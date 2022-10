Die Stadt Madinah hat eine Absichtserklärung mit dem Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen (UN-Habitat) unterzeichnet, um der SDG Cities Global Initiative für die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) beizutreten

Die UN-Habitat erkennt damit die Bemühungen Madinahs an, den Bürger in den Mittelpunkt zu stellen, und sein Engagement, sich in Richtung der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu bewegen

MADINAH, Saudi-Arabien und LAUSANNE, Schweiz, 19. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Die Heilige Stadt Madinah hat eine Absichtserklärung mit dem Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen (UN-Habitat) unterzeichnet, um der SDG Cities Global Initiative beizutreten. Sie ist eine klare Anerkennung des festen Willens der saudischen Stadt, eine integrative, sichere, widerstandsfähige und nachhaltige Stadt zu sein. In der Tat konzentrieren sich die Bemühungen von Madinah darauf, das Wohlergehen der Bürger in den Mittelpunkt zu stellen und in Richtung der Ziele für nachhaltige Entwicklung voranzukommen. Die Entwicklungsbehörde der Region Madinah hat beschlossen, den Prozess zur Erlangung der erforderlichen Zertifizierung der SDG Cities Global Initiative einzuleiten.

Prophet Mosque, Madinah

Die SDG Cities Global Initiative soll die Nachhaltigkeitsbemühungen lokaler Regierungen fördern und ihre Kapazitäten zur Umsetzung der SDGs auf lokaler Ebene ausbauen. Außerdem sollen die Städte für ihre Leistungen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung gewürdigt werden, indem ihre vielversprechenden Praktiken und Strategien weltweit ausgetauscht werden. Die nationalen Regierungen haben erkannt, dass die Erreichung der 17 ehrgeizigen Ziele für nachhaltige Entwicklung bis 2030 die Einbeziehung der lokalen Regierungen erfordert. UN-Habitat hat die SDG Cities Global Initiative ins Leben gerufen, um Städten einen klaren Weg zur SDG-Lokalisierung zu bieten, indem sie Planungsinstrumente, Expertenhilfe, Finanzierung und Werbeanreize bereitstellt.

Informationen zu UN-Habitat

UN-Habitat ist das Programm der Vereinten Nationen für eine bessere urbane Zukunft. Ihre Aufgabe ist die Förderung einer sozial und ökologisch nachhaltigen Siedlungsentwicklung und die Schaffung eines angemessenen Wohnraums für alle.

Durch die Zusammenarbeit mit engagierten Partnern, relevanten Interessengruppen und städtischen Akteuren, einschließlich aller Regierungsebenen und des Privatsektors, setzt UN-Habitat sein technisches Fachwissen, seine normative Arbeit und seinen Kapazitätsaufbau ein, um die New Urban Agenda und das Sustainable Development Goal 11 umzusetzen - Städte inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig zu machen.

Informationen zu Madinah City

Madinah ist die zweitheiligste Stadt des Islams, während Mekka und Jerusalem als die heiligsten bzw. drittheiligsten Städte gelten. Sie ist die Hauptstadt der Provinz Madinah in Saudi-Arabien. Für das Jahr 2020 wird die Einwohnerzahl der Stadt auf 1,5 Millionen geschätzt. Die Prophetenmoschee in Madinah ist im Islam von herausragender Bedeutung und dient als Grabstätte des letzten Propheten Muhammad, von dem die Moschee 622 n. Chr. erbaut wurde.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1924022/Prophet_Mosque.jpg

SOURCE Madinah City