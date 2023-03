Dechert berät IntegrityNext und seine Gesellschafter beim Investment von EQT Growth

MÜNCHEN, 24. März 2023 /PRNewswire/ -- Dechert LLP berät IntegrityNext und seine Gesellschafter beim Investment von EQT Growth in Höhe von EUR 100 Millionen. Die Gründer Martin Berr-Sorokin (CEO), Simon Jähnig (CRO) und Nick Heine (COO), die das Unternehmen bisher geführt haben, werden das Unternehmen weiterhin leiten.

IntegrityNext ist eine führende Lösung für das Nachhaltigkeitsmanagement von Lieferketten, die Unternehmen in die Lage versetzt, die Nachhaltigkeit ihrer Lieferkette zu verbessern und regulatorische Anforderungen im Bereich ESG zu erfüllen. Das Unternehmen ist dabei in einem schnell wachsenden Markt tätig, der voraussichtlich von der Einführung mehrerer entscheidender regulatorischer Rahmenbedingungen in den Bereichen Klimaschutz und Menschenrechte weiter angetrieben wird.

Die cloudbasierte Softwareplattform wird bereits von mehr als 200 Kunden genutzt, darunter Siemens Gamesa, Infineon und SwissRe. Darüber hinaus ist IntegrityNext Partnerschaften mit führenden Unternehmenssoftware-Tools wie Celonis, Coupa und SAP eingegangen und hat diese in seine Plattform integriert. Dadurch kann das Unternehmen Lieferketten für zahlreiche relevante Branchen bewerten.

EQT Growth, eine auf führende Technologieunternehmen in der Wachstumsphase ausgerichtete Anlagestrategie von EQT Partners, wird IntegrityNext als erster institutioneller Investor unterstützen und dabei seine Erfahrung mit Investitionen in der gesamten technologischen Wertschöpfungskette einbringen. Erklärtes Ziel ist es, weiter in die Technologieplattform investieren, um das Produktangebot weiter zu optimieren und für den langfristigen Erfolg zu positionieren.

Zu dem beratenden Dechert-Team in München gehören Private Equity Partner Dominik Stühler und Giovanni Russo, Corporate Counsel Christian Böhme und Tobias Hugo, Corporate Associates Florian Leitsbach, Alexa Serafin, Georg Littmann und Anna Ziegler (alle München). Partner Clemens Graf York von Wartenburg (Brüssel/Frankfurt) beriet zu kartellrechtlichen Themen.

