDR, n (%) 91 (54,8) 396 (41,7) 22 (40,7) [0,0067] [0,7104] 1,97 0,75 ADR, n (%) 71 (42,8) 247 (26,0) 15 (27,8) (1,39-2,80) (0,39-1,43) [0,0001] [0,3829] Análisis LR de asociación entre 0,0239 grupo de puntuación BBPS uniforme y PDR, P-valor Análisis LR de asociación entre 0,0006 grupo de puntuación BBPS uniforme y ADR, P-valor

Tabla 1. PDR y ADR por puntuación BBPS uniforme

Se mostraron resultados similares con el uso de la Harefield Cleansing Scale** - Las puntuaciones más altas en la escala de limpieza Harefield se asocian con una detección de lesiones mejorada: análisis post hoc de tres ensayos clínicos aleatorios y evaluados por el lector de fase 3, presentación oral, OP249, 21 de abril de 2018, 11:12-11:24 am.[ii]

El doctor Cesare Hassan, Unidad de gastroenterología y endoscopia, Nuovo Regina Margherita Hospital, Roma RM, Italia, dijo: "Por primera vez, el uso de dos escalas de limpieza independientes y validadas demuestra que una calidad de limpieza segmental se asocia con tasas de detección de lesiones más altas. Como resultado, los pacientes deberían utilizar un limpiador intestinal de alta calidad para facilitar la detección temprana y eliminación de anormalidades para prevenir el cáncer colorrectal".

La colonoscopia es un procedimiento de exploración vital para detectar y eliminar adenomas y pólipos que podrían llevar al cáncer colorrectal.

El cáncer colorrectal es la segunda causa más común de mortalidad relacionada con el cáncer en Europa, con más de 447.000 nuevos diagnósticos cada año.[iii] El cáncer colorrectal es altamente prevenible, con una detección temprana asociada con una tasa de cura del 90%.[iv]

*La Boston Bowel Preparation Scale (BBPS) es una escala de 10 puntos que evalúa la preparación del intestino tras todas las maniobras de limpieza completadas por el endoscopista.[v]

**La Harefield Cleansing Scale es una herramienta robusta, fiable y consistente que tiene el potencial de mejorar la estandarización efectiva de la evaluación de preparación intestinal en la práctica clínica y de investigación.[vi]

