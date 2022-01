Debiut filmu krótkometrażowego pt. TIME IS ETERNAL z udziałem Berite Labelle, jego współautorki i producentki

Ten piętnastominutowy film pozwala nam się zagłębić w umysł uznanej pisarki żyjącej we współczesnym Los Angeles, która pracuje nad swoją najnowszą powieścią opisującą fikcyjne spotkanie dwóch legendarnych kobiet. Kleopatra VIII, królowa Egiptu w 1 r. p.n.e. staje oko w oko z angielską pisarką i aktywistką walczącą o prawa kobiet, Mary Wollstonecraft oraz matką Mary Shelley, twórczyni „Frankensteina". Jako przejmująca oda do kobiecej siły, film jest zapisem przepełnionej uczuciami dyskusji pomiędzy tymi dwiema pionierskimi kobietami. Obydwie znane z roli kochanek i wojowniczek o wielką sprawę, waleczna władczyni i pisarka rozważają swoje różne podejścia do przywództwa, które łączy pasja przewijająca się przez wieki.

Labelle zręcznie odgrywa cztery role w swoim debiutanckim filmie - grając pisarkę, Kleopatrę, panią Wollstonecraft i syrenę, która symbolizuje podróż do innego wymiaru czasowego.

Zdjęcia do filmu odbyły się w Paramour Estate, w dzielnicy Los Angeles Sileverlake, z bogatym wystrojem wnętrz charakterystycznym dla początków XX wieku, przy czym surrealistyczne i oniryczne przedmioty mają ścisłe powiązania z modą. Hollywoodzki stylista Wilford Lenov (który współpracował z Saweetie, Bebe Rexhą i Iggy Azaleą) był autorem kostiumów, opartych głównie na odzieży w stylu vintage. Francie Tomalonis, malarka, która zajęła się wizażem i makijażystka April Garcia stworzyły odpowiednio wizerunek Kleopatry i Mary Wollstonecraft, podczas gdy stylistka fryzur Derrika Mayweather przygotowała specjalne peruki Kleopatry i syreny.

Od października 2021, Labelle była na okładkach czterech międzynarodowych wydań czasopisma „Vogue", „Glamour" i „Harper's Bazaar", jak również na okładce magazynu „Bold". Obecnie kształci się w New York Film Academy w Los Angeles, gdzie chce uzyskać tytuł Associate of Fine Arts (AFA) na kierunku aktorstwa filmowego.

Zespół Dream Team Directors współpracował z takimi utalentowanymi ludźmi jak Mark Ruffalo, Anthony Mackie, Juliette Lewis, Lea Michele, zespół Coldplay, Paris Hilton i Bella Hadid oraz ze znanymi markami, w tym Adidas, Smashbox Cosmeticls, Atlantic Records i Chrome Hearts. Ich krótkometrażowy film z 2019 r., „Tombstone Pillow", cieszył się szerokim uznaniem i zdobył 33 nagrody.

