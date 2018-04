OASIS Group poursuit sa croissance au Royaume-Uni

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/650664/OASIS_Group_Logo.jpg )



OASIS, dont la présence sur le marché britannique augmente considérablement d'année en année, a poursuivi son objectif de croissance continue au sein du secteur. Avec des succursales centrales, des services innovants et des offres numériques, la société a démontré son engagement vis-à-vis de ses clients en développant progressivement et en améliorant les solutions à l'échelle du groupe.

« Nous avons mis en place un solide plan de croissance qui nous permettra de mieux servir nos clients et de renforcer notre présence dans les régions où nous opérons », a déclaré Brian Connolly, président-directeur général d'OASIS Group. « Ces deux acquisitions nous offrent la possibilité d'accélérer notre vision stratégique, afin de nous imposer comme leader au sein d'un secteur important qui fait toujours l'objet de regroupements.

Ces transactions correspondent à un total de 34 acquisitions réussies à ce jour pour OASIS Group.

À propos d'OASIS Group

Fondée en 1999, OASIS est l'une des sociétés de gestion des dossiers et des informations les plus grandes et les plus diversifiées d'Europe. Basée à Dublin, en Irlande, avec des bureaux dans toute l'UE, OASIS compte plus de 500 collaborateurs et propose ses services à plus de 5 000 clients évoluant dans plusieurs domaines, dont les secteurs financier, juridique, de la santé, de l'administration publique et de l'éducation. Dernièrement, pour la deuxième année consécutive, OASIS Group a été ajoutée à la liste « Inc. 5000 Europe 2018 » des entreprises connaissant la croissance la plus rapide d'Europe. http://www.OASISGroup.com

