Declaración del Dr. Yaron Rado, radiólogo jefe y presidente de la junta de Doctors Hospital ante revisión judicial del Tribunal de Islas Caimán por concesiones a profesionales médicos registrados institucionalmente, incluidos Health City y Aster DM.

GEORGE TOWN, Islas Caimán, 28 de abril de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Dr. Yaron Rado, radiólogo jefe y presidente de la junta de Doctors Hospital, emitió la siguiente declaración en relación con la revisión judicial de tres días por parte del Gran Tribunal, casos n.° 55 y 150 de 2021, referente a profesionales médicos registrados institucionalmente que ejercen en las Islas Caimán y las concesiones financieras que se les otorgan.

"Para definir el contexto:

a diferencia de los médicos de la Lista Principal, las Normas de Prácticas Médicas no exigen que los médicos registrados institucionalmente cuenten con cualificaciones de posgrado o algún tipo de formación especial. Los profesionales de la Lista Institucional tan sólo necesitan obtener sus credenciales de casi cualquier escuela de medicina del mundo (en comparación con los proveedores de la Lista Principal que deben ser registrados de uno de siete países: Australia, Canadá, Jamaica, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Reino Unido o Estados Unidos).

Ellos tampoco están obligados a proporcionar pruebas de cualificaciones especializadas para denominarse especialistas o consultores, y mucho menos de un programa de residencia adecuado (5 años) y un programa de beca (2 años más), seguidos de tres años de experiencia posterior a la especialización, como sí se les requiere a los de la Lista Principal.

A la fecha, la única salvaguardia para los pacientes es que los médicos registrados institucionalmente deben ejercer en una "sede designada" y que el gabinete es responsable de asignar estas instalaciones.

Por supuesto, el problema está en que hasta el 6 de abril de 2022, el gabinete no requería que las instalaciones cumplieran algún criterio particular antes de ser asignadas, y el gabinete no tiene constancia de por qué Health City, Total Health y Aster DM fueron designadas como tales. El gabinete tampoco ha establecido criterios para revisar la designación de las instalaciones. En otras palabras, no ha habido nada que impida a los centros emplear médicos inexpertos con mínima supervisión de la Lista Institucional.

Hasta esa audiencia judicial, la comunidad médica local había expresado en repetidas ocasiones la preocupación de que los médicos de la lista institucional estuvieran sujetos a un nivel de normatividad mucho más bajo que los médicos de la lista principal, con la consiguiente preocupación por la seguridad de los pacientes. Esto significaba que los médicos se podían inscribir para ejercer aquí como profesionales de la lista institucional con una experiencia y cualificaciones potencialmente muy limitadas.

Sin embargo, en el día 2 de la audiencia de revisión judicial, el QC del gobierno sostuvo que, según la interpretación de la legislación por parte del gobierno, todos los médicos debían contar con un nivel igual o equivalente de cualificación y experiencia para registrarse. Declaró que esto se debía a que la Norma 5 de la Normativa de Prácticas Médicas aplica para los médicos de la lista institucional, así como a los de la lista principal. En el día 3 de la audiencia de revisión judicial, el QC del gobierno confirmó una vez más que ésta es la interpretación correcta de la ley, y que la interpretación del gobierno aplica en la regulación de la lista institucional.

Debemos esperar la sentencia del juez Justice William para conocer si va a dejar constancia de que esta nueva construcción de la ley y la normativa de la práctica médica es correcta y debe aplicarse de cara al futuro o, si en su lugar, recomendará que se aclare la posición mediante una enmienda a la legislación. En cualquier caso, la posición oficial del gobierno, expresada en los tribunales la semana pasada, implica que todos los médicos registrados para ejercer en las Islas Caimán deben contar ahora con un nivel adecuado y mínimo de cualificación y experiencia. Como tal, la Norma 5A y la lista institucional de "segundo nivel" (inicialmente presentada por la ley de Prácticas Médicas, revisión 2013), será abolida de manera efectiva".

