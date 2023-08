La décision de l'ASTM ouvre la voie à une certification SAF à 100 %

STOCKHOLM, 7 aout 2023 /PRNewswire/-- Swedish Biofuels AB a annoncé aujourd'hui que le comité international de l'ASTM a accepté l'utilisation d'alcools C2 à C5 comme matière première pour la filière Alcohol to Jet (ATJ) ainsi qu'une nouvelle spécification pour le carburant aviation entièrement formulé avec des aromatiques.

Le Comité international D02 de l'ASTM sur les produits pétroliers, les combustibles liquides et les lubrifiants et le sous-comité D02.J sur les carburants pour l'aviation ont adopté fin juin un vote simultané étendant l'ASTM D7566, Spécification standard pour le carburant pour turbines d'aviation contenant des hydrocarbures synthétisés, par une nouvelle annexe 8 soumise par Swedish Biofuels AB. Lorsqu'elle sera publiée, l'édition révisée de la norme D7566 portera le numéro D7566-23a et présentera la spécification du kérosène paraffinique synthétique alcool-jet avec aromatiques (ATJ-SKA) produit par la technologie Swedish Biofuels et utilisant des alcools C2 à C5 simples ou une combinaison de deux alcools C2 à C5 ou plus comme matière première pour le processus.

Contrairement aux filières précédemment approuvées, la filière suédoise ne se limite pas à une seule matière première et inclut la production d'aromatiques. Grâce à la possibilité de varier la quantité d'aromatiques, le carburant produit par Swedish Biofuels ne se distingue absolument pas du kérosène fossile par sa composition et ses propriétés. Même si la norme D7566-23a n'autorise actuellement que l'utilisation du carburéacteur produit sous la forme d'un mélange à 50 % avec du kérosène fossile, il s'agit d'une étape importante sur la voie de la durabilité et d'un court chemin vers la certification à 100 %. Une fois que la norme D7566-23a aura été publiée par l'ASTM, elle pourra être utilisée pour la production de carburant par les compagnies aériennes commerciales. On estime que ces actions finales seront achevées par l'ASTM au troisième trimestre 2023.

À propos de Swedish Biofuels

Swedish Biofuels propose des solutions techniques, une structure de processus et des connaissances scientifiques pour la production et la conversion d'alcools en carburants de transport et en produits chimiques de valeur à partir de matières premières durables. L'entreprise est l'inventeur de la technologie originale Alcohol to Jet (ATJ), brevetée en 2004 pour la production de carburants aviation durables entièrement formulés à partir d'alcools (SAF). L'entreprise a produit, vendu et livré des SAF entièrement formulés pour des programmes d'essai, de certification et de démonstration aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Suède et en Allemagne.

Le nom commercial de la technologie de production ATJ SAF de Swedish Biofuels est PureSAFSM. Swedish Biofuels a conclu une alliance avec KBR afin de proposer au marché la technologie PureSAFSM de production de carburant aviation durable. Outre le traitement de l'éthanol et d'autres alcools, cette technologie peut également convertir le dioxyde de carbone et le gaz de synthèse en SAF, élargissant ainsi les possibilités d'utilisation du carbone capturé pour un avenir plus propre et plus vert. La validation de cette technologie de pointe a été assurée en collaboration avec la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) à la base aérienne de Wright-Patterson et l'Administration suédoise du matériel de défense (FMV) à GKN Aerospace Sweden.

