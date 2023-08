Decisão da ASTM traz 100% de certificação SAF ao alcance

ESTOCOLMO, 7 de Agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A Swedish Biofuels AB anunciou hoje que o Comitê Internacional da ASTM aceitou o uso de álcoois C2 a C5 como matéria-prima para a via do álcool para jato (ATJ), bem como uma nova especificação para combustível de aviação totalmente formulado com aromáticos.



O Comitê Internacional ASTM D02 sobre Produtos de Petróleo, Combustíveis Líquidos e Lubrificantes e o Subcomitê D02.J sobre Combustível de Aviação, aprovaram uma votação simultânea no final de Junho estendendo a ASTM D7566, Especificação Padrão para Combustível de Turbina de Aviação Contendo Hidrocarbonetos Sintetizados, por um novo Anexo 8 apresentado pela Swedish Biofuels AB. Quando publicada, a edição revisada de D7566 será numerada como D7566-23a e exibirá a especificação de álcool para jato de querosene parafínico sintético com aromáticos (ATJ-SKA) produzido pela tecnologia da Swedish Biofuels e usando álcoois C2 a C5 simples ou uma combinação de dois ou mais álcoois C2 a C5 como matéria-prima para o processo.

Ao contrário das vias previamente aprovadas, a via da Swedish Biofuels não está limitada a uma única matéria-prima e inclui a produção de aromáticos. Com a capacidade de variar com flexibilidade a quantidade de aromáticos, o combustível produzido pela Swedish Biofuels é completamente indistinguível do querosene fóssil em sua composição e propriedades. Embora o D7566-23a atualmente só permita o uso do combustível de aviação produzido como uma mistura de 50% com querosene fóssil, é um marco importante na jornada de sustentabilidade e um pequeno passo para a certificação 100%. Assim que o D7566-23a for publicado pela ASTM, ele será elegível como padrão para ser usado na produção de combustível para companhias aéreas comerciais. Estima-se que essas ações finais serão concluídas pela ASTM no terceiro trimestre de 2023.

Sobre a Swedish Biofuels

A Swedish Biofuels fornece soluções de engenharia, arquitetura de processos e ciência para a produção e conversão de álcoois para combustíveis de transporte e produtos químicos valiosos de matérias-primas sustentáveis. A empresa é a inventora da tecnologia original Alcohol to Jet (ATJ), patenteada em 2004 para a produção de combustíveis de aviação sustentáveis totalmente formulados a partir de álcoois (SAF). A empresa produziu, vendeu e entregou SAF totalmente formulado para testes, certificação e programas de demonstração nos EUA, Reino Unido, Suécia e Alemanha.

O nome comercial da tecnologia de produção de SAF ATJ da Swedish Biofuels é PureSAFSM. A Swedish Biofuels tem uma aliança com a KBR para oferecer a tecnologia de combustível de aviação sustentável PureSAFSM ao mercado. Além de processar etanol e outros álcoois, essa tecnologia também pode converter dióxido de carbono e gás de síntese em SAF, expandindo assim as oportunidades de utilizar o carbono capturado para um futuro mais limpo e verde. A validação desta tecnologia avançada foi realizada em conjunto com a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa (DARPA) na Base da Força Aérea de Wright-Patterson e a Administração Sueca de Material de Defesa (FMV) na GKN Aerospace Sweden.

www.swedishbiofuels.se

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2169738/SBF_Logo.jpg

FONTE Swedish Biofuels AB

SOURCE Swedish Biofuels AB