De stad Medina heeft een intentieverklaring ondertekend met het Human Settlements Program van de Verenigde Naties (UN-Habitat) om zich aan te sluiten bij de Sustainable Development Goals (SDG) Cities Global Initiative van het programma

De UN-Habitat erkent daarmee de inspanning van Medina om de burger centraal te stellen en de inzet van de stad om vooruitgang te boeken in de richting van de Sustainable Development Goals (SDG's - Duurzame ontwikkelingsdoelen).

MADINAH, Saoedi-Arabië en LAUSANNE, Zwitserland, 19 oktober 2022 /PRNewswire/ -- De heilige stad Medina heeft een intentieverklaring ondertekend met het Human Settlements Program van de Verenigde Naties (UN-Habitat) om zich aan te sluiten bij het SDG Cities Global Initiative. Het is een duidelijke erkenning van de stevige belofte van de Saoedische stad om een inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame stad te zijn. De inspanningen van de stad Medina zijn er inderdaad op gericht om het welzijn van de burgers centraal te stellen en om vooruitgang te boeken in de richting van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. De overheidsinstantie "Madinah Region Development Authority" heeft besloten om het integratieproces te starten voor het verkrijgen van de vereiste certificering van SDG Cities Global Initiative.

Prophet Mosque, Madinah

Het SDG Cities Global Initiative is bedoeld om de duurzaamheidsinspanningen van lokale overheden te versnellen en hun capaciteit te versterken om aan de eisen van de SDG te voldoen. Het is ook bedoeld om steden te prijzen voor hun prestaties op het gebied van duurzame ontwikkeling wereldwijd te delen wat de steden qua veelbelovend beleid en praktijk bereikt hebben. Nationale overheden zijn het erover eens dat voor het bereiken van de 17 ambitieuze doelstellingen voor duurzame ontwikkeling tegen 2030 de betrokkenheid van lokale overheden nodig is. UN-Habitat heeft het SDG Cities Global Initiative gelanceerd om steden een duidelijke route naar SDG-lokalisatie te bieden door middel van planningtools, deskundige hulp, financiering en publiciteitsprikkels.

Over UN-Habitat

UN-Habitat is het programma van de Verenigde Naties dat werkt aan een betere toekomst voor steden. De missie van het programma is het bevorderen van sociaal en ecologisch duurzame ontwikkeling van leefomgevingen voor mensen en het bereiken van voldoende onderdak voor iedereen.

Door te gaan samenwerken met toegewijde partners, relevante belanghebbenden en stedelijke actoren, inclusief op alle overheidsniveaus als in de particuliere sector, past UN-Habitat zijn technische expertise, zijn normatieve inspanningen en zijn capaciteitsontwikkeling toe om de nieuwe stedelijke agenda en duurzaam ontwikkelingsdoel 11 te implementeren om steden inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam te maken.

Over de stad Medina

Medina is de op een na heiligste stad in de islam, met Mekka en Jeruzalem als respectievelijk de heiligste en de op twee na heiligste steden. Het is de hoofdstad van de provincie Medina in Saoedi-Arabië. Vanaf 2020 wordt het aantal inwoners van de stad geschat op 1,5 miljoen. De 'moskee van de profeet', gelegen in Medina, is van uitzonderlijk belang in de islam en dient als begraafplaats van de laatste profeet, Mohammed, door wie de moskee in 622 CE werd gebouwd.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1924022/Prophet_Mosque.jpg

