DEAC und Neste kooperieren bei nachhaltigen Datenspeicherlösungen

HELSINKI and RIGA, Lettland, 27. Jan. 2022 /PRNewswire/ -- DEAC und Neste vereinen ihre Kräfte, um gemeinsam an nachhaltigen Datenspeicherlösungen zu arbeiten. DEAC ist eines der größten unabhängigen Rechenzentren in Nordeuropa, das ab 2021 Strom aus erneuerbaren Energien bezieht. Die Zusammenarbeit mit Neste, dem weltweit führenden Hersteller von erneuerbarem Diesel, nachhaltigem Flugkraftstoff und erneuerbaren Rohstoffen für verschiedene Anwendungen in der Polymer- und Chemieindustrie, wird das Ziel von DEAC markieren, bereits 2022 zu 100 % auf erneuerbare Energie umzustellen. Durch den Einsatz von Neste MY Renewable Diesel™ wird DEAC die Nachhaltigkeit der Datenspeicherung bei eventuellen Stromausfällen erhöhen.

Nach einer Studie von 2020 in der Zeitschrift AAAS Science Journal entfällt auf Rechenzentren etwa 1 % des weltweiten Stromverbrauchs. Einige Analysen deuten darauf hin, dass sich der Energieverbrauch der weltweiten Rechenzentren im nächsten Jahrzehnt sogar verdrei- oder vervierfachen wird.

„Bereits hat 2021 hat, DEAC auf 100 % erneuerbaren Strom aus Windkraftanlagen umgestellt, um die tägliche Datenspeicherung zu bewältigen. Wir haben auch die Infrastruktur modernisiert, um den Energieverbrauch zu senken, und ein verbessertes Kühlsystem eingeführt. Durch die Zusammenarbeit mit Neste und die Lieferung von Neste MY Renewable Diesel sind unsere Dieselgeneratoren in der Lage, die Daten in Notfallsituationen wie Stromausfällen nachhaltig zu sichern. Wir freuen uns, damit den Umstieg auf 100 % erneuerbare Energiequellen zu markieren," sagt Andris Gailitis, der CEO von DEAC.

„Wir freuen uns, dass die globalen Rechenzentren, das Rückgrat der digitalen Welt, ressourcenintensiveren Branchen auf der Suche nach Lösungen für eine nachhaltigere Zukunft folgen. Die Zusammenarbeit mit DEAC ist die erste Kooperation von Neste mit einem Rechenzentru, um diesem eine Lösung - Neste MY Renewable Diesel - anzubieten, die die Treibhausgasemissionen um bis zu 90 %* im Vergleich zur Verwendung von fossilem Diesel reduziert", sagt Heidi Peltonen, verantwortlich für nachhaltige Partnerschaften in Marketing & Services, Neste.

DEAC ist einer der größten unabhängigen Rechenzentrumsbetreiber in Nordeuropa und gehört zu einem Schweizer Investmentfonds, der von Quaero Capital verwaltet wird. Zusätzlich ist DEAC in den großen Städten Mittel- und Osteuropas präsent. DEAC bedient Tausende von Kunden in mehr als 40 verschiedenen Ländern mit innovativen IT-Services, einem individuellem Geschäftsansatz und erstklassigen Technologien.

*) Die Methodik zur Berechnung der Lebenszyklusemissionen und der Emissionsreduzierung entspricht der Richtlinie der Europäischen Union über erneuerbare Energien (2018/2001/EU).

SOURCE DEAC; NESTE