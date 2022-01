DEAC e Neste cooperam com soluções sustentáveis de armazenamento de dados

HELSINKI e RIGA, Letônia, 27 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A DEAC e a Neste unem forças para cooperar em soluções de armazenamento de dados sustentáveis. A DEAC é um dos maiores data centers independentes do norte da Europa, que tem adquirido eletricidade renovável desde 2021. A cooperação com a Neste, líder mundial na produção de diesel renovável, combustível de aviação sustentável e soluções de matéria-prima renovável para vários usos do setor químico e de polímeros, marcará a meta da DEAC de mudar para 100% de energia renovável já em 2022. Ao utilizar o Neste MY Renewable Diesel™, a DEAC aumentará a sustentabilidade do armazenamento de dados durante possíveis interrupções de eletricidade.

De acordo com um estudo de 2020 no AAAS Science Journal, os data centers representam cerca de 1% do uso global de eletricidade. Algumas análises sugerem que o uso de energia dos data centers globais ainda triplicará ou quadruplicará na próxima década.

"Em 2021, a DEAC já passou para eletricidade 100% renovável de parques eólicos para gerenciar o armazenamento de dados do dia-a-dia. Também atualizamos a infraestrutura para reduzir o consumo de energia e introduzimos um sistema de resfriamento melhorado. Nossa cooperação com a Neste e o fornecimento do Neste MY Renewable Diesel permitem que nossos geradores a diesel protejam de forma sustentável os dados em situações de emergência, como interrupções de energia. Com isso, temos o prazer de marcar o interruptor para fontes de energia 100% renovável", disse Andris Gailitis, CEO da DEAC.

"Estamos satisfeitos que os data centers globais, a espinha dorsal do mundo digital, acompanhem os setores com uso intensivo de recursos em busca de soluções para um futuro mais sustentável. A cooperação com a DEAC marca a primeira vez que a Neste faz parceria com um data center para oferecer uma solução - Neste MY Renewable Diesel - que reduz as emissões de gases de efeito estufa em até 90%* em comparação com o uso de diesel fóssil", disse Heidi Peltonen, responsável por parcerias sustentáveis em marketing e serviços da Neste.

A DEAC é um dos maiores operadores independentes de data center do norte da Europa e pertence a um fundo suíço de infraestrutura de investimentos administrado pela Quaero Capital. A DEAC está presente nas principais cidades da Europa central e oriental. A DEAC atende milhares de clientes em mais de 40 países, oferecendo serviços inovadores de TI, além de aplicar uma abordagem individual de negócios e tecnologias de ponta.

*) A metodologia para calcular as emissões de ciclo de vida e a redução de emissões está em conformidade com a Diretriz de Energia Renovável da União Europeia (2018/2001/UE).

FONTE DEAC; NESTE

