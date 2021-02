Declaração da Supermicro sobre as alegações da Bloomberg

SAN JOSÉ, Califórnia, 12 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Super Micro Computer, Inc. (SMCI), líder global em computação empresarial, armazenamento, soluções de rede e tecnologia de computação verde, refuta veementemente a precisão das informações divulgadas em um recente artigo da Bloomberg.

A história de Bloomberg é uma mistura de alegações díspares e imprecisas que datam de muitos anos atrás. Isso traz conclusões falsas que mais uma vez não resistem a um escrutínio. Na verdade, o Órgão de Segurança Nacional informou à Bloomberg novamente no mês passado que mantém seus comentários de 2018 e declarou sobre as novas alegações da Bloomberg que "Não pode confirmar se esse incidente, ou as ações de respostas subsequentes descritas, realmente ocorreram". Apesar das alegações de Bloomberg sobre supostas investigações cibernéticas ou de segurança nacional que datam de mais de 10 anos, a Supermicro nunca foi contatada pelo Governo dos EUA, nem por qualquer dos nossos parceiros ou clientes, sobre essas supostas investigações.

A Bloomberg não produziu conclusões dessas supostas investigações. A Bloomberg nem mesmo conseguiu confirmar se uma suposta investigação estava em andamento. Ao contrário, vários órgãos governamentais dos EUA que a Bloomberg, alega terem iniciado as investigações, continuaram a usar nossos produtos e o fizeram por anos.

Como reconhecemos que as ameaças de segurança estão em constante evolução, somos vigilantes e abordamos os problemas assim que tomamos conhecimento deles. Por exemplo, há muitos anos, um funcionário da Intel levantou uma questão que não pudemos verificar, mas por muita cautela, prontamente tomamos medidas para resolvê-la. Sempre valorizamos nossa estreita parceria com a Intel, que sempre foi sólida. Além disso, o site de atualização mencionado no artigo da Bloomberg foi inativado há muito tempo em favor de uma tecnologia mais nova e mais segura (HTTPS). Por fim, os incidentes cibernéticos que divulgamos em 2019 foram investigados, remediados e determinados a não afetar nosso negócio, nossos produtos ou nossas operações.

Infelizmente, a Bloomberg continua a tentar reviver sua história falsa e amplamente desacreditada de 2018. Em resposta a essas alegações, nunca encontramos chips maliciosos, mesmo depois de contratar uma empresa de segurança terceirizada para conduzir uma investigação independente de nossos produtos.

Além disso, nunca fomos informados por nenhum cliente ou órgão governamental de que tais chips haviam sido encontrados. Em 2018, vários funcionários do setor público e privado rejeitaram a história. O então secretário do Departamento de Segurança Interna, Kirstjen Nielsen, declarou: "Não temos nenhuma evidência que respalde o artigo", o então diretor da Inteligência Nacional, Dan Coats, declarou: "Não vimos nenhuma evidência" de manipulação de produtos da Supermicro, o diretor do Federal Bureau of Investigation, Christopher Wray, alertou aos funcionários para "terem cuidado com o que liam" sobre as alegações da Bloomberg de 2018, e o CEO da Apple, Tim Cook, declarou que: "é cem por cento uma mentira, não há verdade nisso" e pediu a Bloomberg para "fazer a coisa certa" e "divulgar uma retratação da sua história". A NSA declarou, na época, que ficou "perplexa" com o relatório da Bloomberg e não foi capaz de corroborá-lo.

A Supermicro é uma história americana de sucesso, fundada e com sede em San Jose, na Califórnia, desde 1993. A qualidade, a segurança e a integridade de nossos produtos é a nossa principal prioridade, e implementamos constantemente novos e aprimorados recursos e processos de segurança em nosso negócio, investigamos os problemas de segurança que são abordados e trabalhamos para corrigir quaisquer problemas.

