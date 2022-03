De voorjaarslancering van Scaled Agile onthult baanbrekende tools en hulpmiddelen om SAFe® -professionals te helpen door digitale verstoringen te navigeren

Nieuwe ondersteunende hulpmiddelen, die gericht zijn op Lean Portfolio Management, Organizing Around Value en Release Train Engineer-facilitering, zijn ontworpen om succes te genereren voor het individu, het team en het bedrijf

BOULDER, Colorado, 24 maart 2022 /PRNewswire/ -- Scaled Agile, Inc., aanbieder van SAFe®, heeft zijn voorjaarslancering onthuld, met meer dan 20 nieuwe functies en hulpmiddelen, die zijn ontworpen om SAFe-professionals te helpen hun vaardigheden met succes over te brengen van de klas naar de werkplek. Het nieuwe aanbod is gericht op drie gebieden, Lean Portfolio Management, Organizing Around Value en Release Train Engineer-facilitering, en omvat workshops, trainings- en facilitatiegidsen, e-learning, SAFe-samenwerkingssjablonen en gerichte gemeenschappelijke onderdelen.