Debut musical de la colaboración entre Jack Grealish y Oliver Heldens con un set de DJ exclusivo en el metaverso OKX Collective

El pionero del Future House, Oliver Heldens actúa junto al jugador del Manchester City, Jack Grealish en un set de DJ único en su especie: «Mixing in the Metaverse»

Esta actuación musical exclusiva incluye un nuevo tema creado por Grealish y Heldens en conjunto

MANCHESTER, Reino Unido, 4 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- OKX , una de las compañías líder en tecnología Web3, ha acogido hoy un set de DJ exclusivo con la actuación del legendario DJ Oliver Heldens junto a la estrella Manchester City Jack Grealish, en el metaverso OKX Collective.

La experiencia «Mixing in the Metaverse» incluye un set de 15 minutos con la actuación de los avatares metahumanos de Grealish y Heldens, quien ha estado entrenando a Grealish en las labores de DJ. Esta experiencia tipo-concierto será el debut de una pieza exclusiva creada por ambos y tendrá lugar en un estadio futurista construido en el metaverso.

Jack Grealish, al respecto de esta colaboración ha declarado lo siguiente: «Me encanta la música y llevo mucho tiempo queriendo probar mis aptitudes para ser DJ. ¡Lo que nunca me imaginé es que mi debut como DJ sería en el metaverso! El metaverso OKX Collective es único y es un honor participar en esta colaboración con la leyenda DJ Oliver, al que admiramos fans de todo el mundo.»

Haider Rafique, Jefe Global de Marketing de OKX, ha declarado: «Para nuestra tercera experiencia metaversal con el Manchester City, nos adentramos en el mundo virtual para escuchar a Jack probarse en la mesa DJ junto a una legenda del Future House. Esta experiencia para fans es un gran ejemplo de experiencia inmersiva única, como todas las que estamos creando para que los fans se acerquen de foram íntima a los jugadores a los que adoran y a sus pasiones.»

Los fans que visiten el metaverso OKX Collective podrán volver a vivir la experiencia de entrenamiento que OKX lanzó con el defensa Ruben Dias, así como la masterclass táctica impartida por el capitán del Manchester City, Ilkay Gundogan. Dentro del metaverso, los fans pueden también entrar en competencias para ganar premios, incluyendo pases a entrenamientos de equipos, boletos para partidos y mucho más.

Para entrar en el metaverso OKX Collective, los fans no necesitan más que hacer clic en este enlace.

OKX es el socio oficial de equipamiento para entrenamiento del Manchester City para la temporada 2022/23.

Sobre OKX

OKX es el segundo exchange cripto a nivel global por volumen de trading y una compañía líder en tecnología Web3. Con la confianza de más de 50 millones de usuarios por todo el mundo, OKX es conocido por contar con una de las app de trading más rápida y de más confianza para inversores y traders profesionales de todo el mundo.

Como socio principal de los campeones de la Premier League inglesa; el Manchester City FC, y de McLaren (Formula 1), el golfista Ian Poulter, el atleta olímpico Scotty James y el piloto de F1 Daniel Ricciardo, OKX tiene como objetivo potenciar la experiencia de los fánaticos con nuevas oportunidades financieras y de participación. OKX también es el principal socio del Tribeca Festival como parte de una iniciativa para atraer a más creadores a web3.

Más allá del exchange de OKX, la Billetera OKX es la oferta más reciente de la plataforma para las personas que buscan explorar el mundo de las NFT y el metaverso mientras intercambian tokens de GameFi y DeFi.

Para obtener más información sobre OKX, descarga nuestra aplicación o visita: okx.com

Descargo de responsabilidad

ESTE ANUNCIO TIENE LUGAR ÚNICAMENTE CON FINES INFORMATIVOS. NO PRETENDE CONSTITUIR NINGÚN TIPO DE CONSEJO LEGAL, FISCAL, NI DE INVERSIÓN, NI DEBE SER CONSIDERADA UNA OFERTA PARA COMPRAR, VENDER O MANTENER ACTIVOS DIGITALES. LOS FONDOS DE ACTIVOS DIGITALES, INCLUYENDO STABLECOINS, CONLLEVAN UN GRAN NIVEL DE RIESGO, PUEDEN PRESENTAR GRANDES FLUCTUACIONES, E INCLUSO PUEDEN LLEGAR A PERDER SU VALOR. OKX NO ESTÁ REGULADA POR LA FCA, POR LO QUE PROTECCIONES TALES COMO LA DEL SERVICIO DE DEFENSOR DEL PUEBLO FINANCIERO O EL ESQUEMA DE COMPENSACIÓN DE SERVICIOS NO ESTÁN DISPONIBLES. DEBERÍAS CONSIDERAR CON ATENCIÓN SI EL OPERAR O MANTENER ACTIVOS DIGITALES ES CONVENIENTE PARA TI EN FUNCIÓN DE TU CONDICIÓN FINANCIERA. EL VALOR DE TUS ACTIVOS DIGITALES, INCLUYENDO LAS STABLECOINS, PUEDE AUMENTAR O DISMINUIR, Y LOS BENEFICIOS PUEDEN ESTAR SUJETOS A IMPUESTOS POR GANANCIAS DE CAPITAL. COMPORTAMIENTOS PASADOS NO INDICAN RESULTADOS FUTUROS. POR FAVOR, CONSULTA CON TU PROFESIONAL DE INVERSIÓN, FISCAL O LEGAL SOBRE CUALESQUIERA CUESTIONES RELATIVAS A TUS CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2014295/OKX_Logo_Logo.jpg

FUENTE OKX

SOURCE OKX