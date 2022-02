De plus en plus d'adhésions à l'Église Shincheonji en Europe, malgré la COVID-19 et le scepticisme religieux

NEW YORK, 22 février 2022 /PRNewswire/ -- L'Église Shincheonji de Jésus a tenu une conférence de presse en ligne le 18 février à laquelle ont assisté des représentants des médias de 48 pays européens. L'événement a été marqué par l'intervention du président de l'Église Shincheonji, Man Hee Lee, et a fait suite à des conférences de presse organisées précédemment aux Philippines, aux États-Unis et en Afrique.