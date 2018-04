De reeks overnames door OASIS Group VK wordt voortgezet

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/650664/OASIS_Group_Logo.jpg )

OASIS heeft in het VK een voetafdruk die elk jaarlijk beduidend groter wordt en zij zetten hun plannen wat betreft constante groei in deze industrie voort. Zij hebben in combinatie met centraal gevestigde filialen, innovatieve diensten en een digitaal aanbod hun klanten hun inzet getoond via de progressieve uitbreiding en de verbetering van de oplossingen wereldwijd.

"We hebben een sterk groeiplan waarmee we onze klanten beter kunnen bedienen en onze aanwezigheid binnen onze regio's kunnen versterken," aldus de verklaring van Brian Connolly, Chief Executive Officer van OASIS Group. "Beide overnames bieden ons een kans om ons strategische plan te versnellen en een leidende positie in te nemen in een grote, maar toch consoliderende industrie."

Deze transacties vertegenwoordigen in totaal 34 succesvolle overnames voor OASIS Group.

Over OASIS Group

OASIS bedient klanten sinds 1999 en is één van de grootste en meest veelzijdige professionele bedrijven voor document- en informatiebeheer in Europa. OASIS heeft een hoofdkantoor in Dublin, Ierland, en vestigingen binnen de hele EU. De onderneming biedt werk aan meer dan 500 medewerkers en dienstverlening aan meer dan 5000 klanten in verschillende bedrijfstakken, met inbegrip van de financiële en juridische sectoren, overheden, de gezondheidszorg en het onderwijs. De OASIS Group werd onlangs voor het tweede opeenvolgende jaar beloond met een positie in '2018 Inc. 5000 Europe', een lijst met de snelst groeiende privébedrijven in Europa. http://www.OASISGroup.com