Estos dos casos, n.° 55 y n.° 150 de 2021 del Gran Tribunal de las Islas Caimán, son una enorme victoria para la atención médica en las Islas Caimán y para todos los profesionales de la Lista Principal debidamente regulados tras años de dedicación e inversión en su educación, de conformidad con la ley de Prácticas Médicas y bajo la supervisión del Consejo Médico y Dental (MDC). Quiero expresar mi sincero agradecimiento a nuestros abogados Sally Bowler, Chris Buttler y Ben Tonner de McGrath Tonner, quienes han trabajado incansablemente en nuestro nombre para ayudar a influir en estos cambios.

Lamentablemente, todos los médicos de la Lista Institucional que están en el terreno en las Islas Caimán están exentos de cumplir con los estándares de la Lista Principal. Por fortuna, la Sociedad Médica y Dental de las Islas Caimán (CIMDS) lanzó recientemente la campaña "Green Tick" para crear conciencia sobre las dos listas de registro independientes de los proveedores de atención médica. Invitamos a la población de las Islas Caimán a educarse para que puedan tomar decisiones con argumentos en materia de atención médica para sus familias. También pedimos a nuestro gobierno que reconsidere enérgicamente su posición al respecto, ya que cada proveedor de Lista Institucional actual debe renovar su registro (cada dos años). Ellos se deberían ceñir a los mismos estándares médicos, valores y código ético a los que nos adherimos nosotros, los proveedores de la Lista Principal, en favor de nuestros pacientes.

A esta altura, solo se ha ganado la mitad de la batalla.

En virtud de las diversas leyes, el gobierno tiene la facultad discrecional de eximir los impuestos pagaderos por los centros médicos, de hecho, por cualquier persona. Sin embargo, en la actualidad no hay directrices o criterios transparentes publicados que ayuden a quienes están sujetos a pagar estos impuestos a entender cuándo podrán o no tener derecho a una exención o a ser eximidos, lo que significa que actualmente no existe un referente transparente para ser eximido u obtener una exención de impuestos. Health City (tanto en el este como en sus instalaciones actuales y futuras de Camana Bay) recibe enormes privilegios financieros en forma de exenciones de impuestos de timbre, exenciones de impuestos de importación y descuentos en las tarifas de permisos de trabajo. Todo esto se basa en un contrato que firmó con el gobierno en 2010.

En comparación, Doctors Hospital pagó KYD 1,2 millones en impuestos de timbre para adquirir su sede actual y ha pagado más de KYD 1 millón solo en impuestos de aduana en los últimos tres años. Sin embargo, 12 años después, el centro de turismo médico de Health City, al menos como el contrato de 2010 lo contemplaba, es decir, un hospital integrado compuesto por un hospital, una universidad médica y un centro de vida asistida, no se ha materializado. Por lo tanto, ¿por qué se siguen otorgando estas concesiones?

Doctors Hospital está preocupado por esta falta de transparencia y la ausencia de un marco normativo que garantice la equidad. En consecuencia, Doctors Hospital busca una declaración que garantice que se deban publicar los criterios de transparencia para el otorgamiento y negación de concesiones, a fin de que todos puedan conocerlos.

Doctors Hospital tiene el mismo interés que cualquier otro contribuyente en la legalidad de la recaudación de impuestos por parte del gobierno y cree que es ilícito que el gobierno conceda exenciones a Health City y a otros basándose en la premisa de estar ahora obligado contractualmente a hacerlo. En particular, cuando los ciudadanos están perdiendo grandes cantidades de dinero que podría estar disponibles para servicios públicos.

La motivación de Doctors Hospital para llevar a cabo esta revisión judicial es, ante todo, promover y preservar la integridad de la atención médica en las Islas Caimán y garantizar que el Gobierno de las Islas Caimán ofrezca un sistema fiscal justo y transparente para todos.

Las conclusiones finales de esta revisión judicial de tres días serán reveladoras. Espero sinceramente que la seguridad de los pacientes y los principios más elevados de la atención médica se cumplan plenamente y que pongamos fin a una larga lista de concesiones discriminatorias que la llegada de Health City a las Islas Caimán ha traído consigo".

