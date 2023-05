Jack Grealish e Oliver Heldens lançam parceria musical com um set exclusivo do DJ lançado no metaverso OKX Collective

Pioneiro no estilo Future House, Oliver Heldens se junta ao jogador do Manchester City Jack Grealish para lançar o set 'Mixing in the Metaverse'

O conteúdo exclusivo inclui uma nova faixa criada por Grealish e Heldens

MANCHESTER, Inglaterra , 4 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- OKX , uma das maiores empresas em tecnologia Web3 do mundo, acaba de lançar um set exclusivo criado pelo craque do Manchester City Jack Grealish e o lendário DJ Oliver Heldens no metaverso OKX Collective.

A experiência 'Mixing in the Metaverse' é um set de 15 minutos interpretado por avatares metahumanos de Grealish e Heldens, que vem ensinando Grealish a comandar as picapes. A experiência musical mostra o lançamento de Grealish e Heldens em uma faixa nova e exclusiva, apresentada em estádio futurista feito no metaverso.

Jack Grealish disse: "Eu amo música e sempre desejei testar minhas habilidades como DJ. Nunca imaginei que minha primeira aparição como DJ seria no metaverso! O metaverso OKX Collective é único e estou honrado em dividir este momento com Oliver, e compartilhar com os fãs ao redor do mundo."

Haider Rafique, Diretor de Marketing da OKX, disse: "Em nossa terceira experiência no metaverso com o Manchester City, entramos no mundo virtual para ver Jack testar suas habilidades nas picapes ao lado da lenda do estilo Future House. Esta experiência para fãs é um ótimo exemplo das experiências únicas que estamos oferecendo para que nossos fãs se aproximem ainda mais dos seus jogadores preferidos e do clube que amam."

Os fãs que entrarem no metaverso OKX Collective poderão acessar o treinamento lançado com o zagueiro Ruben Dias e a masterclass sobre táticas dada pelo capitão do Manchester City Ilkay Gundogan. Dentro do metaverso, os fãs podem entrar em competiçõespara ganhar prêmios, incluindo passes para treinos da equipe, ingressos para jogos e muito mais.

Para acessar o metaverso OKX Collective, basta clicar neste link.

A OKX é uma das grandes parceiras e sua marca está estampada no uniforme oficial de treino do Manchester City na temporada 2022/23.

Sobre a OKX

A OKX é a segunda maior exchange em volume de negociação do mundo e uma das maiores empresas em tecnologia Web3. Com a confiança de mais de 50 milhões de usuários ao redor do mundo, a OKX é conhecida por possuir o app para trading de cripto mais rápido e confiável do mercado, utilizado por investidores e traders profissionais onde quer que estejam.

A partir de parcerias com várias das principais marcas e atletas do mundo, como o atual campeão da Premier League Manchester City F.C., McLaren F1, o jogador de golfe Ian Poulter, o atleta olímpico Scotty James e o piloto de F1 Daniel Ricciardo, a OKX busca aprimorar a experiência dos fãs com novas oportunidades financeiras e de engajamento. Como parte da sua iniciativa para aumentar o número de criadores na Web3, a OKX é a maior parceira do Festival de Cinema de Tribeca.

Além da exchange OKX, a OKX Wallet é a última oferta da plataforma para pessoas que desejam explorar o mundo dos NFTs e o metaverso, enquanto negociam tokens GameFi e DeFi.

Para saber mais sobre a OKX, baixe nosso app ou acesse: okx.com

