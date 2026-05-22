Declaración de la Junta General Anual de METLEN Energy & Metals PLC ("Metlen" o la "Compañía")

ESTE ANUNCIO CONTIENE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA A LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO SOBRE ABUSO DE MERCADO (UE) 596/2014 ("EU MAR") Y DEL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO SOBRE ABUSO DE MERCADO (UE) 596/2014, YA QUE FORMA PARTE DEL DERECHO NACIONAL DEL REINO UNIDO ("UK") EN VIRTUD DE LA LEY DE LA UNIÓN EUROPEA (RETIRADA) DE 2018 ("UK MAR").

LONDRES y ATENAS, Grecia, 21 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- METLEN celebrará su Junta General Anual hoy a las 11:00 EEST (9:00 BST) en la calle Artemidos nº 8, Maroussi, 151 25 Atenas, Grecia.

Tal como se destaca en la Actualización Comercial del primer trimestre de 2026, METLEN ha tenido un excelente comienzo de año, reflejando un sólido impulso en los sectores de Energía, Metales e Infraestructura, junto con la continua ejecución de su programa de inversión estratégica. La Compañía espera que su rendimiento se fortalezca aún más a lo largo del año y mantiene su firme compromiso con su objetivo de EBITDA a medio plazo de 2.000 millones de euros.

Para 2026, la Compañía espera alcanzar una facturación récord, con un EBITDA que se recuperará por completo hasta situarse en un rango de entre 1.000 y 1.150 millones de euros para el año completo.

METLEN sigue centrada en la ejecución rigurosa de sus prioridades estratégicas clave en Energía y Metales, al tiempo que continúa impulsando sus oportunidades en infraestructura, defensa y metales circulares.

Avisos importantes:

La persona responsable de la publicación de este anuncio en nombre de Metlen PLC es Leda Condoyanni, Secretaria de la Compañía.

Número LEI: 213800ZSR3HVKMMPVG86

NOTA CAUTELAR

Este anuncio contiene declaraciones que son o pueden considerarse "declaraciones prospectivas". Las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres, ya que se refieren a eventos y dependen de eventos o circunstancias que pueden o no ocurrir en el futuro. Todas las declaraciones prospectivas en este anuncio reflejan la visión actual de la Compañía con respecto a eventos futuros a la fecha de este anuncio. Las declaraciones prospectivas no son garantías de rendimiento futuro y los resultados reales en períodos futuros pueden diferir, y a menudo difieren, sustancialmente de los expresados en dichas declaraciones. Salvo que lo exija la ley o la normativa, la Compañía no asume ninguna obligación de publicar los resultados de cualquier revisión de las declaraciones prospectivas en este anuncio que pueda ocurrir debido a cualquier cambio en sus expectativas o para reflejar cualquier evento o circunstancia que surja después de la fecha de este anuncio.